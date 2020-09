Al compás de una divertida canción o a través de un cuento interesante, ahora el Señor Sapo, Clara, Tito, Víctor o Vera pueden enseñarles a los niños algunas lecciones de matemática, ciencias o español.

A través de Atención Atención Academy, los personajes de la popular agrupación musical Atención Atención se convierten en facilitadores de padres y maestros para complementar el “homeschooling” obligatorio a consecuencia de la pandemia.

“La idea es mezclar lo que ya se utiliza en clase con los personajes de Atención Atención. Cuando nos trazamos los objetivos de montar este proyecto el primer objetivo fue ayudar a los padres con una plataforma en español, porque no es fácil sentar a un niño de tres o cuatro años a tomar clases frente a una computadora. Lo que queremos es darles las herramientas para que los niños no se frustren tanto y también para que los padres puedan ver el progreso académico de sus hijos”, explicó Víctor Rivera, cofundador y director de la agrupación.

El proyecto recién se estrena con contenido útil para niños entre uno y seis años. A principios de este año, Rivera conoció a Madeline Vázquez, una psicóloga industrial experta en desarrollo de plataformas digitales en educación. Aunque hablaron de la posibilidad de crear un aula virtual utilizando los personajes, las canciones y la diversión de Atención Atención no lo vieron como un proyecto a corto plazo.

No obstante, el impacto de la cuarentena llegó a adelantar los planes de crear una plataforma 100% educativa y a la que se puede acceder tanto desde una computadora como de una tableta o un teléfono entrando a la página atencionatencionacademy.com.

“La respuesta ha sido tan buena que me acordó cuando empezamos a hacer ‘shows’ en el 2005. En aquel momento separamos tres fechas en la sala más pequeña del Centro de Bellas Artes, con capacidad de 200 sillas, para probar cómo nos iría. Ese año terminamos haciendo 30 'shows”, recordó Rivera.

El concepto se Atención Atención Academy se centra en ofrecer lecciones suplementarias enfocada en niños prescolares de uno a seis años. Para participar, los padres solo deben registrarse en la página colocando una información básica. Cada registro da acceso a dos niños a todo el universo de aprendizaje al estilo Atención Atención.

“Mezclamos los personajes en las lecciones para que el niño se entretenga mientras aprende. En la neurociencia hay un concepto llamado consolidación de los recuerdos y se da cuando mezclas la emoción con un evento, se ha demostrado que eso se queda para siempre contigo”, explicó.

Rivera destacó que es fácil navegar por la página y que, conscientes de que muchos niños pasan horas frente a la computadora como parte de sus clases, se han esmerado para que la experiencia en Atención Atención Academy sea divertida.

“Aquí el punto es utilizar los personajes y música de Atención Atención como gancho para que ese niño siga aprendiendo. Que ir a la escuela sea sentarse frente a una computadora es algo que nadie ha vivido, a esta generación le tocó vivirlo. Todavía no se saben los efectos que van a tener y pensamos en hacerlo lo más divertido. Aprovechamos que el Señor Sapo es una super estrella y el niño siente que le está dando la lección. El otro día un conocido me contó que su hijo le dijo: ‘Víctor me pidió que contara cangrejos’. Eso es una gran satisfacción porque estamos haciendo que el niño se sienta incluido en la tarea”, comentó Rivera.

Por el momento, el servicio es gratuito y Rivera destacó que está buscando todas las herramientas -a través de auspiciadores- para que la página pueda mantenerse así, pensando en el beneficio que genera.

Ahora se encuentran trabajando en una segunda fase en la que seguirán añadiendo lecciones y funcionalidades. También están explorando la posibilidad de que el maestro pueda entrar y hacer grupos para compartir las lecciones.