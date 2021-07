Llegó el verano, no hay clases y los hijos están revoloteando por la casa, generalmente, quejándose de que están aburridos, que tienen hambre o que no saben qué hacer. La opción de un campamento de verano puede que no esté en el presupuesto, además de que, debido a la pandemia, son escasos.

Los pasadías a la playa, a una actividad cultural gratuita en un museo, el paseo en auto para tomar helado o el fin de semana en un parador o un hotel son opciones más que bienvenidas. Pero la realidad es que no se pueden hacer todos los días. Y, de nuevo, el presupuesto familiar se debe tener en cuenta.

Sin embargo, hay una actividad cotidiana a la que le puedes sacar mucho provecho, además de que es una nueva experiencia para niñas o niños, preadolescentes o adolescentes: involucrarlos en la cocina con algunas recetas básicas de comidas que les gusten y, a la vez que aprenden, pasan un rato divertido y ameno.

De hecho, desde el ámbito de la psicología se dice que enseñarles a los niños a elaborar alimentos fortalece su personalidad y ayuda a que desarrollen responsabilidades cotidianas, además de promover mejores hábitos alimenticios. Es obvio, sin embargo, que todo se debe diseñar de acuerdo con las edades de los niños y de sus destrezas.

“Cociné muchas veces con mis hijos porque la cocina era el centro de casa y una conexión entre nosotros. Me gustó tanto que cociné con mis sobrinos y ahora lo hago con mis sobrinos nietos. No importa el nivel, ni si van a ser cocineros, es un tiempo inigualable de enseñar y compartir”, afirma la reconocida chef puertorriqueña Giovanna Huyke, quien cree que es una actividad que genera “una conexión especial e increíble con los hijos”.

“Todavía las clases que más disfruto dar son a los niños. Todo es un descubrimiento para ellos y para mí también. Ver cómo un sabor nuevo puede iluminar sus caras es inolvidable y nos trae de vuelta a descubrir a través de ellos”, agrega la chef.

Es una experiencia que también comparte la licenciada en nutrición y dietética Vilma Calderón, quien dice que así le enseñó a su hijo, oportunidad que también aprovechó para que aprendiera sobre la importancia de la nutrición y la alimentación balanceada.

“Les enseña que, si quieres algo, tienes que iniciar un proceso, hay unos pasos que tienes que seguir y luego vas a ver unos resultados. Así aprenden que no puedes querer el resultado sin antes seguir unos pasos. Y de eso es que también se trata la vida, así que se les da una enseñanza que no solo se relaciona con la nutrición, sino con la vida en general”, reflexiona la autora de los libros “Las practicas infalibles para perder peso” y “Pierde peso y gana salud”.

La también educadora en diabetes destaca que una buena forma de empezar es enseñarles a preparar un desayuno o una merienda. Por ejemplo, hacer panqueques, algo que de seguro les va a encantar.

“Les puedes enseñar a mezclar o batir los ingredientes. Cuando mi hijo era pequeño le enseñé a hacer uno muy nutritivo con harina orgánica. Y a la masa le añadía pasas o pedacitos de frutas. Al final, en vez de sirope, se le puede poner mermelada 100% de frutas”, propone Calderón.

Tentarlos con sus antojos

Una forma de involucrar a los hijos en la cocina es tentarlos con algo que les guste mucho, como las galletas dulces, propone la chef Huyke, mientras enfatiza en la importancia de atraerlos a la cocina con la confección de algún antojo.

“Si son pequeños (que todavía no alcanzan el counter de la cocina), debemos buscar algo para que puedan mezclar, como la harina para hacer pastelillos o galletas”, recomienda.

Si son preadolescentes, agrega la chef, puedes involucrarlos con la confección de una masa fresca de pizza. Mientras que los adolescente pueden aprender a guisar carne molida y hacer sus pastelillos, aunque el adulto debe estar cerca al momento de freír, aconseja.

Aún los niños más pequeños pueden participar en alguna actividad en la cocina, siempre supervisados por un adulto.

Los más pequeños, agrega Huyke, pueden ayudar a rellenar los pastelillos con queso mozzarella “y dárselos a mami para hornearlos o que los fría”. Es, sobre todo, enfatiza, enseñarles a seguir los pasos que indica en la receta. Pero, de la misma forma, asegura, puedes enseñarles a hacer desde un arroz con pollo y unas habichuelas, hasta un pastelón.

“Otra idea para que aprendan a usar cuchillos es que preparen su primer sofrito. Pero siempre debemos dirigirlos y estar con ellos”, aconseja Huyke, mientras recomienda que a los adolescentes los puedes entusiasmar en la cocina ofreciéndoles a oportunidad de que cocinen para que inviten a sus amiguitos a una fiesta en la casa.

