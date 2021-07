En medio de la lucha mundial por combatir la pandemia del coronavirus, que se estima se desarrolló a partir de una enfermedad transmitida de animales a seres humanos -y que ha cobrado la vida de más de un millón de personas en el mundo-, es fundamental la educación sobre los riesgos de la zoonosis para la población.

Se trata de las enfermedades transmitidas directa o indirectamente desde animales a seres humanos, ya sea por su consumo o por su manipulación, explica el doctor Armando Burgos, director de Servicios Veterinarios del Centro de Investigación de Primates del Caribe (CPRC) del Recinto de Ciencias Médicas.

Sin embargo, es importante resaltar que eso no tiene que desanimar a las personas a no adoptar una mascota o que los que ya tienen una se atemoricen. Más bien, señala el doctor Burgos, lo importante es educarse y seguir medidas de seguridad e higiene para evitar cualquier problema de salud. De hecho, la convivencia con nuestras mascotas, según se ha comprobado, tiene muchos beneficios para la salud general de los seres humanos.

PUBLICIDAD

Cabe resaltar que hoy, 6 de julio, se celebra el Día Mundial de la Zoonosis, fecha que conmemora un hecho histórico en 1885, cuando Louis Pasteur administró la primera vacuna contra a la rabia, una de las enfermedades infecciosas más temidas de esa época. Se celebra también con el propósito de concienciar y educar sobre la importancia de mantener sanas a sus mascotas.

“Si no tenemos animales saludables, no vamos a tener personas saludables. Cuando una persona tiene mascotas, el rol del veterinario a nivel de la clínica es educar sobre las vacunas y el cuidado del animal, pero también incluye la educación de cuáles son las enfermedades zoonóticas y cómo prevenirlas. Especialmente, si hay niños o personas con el sistema inmune comprometido. También es muy importante el monitoreo de enfermedades a nivel local y mundial, como lo que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus”, señala el doctor Burgos, quien destaca que eso se enmarca en lo que se conoce como “One Health” o una “Una salud”, donde “se mira la parte animal, la humana y el ambiente y donde todo está íntimamente relacionado”.

Un concepto que, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) avalan y que definen como “los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas (personal médico, veterinario, investigador, etc.) que trabajan local, nacional y globalmente para lograr una salud óptima para las personas, los animales y el medio ambiente”. También destacan la importancia de que los programas de detección, prevención, control y erradicación de enfermedades zoonóticas se trabajen bajo “Una salud”.

PUBLICIDAD

“Es importante el manejo de animales, el ambiente donde viven y qué efectos pueden tener si comenzamos a moverlos de un sitio a otro”, advierte el doctor Burgos, quien pone el ejemplo del traslado de animales a hábitats que no son los suyos, lo que contribuye a la posible dispersión de patógenos.

“Si tienes animales que viven en un hábitat, con su balance y en su entorno, pero de momento comenzamos a construir y a manejar las tierras de una forma más agresiva, los animales se mueren o se mudan. Y cuando se mudan, se llevan sus bacterias y virus para otras áreas donde puede haber animales que nunca han sido expuestos a ese tipo de bacteria o virus y pasa lo que se conoce como ‘spillover’, (infección por derrame o dispersión de patógenos)”, explica el veterinario.

Otro aspecto que también se debe tener en cuenta es a nivel de cómo se manejan los animales de laboratorio. “Son eslabones esenciales en lo que es la salud pública. Pero, a veces, cuando se hacen leyes que pueden influenciar la salud animal y humana, no se utiliza la experiencia del veterinario”, se lamenta el también investigador. Y es que, a su juicio, la pertinencia y relevancia del veterinario dentro de la cadena de salud muchas veces no se toma en cuenta. Por eso enfatiza en el concepto de “Una salud”, para reiterar que la salud humana y la salud animal son interdependientes y están ligadas a la salud de los ecosistemas en los que existen. “La implementación de este enfoque integral puede ayudar a proteger y salvar millones de vidas en las generaciones presentes y futuras”.

PUBLICIDAD

Según estimados de la OMS, a nivel mundial, cada año se producen alrededor de mil millones de casos de enfermedades y de muertes por zoonosis. De la misma forma, alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que se informan a nivel mundial son por la misma causa.

“Representan un importante problema de salud pública en todo el mundo debido a nuestra estrecha relación con los animales en el medio agrícola, la vida cotidiana (mascotas) y el entorno natural. Las zoonosis también pueden causar alteraciones en la producción y el comercio de productos de origen animal destinados a la alimentación y otros usos”, indica la OMS.

De hecho, desde el 2004 la esa organización ha advertido sobre el creciente peligro de enfermedades animales que pueden infectar a seres humanos, luego de algunos de los brotes más severos conocidos hasta esa fecha, como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), la gripe aviar y la enfermedad de las vacas locas.

Algunas enfermedades zoonóticas

Según el doctor Burgos, la mayorías de las enfermedades zoonóticas se pueden prevenir manteniendo una higiene constante, educación, además de vacunar a las mascotas. Aquí algunas de las más comunes:

Toxoplasmosis: La transmite el gato a través de su excreta, pero también te puedes contagiar por el consumo de verduras que no han sido correctamente lavadas o comer carne de res cruda que no está bien cocida o al llevarte las manos a la boca después de haber manipulado la carne de res sin cocinar. “La recomendación es educación y mantener la higiene, lavándose las manos”, recomienda el veterinario. Por ejemplo, se debe limpiar con guantes de goma todos los utensilios utilizados por el gato, especialmente el área donde realiza sus deposiciones. Burgos también recomienda que la mujer embarazada no esté en contacto con limpiar esa área.

PUBLICIDAD

Leptospirosis: Es una enfermedad grave causada por la bacteria Leptospira que afecta el hígado y el riñón del animal infectado que, al eliminar el microorganismo por la orina, contamina suelos, aguas y vegetales. La prevención se realiza por vacunación y el control higiénico del ambiente.

Rabia: Se contagia por la mordedura o contacto directo de mucosas o heridas con la saliva del animal infectado. La mejor herramienta preventiva es la vacunación de la mascota.

Tiña (Dermatofitosis): Es una infección que causa un hongo que afecta la piel, tanto de los animales como de las personas. Suele ser frecuente en perros y gatos que pasan mucho tiempo fuera de casa. No existe ninguna vacuna eficaz para los animales, por lo que la mejor prevención consiste en extremar las medidas higiénicas.

Salmonela: Es una enfermedad bacteriana frecuente que afecta el aparato intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de animales y humanos y se libera mediante las heces. Las personas se infectan con mayor frecuencia mediante el agua o alimentos contaminados.

Enteritis (Campylobacteriosis): Los cerdos, ganado, perros, gatos, pájaros y algunas aves de corral llevan esta bacteria en su intestino. Se transmite consumiendo alimento y agua contaminada. Es una enfermedad que causa diarrea, fiebre y sangre en las heces, y la mayor parte de las personas se recuperan por sí mismas sin ayuda de fármacos.

Sarna: La transmisión de la enfermedad suele ser por contacto directo con animales enfermos o por contacto con ambientes u objetos contaminados. Es un trastorno de la piel que provoca picazón, causado por ácaros de la sarna llamados “Sarcoptes scabiei”. La picazón intensa ocurre en la zona donde el ácaro está cavando.

PUBLICIDAD

Medidas de prevención

El doctor Armando Burgos reitera la importancia del manejo de la salud de las mascotas y de los animales que se crían en otros ambientes (como fincas). Sobre todo, para evitar el contagio de posibles enfermedades. “La educación es esencial para evitar estas enfermedades. Todo animal tiene el potencial de tener una enfermedad zoonótica y es importante la educación que hace el veterinario, no solamente en la parte de las vacunas que necesita, sino también qué cuidados se deben tener porque si no están saludables van a exponer a sus cuidadores”, explica.

Aquí algunas medidas que debes tener en cuenta si tienes mascotas o estás en contacto directo con animales:

- Es fundamental mantener a las mascotas en buen estado de salud, con las vacunas recomendadas y las revisiones regulares por un veterinario.

- Es importante tener buenos hábitos de higiene y lavarse las manos con agua y jabón después de tocar algún animal. También después de limpiar sus desechos o el área donde duermen.

- Se deben extremar las precauciones si se sospecha que un animal está enfermo, además de reducir el contacto y consultar con el veterinario.