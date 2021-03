Probablemente, en algún momento muchas personas llegaron a pronunciar que en donde menos tiempo pasaban era en sus casas. Salir de prisa al amanecer para llegar tarde en la noche era parte de una acelerada rutina, que incluía largas jornadas laborales, actividades extracurriculares y hasta algo de disfrute social, según fuera el caso.

En fin, que el tiempo en el hogar podía ser limitado, incluso a veces percibido como este lugar al que se llega “solo para dormir”. Hace un año, esa realidad cambió de golpe, y ha sido el hogar, más allá de la estructura, ese refugio donde nos sentimos salvaguardados de un nuevo coronavirus que trajo incertidumbre y amenazas a la salud.

Sin embargo, ha habido un mar de ganancias entre tantos miedos y desolación. Esos espacios pocos frecuentados y recovecos a los que se les prestaba poca atención en las residencias fueron redescubiertos y acogidos para darle paso al hogar como el nuevo centro de todo, incluido el trabajo, la escuela, el entretenimiento y hasta el ejercicio.

PUBLICIDAD

Crear un hábitat acogedor y placentero se volvió necesario ante un escenario donde las horas, los días, las noches y los meses de encierro todavía parecen interminables.

Establecer áreas funcionales para todos los habitantes del hogar trajo consigo también la adquisición de equipos y muebles para lograrlo. No solo hubo que traer la oficina a casa, sino el salón de clases. La compra de escritorios, sillas, lámparas, computadoras y monitores, hasta audífonos, estantes, pizarras y demás materiales didácticos resultó imperioso para lograr una posible adaptación.

En el caso de Viviana Morales, el vivir en un apartamento que lo único que tenía era balcón tornó más difícil el encierro causado por la pandemia, por lo que no dudó buscar otro lugar para vivir y mudarse.

“He hecho varias transformaciones en este año. El encierro fue tan fuerte que decidí mudarme a un apartamento que tuviera terraza. Una de las cosas que hago durante el día es tomar un poco de sol en ese lugar. Poder apreciar el atardecer me da felicidad, así que todas las tardes subo a la terraza para gozar de esa sensación de bienestar que me da. Al cerrarnos las playas, compré una piscina desmontable de 12 pies y la puse en esa terraza”, contó Morales, quien es gerente de mercadeo de una compañía.

Habitaciones se transformaron en oficinas y fueron habilitadas para que los niños recibieran educación virtual.

La también madre de dos niñas de 5 y 9 años aseguró que fue una decisión acertada al influir en el estado de ánimo de su familia. Al tener que cerrar su negocio de costura, transformó un cuarto en oficina, que también usa como escuela virtual de costura. Allí, acomodó a sus dos hijas con escritorios individuales, desde donde reciben educación virtual. A este espacio Morales le llama “el centro de mando”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esas no fueron las únicas transformaciones. Como dicho espacio le resultaba incómodo para ejercitarse, optó por transformar otra área al lado de la terraza y la hizo tipo gimnasio.

“Compré e instalé un televisor, un espejo y adquirí un equipo de pesas. Lo puse bonito y allí hago ejercicios de tres a cuatro veces en semana. Eso ha sido beneficioso porque es un área fresca y decorarlo me dio ganas de estar ahí también. Ha provocado que haga más ejercicios de los que practicaba, ahora los hago por un periodo de hora y media, y me despejo”, narró la mujer residente de San Juan.

Asimismo, el encierro abrió paso a la confección de nuevas recetas en la cocina y a perfeccionar algunas otras. Las freidoras de aire y las batidoras eléctricas se convirtieron en las mejores aliadas para poner de manifiesto las habilidades culinarias. De igual modo, proliferaron los servicios de entrega de comida que llegan hasta la puerta de la casa, así como el servicio de pedirla y recogerla, incluyendo acogerse a planes de comidas saludables.

“Trabajo como vendedor en la calle y además de preocuparme por mi salud, vi como una opción conveniente acogerme a servicios de comidas para controlar las porciones, el consumo de sodio y aliviar un poco la carga que tenemos en el hogar. Mi esposa trabaja desde la casa y nuestra niña, que cursa prekínder, merece mucha atención”, dijo Miguel Álvarez, de Bayamón.