“Antes de la actividad se practican todas las recetas con la familia. También es bueno involucrarlos en las invitaciones, decoración y finalmente la actividad. Todo hecho y cocinado por ellos. No solo aprenden, también disfrutan de ese orgullo de haberlo hecho ellos para sus amigos”, añade.

Otra opción con la que puedes iniciar a los hijos en el arte culinario es con la preparación de meriendas y batidas, propone la nutricionista Calderón. “Cuando hablamos de meriendas, también se puede aprovechar para enseñarles la importancia de las frutas en la alimentación. Además, les puedes enseñar a pelarlas con un pelador, que es más seguro que un cuchillo y así aprende a pelar correctamente”.

De la misma forma, la nutricionista cree que las frutas también se pueden utilizar para jugar y repasar las matemáticas con los más pequeños. Por ejemplo, dividir una manzana a la mitad, picarla en cuatro pedazos o en pedacitos pequeños para ir sumando y restando. Y lo mismo puedes hacer con los vegetales, a la vez que les enseñas a picarlos o rallarlos y aprovechar para darles datos sobre la importancia de una alimentación balanceada.

“Hay muchas formas de integrar a los hijos en la cocina de una forma sana, sin peligro para ellos. Esto también tiene un efecto muy positivo: primero que lo haces parte de todo el proceso, segundo que se puede hacer como una actividad educativa, además de divertida y una oportunidad de compartir con ellos”, afirma Calderón, al recordar que en el proceso de aprendizaje, si es una actividad dinámica y agradable, facilita la internalización de conceptos porque se aprende jugando.

“No es solo decirles que coman vegetales, es hacerlos partícipes y así nos aseguramos de que esa información se internalice y que se vaya facilitando ese proceso de crear buenos hábitos de alimentación, que como siempre digo, es el mejor seguro de salud y de vida que les puedes dejar a nuestros hijos”, añade la nutricionista.

Por ejemplo, explica que si no les gustan los vegetales, se pueden incluir en alguna comida que sí les guste, como puede ser un revoltillo y añadirle espinacas, setas u otros vegetales. Es un plato más nutritivo, de acuerdo con Calderón, y puede gustar más que comer los vegetales por separado. “También es una forma de que vayan probando y se les expone a otros sabores y texturas. Algo que le gustaba mucho a mi hijo era hacer la canoa de plátano maduro, añadirle pollo desmenuzado, pedacitos de brócoli y queso”, explia la nutricionista y resalta que es una forma de que comiencen a establecer ciertos hábitos.

Algunas recomendaciones

La chef Giovanna Huyke ofrece algunos consejos para que la experiencia culinaria con los hijos sea lo más exitosa posible:

- Llama a otros padres para ver si pueden turnarse algunos días. Compartir con amigos la cocina siempre es más divertido.

- Prepara el ambiente con música que ellos disfruten.

- Introduce las reglas como parte importante de cocinar. Por ejemplo, lavarse las manos, no se juega con cuchillos o tijeras, no se tocan las hornillas y los niños más pequeños que no puedan ver bien porque no alcanzan, deben pedir ayuda.

- Todos deben usar un delantal.

- Se deben preparar los ingredientes enseñándoles algo de interés de cada uno.

- Enseñarles cómo usar correctamente los equipos de cocina y decidir qué pueden hacer solos y que cosas queremos que nos avisen cuando la usen. Por ejemplo, qué cuchillo es bueno para sus manos y cuáles pueden usar.

- Deben leer la receta antes y preparar una lista con los ingredientes necesarios.

- Enseñar lo básico mientras ellos lo hacen. Los niños aprenden mejor mientras experimentan.

- Dedica el tiempo para estar con tus hijos en la cocina, sin criticarlos o reírte de ellos si no saben hacer algo. Con paciencia, les explica la mejor forma de hacerlo.

- Es importante hacerles sentir importantes porque están cocinando para ellos y para la familia.

- Fregar, limpiar, secar y guardar es parte del proyecto.

