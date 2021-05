Hay madres e hijas que sorprenden por su gran parecido físico, otras se distinguen por tener caracteres similares, las mismas aficiones y sueños en común. En el caso de la realtor Ivelisse Figueroa y su hija, la publicista Angelisse Cortés, hay una mezcla de todo lo anterior que repercute en una relación colmada de amor, respeto y admiración.

Cortés lo describe como un “encuentro incidental”, pero al mismo tiempo reconoce que haber asistido hace 16 años a una feria de empleo en Plaza Las Américas le abrió la puerta para trabajar con una marca que siempre representó una aspiración en su vida profesional. Además, la experiencia laboral le otorgó la oportunidad de colaborar mano a mano con personas que formaban parte de la trayectoria profesional de su mamá.

“Yo fui a la feria de trabajo y me llamaron de este lugar ofreciéndome una plaza aprobando préstamos hipotecarios. Yo, imagínate, graduada de Publicidad. Pero me llamaba mucho la atención la marca para la que iba a trabajar porque siempre fue una aspiración que tenía de vida profesional. Casualmente, cuando paso por todas las entrevistas de trabajo y le comento a mami ella me dice ‘yo conozco a esos muchachos que son los que nos ayudan a nosotros con nuestros clientes y son los que los ayudan con el tema de los préstamos’ y yo le dije ‘bueno, mami, yo no me veo en esto, pero vamos a ver qué tal’”, relató la comunicadora que hace seis años comenzó en el área de Comunicaciones Corporativas de la institución.

Figueroa, por su parte, celebra 27 años en la industria de los bienes raíces, aunque, reveló que su deseo siempre fue ser abogada para continuar con el legado de su mamá. Lo que esta apasionada de las propiedades inmuebles nunca imaginó era que a través de sus ejecutorias y gestiones iba a impactar significativamente la vida de miles de familias que han depositado en ella el sueño de adquirir su casa propia.

“Cuando entré en el campo de las bienes raíces, me permitía manejar aspectos legales y me enamoré de la profesión. Comencé en proyectos nuevos. Luego, me voy para la reventa que ahí es donde surge IveFig Properties que es la firma donde hago mi negocio”, contó la realtor.

Durante los últimos años, detalló, Figuera se ha enfocado en trabajar para la Asociación de Realtors de Puerto Rico, que es otro de sus “grandes amores”. Desde distintas esferas, la Asociación le ha permitido viajar, ser miembro activo de la National Association of Realtors -una de las asociaciones más grandes de Estados Unidos, que agrupa más de un millón de socios- y conocer otros campos de la industria.

“Ahí (en la Asociación) he asumido todas las posiciones, menos tesorería. Esa nunca me ha interesado”, dijo entre risas. “Pero he sido presidenta de Junta, presidenta de la Asociación, he ocupado posiciones en repetidas ocasiones en la Junta como secretaria, de las vicepresidencias -la primera y la segunda- y asesora. Ahora mismo, soy asesora del presidente electo y he presidido varios comités y he sido objeto de un sinnúmero de distinciones que atesoro como ser Realtor del Año de Puerto Rico, se me ha dedicado la Convención de Realtors en dos ocasiones, premio de educación en más de una ocasión y de comunicaciones, por cierto. Hemos hecho proyectos que me llenan de satisfacción”, comentó con mucho entusiasmo.

Sobre lo que más admira de su mamá, Cortés pronunció que es la verticalidad y el balance con el que la empresaria maneja todas las facetas de su vida. De igual manera, enalteció la pasión y empeño que la realtor le pone a cada proyecto que llega a sus manos.

“En honor a la verdad, mami es bien balanceada, mami es bien educada... Pero es una charlatana y eso me encanta. Y la parte que más me gusta es que yo creo que yo he heredado ese balance. Me gusta mucho que mami es bien apasionada, mami es de las personas que, si te dice ‘cuenta conmigo’, cuenta con ella. No deja las cosas a mitad, no se conforma, va más allá. Siempre me dice eso: ‘da más de lo que te piden, busca, no te limites a nada’”, reconoció sobre la que también describió como su “Google personal” por sus buenas destrezas en el Español y la redacción.

Inmediatamente su hija terminó de hablar, Figuera no dejó que alguien más tomara la palabra.

“Esto es mutuo porque yo admiro de Angelisse muchas cosas”, apuntó con ese tono especial que sale de la boca de toda madre. “Una de ellas es su filosofía de vida de que el día de hoy se vive hoy. Además de su reto continuo de superarse ella misma día tras día. Otra cosa es su faceta como comunicadora. Ella tiene una habilidad para proyectar como nadie. Es de estas personas que cuando te explica algo tú te quedas anonadado. Por eso le digo que siempre que de más de lo que le piden porque sé cuánto ella puede dar. No se lo digo a ella nada más, se lo digo a todos mis hijos”, abundó la madre de cinco.

Durante la entrevista con Diseño & Construcción, Cortés tuvo la oportunidad de repasar todo lo que ha vivido con su progenitora en tantos años dedicados a los bienes raíces y lo que representa para ellas cada vez que una familia toma las llaves de su nuevo hogar en las manos.

“Primero, antes de yo entrar en el campo como tal, era testigo de los logros que ella iba teniendo, cómo ella iba exponiéndose y posicionándose como líder en la industria, eso me llenaba de mucha satisfacción. La acompañaba a las visitas a las casas con sus clientes, es un proceso bien bonito porque tú estás colaborando en el bienestar de las familias, es una estampa emotiva que perdura en la memoria por siempre”, manifestó la publicista.

En esa línea, la propietaria de IveFig Properties describió su trabajo como uno que le brinda una “satisfacción indescriptible. Ese es el sueño de cada familia, tener un hogar propio y cuando nosotros somos parte y somos herramientas que podemos colaborar para que ese sueño se dé, la sonrisa de esa gente, como te dan las ‘gracias’... Es una complicidad bien positiva”.

Asimismo, la ejecutiva aprovechó para enfatizar que el mejor legado que una madre le puede dejar a sus hijos son los valores y la educación.

“Lo material es irrelevante. A mí siempre me ha interesado dejar valores y, aunque suene trillado porque es lo que siempre dicen los papás, siempre he querido dejarles a mis hijos una educación sólida y, sobre todo, eso, valores. Que el día que yo falte, ellos me recuerden como yo recuerdo a mi “mamita dorada”, apuntó Figueroa, quien durante la pandemia se ha sentido más unida a Cortés, su “housemate”, orgullo y compañera de “coffee break”.