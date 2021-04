Todos los niños de edad temprana, que comprende desde que son recién nacidos hasta los ocho años, tienen unos derechos que se deben conocer y respetar por todo el mundo, ya que son la base para tener una mejor sociedad en el futuro.

Con esto en mente, la Puerto Rico Association for the Education of Young Children (PRAEYC) se prepara para celebrar la Semana de la Niñez Temprana con una serie de actividades para que maestros, padres y personas interesados puedan interactuar con los niños, mientras le envían un mensaje educativo.

“Anualmente celebramos la Semana de la Niñez Temprana la segunda semana de abril, siguiendo las bases que nos da la National Association for the Education of Young Children, (NAEYC), de quien estamos afiliados y quienes llevan desde 1971 celebrándola”, mencionó la Dra. Carmen Leonor Maldonado Rosa, presidenta de la Junta de Directores de PRAEYC por los pasados cuatro años. “Este año estamos celebrando con entusiasmo los 50 años de este gran evento, del 10 al 16 de abril. Estaremos resaltando cómo nosotros como ciudadanos de una comunidad satisfacemos las necesidades de la niñez, también a sus familias, a través de reconocimientos de esos derechos humanos universales, que conocemos que han sido promulgados por la Organización de las Naciones Unidas”.

Fechas importantes

Lunes,12 abril 2021

Lunes musical - Derecho a una nacionalidad

El concepto del derecho a la nacionalidad es uno a nivel de derechos humanos que existe en todo el mundo. No se habla de una sola nacionalidad, sino de la nacionalidad de los niños en cada país. Se destaca el aspecto la nacionalidad de cada cual y, unido a eso, también al disfrute.

Martes, 13 abril 2021

Martes sabroso - Derecho a la salud y a la alimentación

En cuanto a la sana alimentación, los maestros desarrollan actividades con distintos alimentos, de manera que sea atractivo a los niños alimentarse bien. Por otro lado, los niños tienen que estar conscientes que ellos tienen derecho a alimentarse saludablemente, y que se les debe proveer esos alimentos.

Miércoles, 14 abril 2021

Miércoles cooperativo – Derecho a jugar, a expresarse y a recibir un trato especial

En este día se habla de la expresión, del derecho al juego y a reunirse, que son derechos constitucionales. La libertad de expresión y reunión pacífica, son derechos que muchas veces se olvida que son para todo el mundo. No solamente para los adultos, sino que los niños también los pueden disfrutan.

Jueves, 15 abril 2021

Jueves artístico – Derecho a jugar, a expresarse

En el área de las bellas artes, también está incluido el derecho a la educación. Porque la educación sobre todo en este nivel de niñez temprana, es una para el desarrollo físico, emocional, el social, el cognitivo, el creativo de los niños.

Viernes,16 abril 2021

Viernes familiar - Derecho a una familia y a un trato especial

Va muy ligado al desarrollo socioemocional, que es sumamente importante en la niñez. Ahora mismo lo han resaltado como parte de lo que ha pasado con la pandemia. De la importancia que tiene ese desarrollo socioemocional, y han querido destacar que los niños tienen derecho a una familia. Dentro de esa familia, de acuerdo a esas particularidades, algunos niños deben tener derecho a un trato especial.

La libertad de expresión y reunión pacífica, son derechos que muchas veces se olvida que son para todo el mundo, incluyendo a los niños.

“Al unir estos derechos humanos a cada día, lo que buscamos es concientizar a los maestros y a los padres que los niños tienen derechos, y nosotros tenemos que protegerle esos derechos y ayudarlos a conocerlos para que ellos también los defienda y se defiendan unos a otros”, explicó la Lcda. Dora Mercedes Hernández Mayoral, vocal de la Junta de Directores de PRAEYC y especialista en la defensa de los derechos de la niñez. “Todo aquel que tenga interés en el bienestar de la niñez en la isla, está invitado a participar de estas actividades, ya que está abierto para todo tipo de programas, sea público o privado, el Departamento de Educación, y toda aquella entidad que cuide y proteja a los niños”.

Todos los que quieran conocer de las actividades y sugerencias, pueden acceder las páginas y las redes sociales de PRAYEC, bajo www.praeyc.org o en su cuenta de Facebook.

La PRAEYC es una entidad puertorriqueña sin fines de lucro fundada el 18 de mayo de 1993. “Esta asociación está dedicada al bienestar de la niñez temprana y nuestro interés primordial es mejorar la calidad de los servicios para estos, desde el nacimiento hasta los 8 años de edad”, comentó la doctora Maldonado Rosa. “Por estos pasados 32 años, hemos estado promulgando ese bienestar y el desarrollo integral de la niñez a través del fortalecimiento de programas educativos de excelencia y de la concienciación del público sobre la necesidad de un servicio de la más alta calidad para la población en edad temprana de Puerto Rico”.

De la misma forma, la asociación coordina adiestramientos tanto para maestros, profesores universitarios si así lo solicitan, y talleres dirigidos a familias. Además de eso, ofrecen cuatro tipos de membresías para toda aquella persona que quiera acogerse a la organización, y que le confieren el derecho a recibir información y documentación, entre muchos otros atractivos. De la misma forma, la asociación también lleva a cabo servicios de abogacía a favor de los derechos de la niñez temprana, participando activamente en ponencias en la legislatura de Puerto Rico para exponer su posición si así lo amerita el caso.