Algunas recetas para practicar con tu hijos

La pizza de pollo es un plato que siempre gusta a grandes y chicos. (Felipe Torres Figueroa)

Pizza de pollo y tomate

Ingredientes

1 cda. de aceite de oliva

1 libra de carne molida de pollo

2 hojas de orégano brujo (puede sustituir por recao)

2 cdtas. de paprika

1/4 cdta. de pique (opcional)

4 dientes de ajo

Cilantrillo picadito

Sal y pimienta

1 cdta. de comino

2 panes pita

2 tomates grandes

1 cebolla dulce picadita

Queso mozzarella rallado

Procedimiento

Sofríe la carne de pollo hasta que esté cocida (separa con una cuchara y sazona con una pizca de sal). Mientras tanto, en un pilón o procesador de alimentos, muele juntos el orégano brujo, paprika, pique, ajo, cilantrillo, un poco de sal, pimienta y comino. Ayuda a moler con aceite de oliva hasta tener una pasta. Mezcla con el pollo casi cocido. Retira del calor y deja refrescar un poco. Cubre los panes con el tomate y cebolla. Cubre con la carne y por último, con queso mozzarella. Termina en horno precalentado a 375 grados por 15 a 20 minutos o hasta que esté caliente y dorado.

Los niños y niñas más pequeños siempre se entusiaman con la idea de preparar galletas de chocolate.

Galletitas de chocolate

Ingredientes:

2/3 taza de mantequilla

2/3 taza de azúcar granulada

1/2 taza de azúcar morena

1 huevo entero y una clara de huevo

1 3/4 taza de harina de todo uso

1 cda de soda de hornear

1/2 cdta de sal

1/2 taza de cocoa en polvo

3/4 taza de gotitas de chocolate

Procedimiento:

Precalienta el horno a 375 grados. Bata la mantequilla con el azúcar hasta que esté cremoso. Agrega los huevos batiendo entre el huevo y la clara. Mezcle la harina con la soda, sal y cocoa. Agrega la mezcla de harina a la mantequilla, mezclando unirlo bien. Añade las gotitas de chocolate. Coloca por cucharadas en una bandeja engrasada o con papel de hornear. Deja una separación de por lo menos dos pulgadas entre cada galleta. Hornee por 8 a 10 minutos o hasta que los bordes estén dorados.

Además de que se pueden usar en muchos platos y postres, las frutas también pueden servir para una divertidad clase de sumar y restar.

Tartita de fruta

8 galletas de vainilla desmenuzadas

4 onzas de queso crema

2 cdas de azúcar

1 cdta de vainilla

2 cdas de agua caliente

1 taza de fruta picada

Procedimiento

Prepare dos vasitos de ocho onzas. Coloca un poco de galleta en el fondo. En un recipiente hondo mezcla el queso crema con el azúcar y agua caliente hasta cremoso. Agrega la vainilla. Coloque una cucharada de queso sobre la galleta luego fruta y repita terminando con fruta y un poco de galleta. Repita en el segundo vasito. Cubra y listo.

La paella de pollo puede ser una receta que pueden preparar los adolescentes, siempre bajo lo supervisión de un adulto.

Arroz-paellita de pollo (4 porciones)

3/4 libra de caderas deshuesadas sin piel adobada con 1 cdta de sal, 1/2 cdta de pimienta, 1/2 cdta de orégano y pizca de comino

1 cda de aceite de oliva

3/4 a 1 libra de chorizo o longaniza de pollo picada en ruedas

1/2 taza de sofrito preparado

2 dientes de ajo picaditos

1 tomate picadito

1 cdta de paprika

1/2 cdta de curcuma (turmeric)

2 tazas de arroz grano mediano

2 tazas de caldo de pollo

6 onzas de guisantes verdes (congelados mejor)

Cilantro picadito

1 pimiento morrón cortado en cuadritos

1 aguacate maduro opcional

Procedimiento

En un sartén de lados altos o caldero llano (8 a 10″) calienta el aceite y sofría la longaniza hasta que empiece a sudar. Agrega el pollo y dora bien. Añada el sofrito, ajo, tomate, paprika y cúrcuma mezclando bien. (3 a 4 minutos), añade el arroz y cocine 2 minutos mezclando y agregue el caldo. Mezcle bien. Pruebe el caldo para ajustar la sal. Reduzca el fuego manteniendo un hervor suave y balanceado hasta que seque. Mezcle bien a la vez que añade los guisantes. Reduzca a fuego bajo, tape y cocine por 25 minutos o hasta que el grano esté tierno. Mezcle los pimientos morrones con el cilantro y aguacate, sazone con un poco de aceite de oliva y sal. Coloque para decorar sobre el arroz. Y sirva seguida.

El sofrito es una receta fácil de hacer para los adolescentes, además de añadir sabor a lo que cocinen. (GLC)

Receta para sofrito

1 cebolla pequeña picadita

1 pimiento cubanela picadito

2 a 3 ajicitos dulces picaditos

3 hojas de recao picaditas

2 dientes de ajo

Procedimiento

Muela o pique con cuchillo y mezcle bien. Refrigere lo que no use cubriendo la parte superior con un poco de aceite para que no se reseque.