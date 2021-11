Con toda probabilidad, tú y los miembros de tu familia ya cuentan con sus dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y están en vías de ponerse el refuerzo. Esto ha provocado que comience a verse esa anhelada “luz al final del túnel”.

Sin embargo, ahora que se avecinan las fiestas navideñas y la pandemia aún no ha terminado, lo más recomendable es no bajar la guardia para seguir combatiendo el coronavirus. Debemos recordar que no todos los niños están vacunados. Algunas personas con sistemas inmunitarios débiles o afecciones médicas pueden enfermarse, además de aquellos que toman medicamentos inmunosupresores, incluso después de haber sido vacunados. Por lo tanto, tomar precauciones sigue siendo clave al relacionarnos con los demás.

Si te toca ser el anfitrión o anfitriona de la fiesta, aquí te indicamos algunas sugerencias: