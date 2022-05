Es un periodo de transición entre la niñez y la adultez que incluye numerosos cambios, tanto físicos, como sexuales, cognitivos, sociales y emocionales. Una etapa, entre los 12 hasta los 19 años y, en algunos casos, hasta los 21 (adolescencia tardía), en la que comienzan a retar las decisiones de sus padres y a darles mayor importancia a las opiniones de sus pares.

Por eso no es extraño que, por presión de grupo o por agradar a sus seguidores en las redes sociales, caigan en acciones como el “sexting”, fotografiarse o grabar un vídeo de carácter sexual, erótico o pornográfico, para enviárselo a alguien. O, por ingenuidad, permiten que otro grabe, con todas las consecuencias que eso conlleva.

Se trata de una práctica que no es exclusiva de los más jóvenes. Y, aunque habitualmente se suele realizar de manera íntima, entre dos personas, se corre el riesgo de que pueda llegar a manos de terceros si no se respeta esa intimidad. Lo que, por desgracia, es bastante común, comenta la doctora en sexología Alicia Fernán-dez, presidenta del Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de Puerto Rico (ISEP), en Carolina.

“Obviamente, ya las hormonas sexuales (de los adolescentes) se están manifestando y los cambios se están dando en esos cuerpos, tanto en la mujer como en el varón. Así que, en términos de la sexualidad, comienzan a sentir placer al explorar sus cuerpos, aunque puede ser mucho antes. Incluso los niños recién nacidos sienten placer al tocarse sus genitales. Pero ese no es el problema”, explica la sexóloga, al resaltar que una de las dificultades en la adolescencia es la falta de educación sexual adecuada.

Una situación que también va de la mano con una realidad social: la sexualidad se está manifestando a más temprana edad. Algo que la sexóloga relaciona con la accesibilidad que tienen los niños a la tecnología, ya sea a través de un teléfono inteligente o una computadora.

Y, aunque aclara que la manifestación sexual se va modificando en las distintas etapas del ser humano -ya sea adolescencia, adultez, vejez y “hasta que nos muramos”-, cuando los menores tienen acceso a información sobre prácticas sexuales que no entienden, corren unos riesgos. Especialmente, porque no tienen el bagaje o la capacidad de juzgar si es correcto o no. Más aún, si los padres no han hablado con ellos sobre el tema.

“Aunque los padres les tranquen los canales para entrar (a sitios pornográficos), es posible que los amigos en la escuela o en la calle puedan tener acceso. Por eso, definitivamente, la familia debe hablar sobre el tema y explicar por qué grabarse en poses sexuales, masturbándose o teniendo relaciones sexuales no es aceptable”, recomienda Fernández, para resaltar que, generalmente, los adolescentes no ven o entienden el riesgo al que se exponen ellos y también a su familia.

Pero la realidad es que, cuando compartimos una imagen a través de internet, perdemos el control sobre ella. La otra persona, en quien supuestamente podemos confiar, puede reenviarla o compartirla públicamente, ya sea por venganza, para presumir o por diversión.

Precisamente, hace unos días el locutor y productor del programa radial “Molusco y los Reyes de la Punta” (La Mega FM), Jorge Pabón “Molusco”, publicó en su canal de YouTube que su familia pasaba por un momento muy di-fícil, luego de que se publicara un vídeo íntimo de su hijo adolescente en las redes sociales. Una situación que, según dijo, optó por afrontar y aprovechar para orientar a otros padres.

En ese sentido, Fernández cree que este es un buen momento para que las familias se reúnan y hablen con sus hijos adolescentes sobre este tema.

“No es hablar por hablar. Es presentarles el caso (del hijo de Molusco) para que visualicen por qué no es aceptable y cuáles son los riesgos. Es traerlos a una realidad donde el menor se pueda reflejar de que ‘si hago esto, me pue-de pasar lo mismo’. La familia también puede buscar ayuda con un sexólogo para la educación sexual adecuada del menor y para que entienda cómo eso lo va a afectar durante toda su vida porque esa información se queda, no se borra”, señala la doctora Fernández.

Sobre todo, se debe tener en cuenta que muchos de estos vídeos o fotos íntimas, muchas veces son utilizados para la burla, el hostigamiento y la ridiculización de los menores. Una situación que, sin duda, va a generar sentimientos de tristeza, frustración y vergüenza en los afectados.

De hecho, a lo largo de los últimos años se han publicado casos de jóvenes que han tenido ideas suicidas -o se han suicidado-, luego de publicarse fotos o vídeos comprometedores. De la misma forma, también pueden ser objetos de chantaje para no difundir las imágenes.

