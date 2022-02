Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“Sin buena uva no hay buen vino”, es una verdad incuestionable, pero “sin buen clima no hay buena uva”, no es menos cierto. Los viticultores son gente que viven mirando al cielo y los de la región francesa de Borgoña, aún más, pues el clima allí es más neurótico que en otras. Pero la década que termina este año ha sido una bendición para Borgoña y, según los expertos, 7 de las 8 añadas que han salido al mercado en esta década han sido excelentes para tintos y blancos, con 2009 prometiendo una calidad excepcional.