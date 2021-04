Como parte de la cartelera Drive In’s Bajo las Estrellas en el autocine del centro comercial Mall of San Juan, este próximo jueves, 8 de abril a las 7:00 p.m., se presentará la comedia romántica The Proposal. El evento forma parte de la campaña corporativa Juntos por el Rosa, liderada por la empresa V. Suárez & Co. a beneficio de la organización Susan G. Komen Puerto Rico y las pacientes de cáncer de seno.

Por cuatro jueves consecutivos, Drive In’s Bajo las Estrellas, en The Mall of San Juan, exhibirán la siguiente cartelera de películas en el género familiar y de comedia romántica en apoyo a la causa de cáncer de seno: What Women Want (jueves, 15 de abril); My Best Friend´s Wedding (jueves, 22 de abril); Rock Ages (jueves, 29 de abril); The Hunger Games (jueves, 6 de mayo).

El costo de entrada será de $30 por vehículo. Por cada compra de boleto se estará donando $5.00 a Susan G. Komen® Puerto Rico. Los boletos están disponibles a través de la plataforma ticketpop.com. El Drive In Cinema @ The Mall of San Juan tiene una capacidad máxima de 100 vehículos por función. Por cada auto se permitirá un máximo de cinco personas.

PUBLICIDAD

Según información suministrada, por quinto año consecutivo, V. Suárez & Co. revalida con mayor fortaleza la campaña Juntos por el Rosa, bajo el lema “Se Unen las Estrellas por el Rosa”, con una alianza estratégica con 18 grandes cadenas comerciales y la integración de 34 marcas líderes de su portafolio de productos para apoyar a los miles de pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno de Susan G. Komen® Puerto Rico

El 100% de los fondos recaudados a través de la campaña Juntos por el Rosa se quedan en Puerto Rico para proveer mamografías libres de costo, pruebas de diagnóstico, asistencia económica en tratamiento activo de cáncer de seno y programas de apoyo para pacientes y familiares.

Las personas interesadas en conocer el calendario de actividades y apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos para la organización Susan G. Komen® Puerto Rico, pueden acceder a juntosporelrosa.com