“Por eso tenemos que conversar con los adolescentes, con información clara y precisa, eliminando los tabúes y, tal vez, con la ayuda de una profesional en el área de la sexología. También es importante trabajar con los padres para manejar toda esa tormenta de emociones que surgen a partir de la publicación (de un vídeo sexual de su hijo o hija adolescente)”, recomienda la doctora Fernández, tras resaltar que una situación como ésta impacta de mu-chas formas a toda la familia.

Modelaje y educación

Según el sexólogo y perito forense Juan Carlos Malavé Rexach, en la adolescencia los intereses de referencia que se tenían en la niñez -relacionados con papá, mamá, abuelos, hermanos y primos- empiezan a cambiar a un “grupo de referencia de pares”, que son los amigos y amigas, tanto de la escuela como de otros ámbitos.

“Tienen una necesidad de que se valoren las conductas, que pueden ser positivas o negativas. Y a veces los y las adolescentes realizan algunas acciones para que el grupo de pares los acepte, lo que se conoce como presión de grupo”, explica el también profesor y rector de ISEP, quien cree que esto también es una preparación para la vida adulta.

El sexólogo resalta, además, que es una etapa en que los padres o los responsables de ese adolescente deben tener un “diálogo reflexivo”. Se refiere a que, en vez de hablarles con autoridad “indicándoles cómo se hacen las cosas porque es lo que está bien o lo que yo digo”, sea más bien una conversación con ellos.

“Cuando hablamos con los adolescentes es para saber cuáles son sus interrogantes y preocupaciones. Por ejemplo, ahora puedes preguntarles sobre lo que está sucediendo con el hijo de Molusco y qué harían (de verse en esa situación). Y de lo que te conteste, si está dentro de lo correcto, lo que uno hace es reforzarlo. Si hay que corregir, es mejor hacerlo a partir de sus interrogantes, en vez de decirle lo que tiene que hacer”, explica Malavé, quien dice que, si hay algo positivo que se puede sacar de lo sucedido con el caso del hijo de Molusco, es utilizarlo para contextualizar con los hijos qué harían para no llegar a ese tipo de escándalo o circunstancias.

“Desde que nacemos tiene que haber un proceso de educación sobre la sexualidad. Y lo primero es educar sobre una sexualidad saludable; enseñar a valorar el cuerpo y concienciar desde temprana edad sobre la privacidad, además de establecer unos límites de que nadie puede tocar o violar esa intimidad. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos tanto de las zonas íntimas genitales como del cuerpo en general. Segundo, también tengo que educar para que se entienda que el cuerpo de los otros también tiene que ser respetado”, recomienda Malavé.

“Sabemos que en la adolescencia van a haber unas prácticas de laboratorio con la sexualidad (de descubrimiento). Pero, si concienciamos y educamos a tiempo, van a estar más preparados y van a entender la importancia de la sexualidad responsable”, agrega el sexólogo, quien recalca la importancia del modelaje de los padres con el tema de la sexualidad. “Si no respetas el cuerpo de los demás, si te burlas y no respetas lo que es la diferencia y si constantemente sexualizas a la gente, pones a la mujer como objeto y al hombre como dominador, el adolescente va a tener ese estímulo y ese modelo”, enfatiza.

Algunas recomendaciones

Si una familia está pasando por una situación en la que un hijo o hija adolescente se ha fotografiado en poses sexuales o ha grabado un vídeo íntimo, el sexólogo y profesor Juan Carlos Malavé Rexach y la doctora Alicia Fernández ofrecen algunas guías que se deben tener en cuenta ante esas circunstancias:

1. En vez de castigar, la experiencia se debe utilizar para educar sobre sexualidad responsable. También es importante que los adolescentes entiendan su responsabilidad en los hechos y las consecuencias que puede tener en su vida.

2. De la misma forma, se debe comprender que los adolescentes tienden a experimentar con su sexualidad. Masturbarse, por ejemplo, es un acto normal a cualquier edad. Pero grabarse haciéndolo, implica un grado de exhibicionismo que se debe atender.

3. Se recomienda un uso supervisado de las redes en zonas comunes del hogar, con comunicación sobre el contenido que pueden llegar a encontrarse y solución de problemas que puedan llegar a tener.

4. Debes hablar con tu hijo o hija sobre seguridad cibernética y, en conjunto, buscar aplicaciones de seguridad, tanto para el celular como para la computadora.

5. Se debe recordar que la tenencia y compartir un vídeo de este tipo en el que participa un menor es un delito federal y estatal.