La dieta y el ejercicio pactaron aliados como primera defensa no solo contra el COVID-19, sino para el beneficio de la salud mental, de niños, adolescentes, adultos y envejecientes.

PUBLICIDAD

Se volvió más importante que nunca la actividad física en tiempos de pandemia. Las restricciones para poder practicar algún tipo de ejercicio en lugares como gimnasios y hasta al aire libre, abrieron la puerta a la compra de equipos, tales como pesas libres, bandas elásticas, trotadoras y bicicletas estáticas, entre otros. De igual modo, proliferaron los programas de ejercicios virtuales.

Esta pandemia logró un despertar de conciencia, como le ocurrió a Eliana Crespo, de Carolina, quien como muchos se quedó sin empleo y con incertidumbre. Según cuenta, su estado anímico se desplomó y le invadió la preocupación de no estar en su mejor condición física para batallar un virus que en ese momento desconocía.

“En medio del miedo tomé la decisión de comenzar a alterar mis días con pequeños cambios que se han convertido en hábitos saludables. Cumpliendo con no menos de 30 minutos de actividad física y asegurándome de incluir en mi nutrición todos los grupos alimenticios, no solo fueron de beneficio para mi salud física, sino que mi salud emocional se convirtió en prioridad”, dijo la también madre de una adolescente.

Crespo destacó que, para lograr mantenerse firme en su enfoque de un cambio, decidió entrar en una plataforma de ejercicios virtuales que incluye guías de nutrición, meditación, yoga y variedad de programas que trabajan según las necesidades de cada quien, en el que también integró a su esposo y otros miembros de su familia.

“Mi sala comenzó a transformarse en un mini gym y poco a poco fuimos cada uno haciendo nuestro itinerario para utilizar nuestro nuevo espacio. Nunca había meditado y esta práctica hizo que mi interés por el desarrollo personal se convirtiera en mi nuevo enfoque. La energía, adrenalina y felicidad que me provoca este cambio ha sido de gran bendición para mí y mi familia. Este jamaqueón provocado por la pandemia también ha contagiado a mi familia en salud”, señaló.

PUBLICIDAD

Con una mochila cargada de hábitos saludables, esta familia se adentró enfocada al 2021 y adoptó un estilo de vida que, en su caso, llegó para quedarse.

Por otro lado, hubo hogares en que de manera urgente tuvieron que también enfocarse en todo lo relacionado al entretenimiento. Los servicios de las plataformas “streaming” de películas, series y documentales se convirtieron en la orden del día. Los equipos de sonido y televisores gigantes comenzaron a invadir los espacios como salas de estar y habitaciones, desde donde también han sido espectadores de conciertos virtuales, “stand-ups comedies” y hasta de diversas celebraciones entre amigos y familiares.

De igual modo, fue necesario reforzar esas áreas de recreación y esparcimiento para despertar la creatividad de los más pequeños y alejarlos un poco de las pantallas y los videojuegos. Mientras tanto, nuevos pasatiempos surgieron, nacieron rincones de lecturas y huertos caseros, surgió un despertar por la siembra y la inclusión de plantas en los espacios, así como también muchos se han dado la oportunidad de recibir a nuevos integrantes, como lo son las mascotas.

En fin, que en esta era virtual el hogar se convirtió hasta en sala de atención médica, donde se recibió servicios de telemedicina por videollamada. Cabe destacar que, desde ese domicilio, que se convirtió en el centro de todo y donde se hicieron innumerables ajustes a causa del encierro, también propició en muchos casos el fortalecimiento de los lazos comunicativos y calidad de tiempo entre los miembros del hogar.

Transformación del hogar para buscar el equilibrio

Los procesos de adaptación son complejos, pues los seres humanos buscamos constantemente poder adaptarnos a unos medios y que sean transformados solo conforme a las exigencias internas que cada quien tenga.

PUBLICIDAD

Esto ocurrió con la transformación de los espacios en el hogar durante la pandemia, cuyo fin ha sido buscar el equilibrio y autorregularnos. Según el doctor Humberto Cruz, especialista en medicina conductual, los procesos psicoadpatativos nos van a ayudar a autorregularnos y son mecanismos para sobrevivir puesto que el ser humano siempre busca constantemente sobrevivir y cómo adaptarse a un medio que nos amenaza. En este caso, la civilización moderna no había pasado por una pandemia.

“Cuando buscamos adaptarnos a un sistema, estamos buscando un equilibrio. Así que, dentro de los procesos de transformación, de esos efectos psicológicos se dan estos procesos de transformación que están directamente relacionados a los procesos psicodaptativos”, indica el el psicólogo clínico, quien explica que el origen de un proceso psicoadpatativo es el estrés.

Cuando nuestro concepto físico y el entorno social cambia, el estrés es una herramienta que nos va a mantener siempre alerta.

“Eso era algo que necesitábamos los seres humanos para podernos mover hacia una alternativa viable que me permitiera la psicoadaptación. Típicamente vamos a prestar atención a toda esa información que tenemos presente y si la información no es cónsona o no está a mi alcance, - si traemos lo del COVID- la casa se convirtió en mi pequeño pueblo, transformamos nuestra casa en una ciudad pequeña en donde los elementos esenciales necesitaba tenerlos ahí, como el gimnasio, la oficina, la escuela y es ese lugar de entretenimiento. Es una forma que los seres humanos usamos y nos orienta para podernos equilibrar”, explicó el también director clínico del Hospital Menonita CIMA.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el doctor Cruz, ante estas reacciones básicas del estrés hay dos maneras esenciales: la forma en que se orienta hacia un suceso estresante con el fin de poder identificar algo en mí para reducirlo o eliminarlo, y la otra se dirige más hacia mi “yo”, en donde me va a causar un malestar emocional porque hay un suceso exterior que me lo está ocasionando.

“Vivimos constantemente huyéndole a un virus. Al tener que aislarnos de un día para otro se volvió un acontecimiento para muchos crónico, porque son estresores que surgieron de una forma bien poco definida. Fue un suceso que se presentó abruptamente y que algunos de los rasgos que pueden presentar los eventos crónicos es la presencia continua de una amenaza, la incertidumbre que vivimos, las restricciones y la presencia de exigencias excesivas. Hubo una complejidad en todo mi entorno, que de un día para otro se trastocó”, señala.

Estos acontecimientos básicamente hicieron que la gente desarrollara lo que se llama el síndrome general de la adaptación, que básicamente describe un proceso que tiene unos estados: alarma, resistencia y agotamiento.

“Ya estamos en un estado de agotamiento, que es básicamente cuando el organismo o la persona ya no es capaz de recuperar un equilibrio inicial. En otras palabras, que la presencia de ese estresor continúa causando efectos que son contraproducente para mi persona. Llegó la pandemia y trajo consigo uno cambios, y aún yo teniendo los espacios para hacer las cosas casi como las hacía afuera, ahora mi área de descansar y relajarme es mi área de trabajo, que se convierte en el estrés de la casa, el laboral, más el educacional, y lo traigo ahí. Eso causa un estado de agotamiento que nos eleva los niveles de cortisol en la sangre”, planteó el especialista en medicina conductual.

“Nuestro cerebro tiene unos mecanismos primitivos, dentro de lo que es un sistema que controla nuestras emociones. Comenzamos a sentir un estrés y una ansiedad que se escalona y típicamente se descontrola nuestro sistema de pensamientos por las emociones que me están causando adaptarme a una nueva realidad que es totalmente atípica. Eso permite que el distanciamiento, por ejemplo, sea uno de los estreses más grandes, porque el ser humano no está acostumbrado a estar aislado. Fuimos creados para estar en masas y comunidades, y cuando no sacan de esa comunidad se trastoca todo, se afectan relaciones y aspectos de mi cotidianidad. Ahora al hacer todo desde el hogar, el distanciamiento social estresa mucho porque al cerebro le cuesta adaptarse a lugares en donde hay poca interacción social”, dice mientras manifiesta que se trata de una deconstrucción.