La celebración de Halloween suele ser un poco complicada en cuanto a la ambivalencia que puede traer respecto a la ingesta de dulces y chocolates. Por un lado, a los niños y a las niñas no solo se les compra un disfraz y una canasta o envase para dicha ocasión, sino que luego de que se les da la oportunidad de buscar dulces, cuando los llevan a la casa, a estos se les suele restringir su consumo.

Ante tal escenario, la doctora Fermina Liza Román, psicóloga perinatal e infantil, indica que los padres y las madres no deben perder de vista de que una ocasión como lo es Halloween deben de ser realistas, pues consta de precisamente de disfraces y dulces. Por tal razón, si no tienen ninguna condición de salud, los invita a ser flexibles y a negociar previamente con los menores acerca de su consumo.

“Si el niño no tiene ninguna condición de salud, se deben mentalizar de que va a comer una cantidad razonable de dulces ese día”, expresó. Sin embargo, resalta que, de manera preventiva, para evitar situaciones, lo primero que se debe hacer es establecer unos límites antes de que salgan a hacer actividades de Halloween. “De esta manera, no les creamos falsas expectativas a los niños. De lo contrario, ahí es que vienen las confrontaciones”.

La psicóloga perinatal e infantil ofrece los siguientes consejos:

Antes de salir a la búsqueda de dulces, es importante que lleguen a un acuerdo sobre cuántos dulces va a comer días después de Halloween. Ese límite lo determina cada padre, dependiendo la edad de su hijo, los hábitos alimenticios, de higiene bucal, etc. “Por ejemplo, podrás comer tres dulces diarios por una semana. Luego de eso, ya no están buenos, se dañan, y se desechan”, indicó. Previo a hacer “trick or treat”, evita que los niños salgan con hambre. Asegúrate de que hayan podido almorzar o cenar. “De entrada, la ingesta de dulces ya será menor. Es como cuando hace compras en el supermercado con hambre, te antojas de todo”, resaltó. Reduce el tamaño de las canastas o bolsos de recolección de dulces de Halloween. No le compres una tan grande, sino un tamaño más pequeño. “Esta es la misma psicología del bufet, que te echas más comida, versus cuando pides un plato. Mientras más dulces el niño vea, más va a querer consumir”, agregó. Si no quieres que recojan tantos dulces, una opción es modificar la ruta del recorrido para reducir el número de casas a visitar. Luego de que se haya establecido el límite de cuántos dulces podrán consumir, mantenlos fuera de la vista de los menores. Evita dejarle la tentación encima de una mesa o lugar visible en el hogar. Al final del recogido, cuando el menor escoja la cantidad de dulces que se comerán durante la semana de acuerdo con lo establecido, otra opción con el restante de los dulces es “vendérselos a la bruja o a la calabaza”, una tradición que se hace en Estados Unidos, en el que se le da dinero a cambio de ese sobrante de dulces. Si son más grandes, los padres pueden decidir comprárselos o intercambiárselos ya sea por dinero, una salida, un juguete sencillo, dinero o tarjeta para comprar videojuegos ‘online’. “Los papás saben qué refuerzo funciona y le gusta para su hijo. Esto funciona mucho para los niños que padecen de obesidad, que no se pueden detener cuando comen, o para los niños diabéticos. Es una estrategia chévere para padres e hijos y así los menores no se sienten que perdieron.

La doctora Román aprovecha el tema para llevar a los padres al pensamiento más radical y vean lo que se ha aprendido en las investigaciones acerca de la psicología de la alimentación.

“Cuando restringimos por completo, todo lo que son los dulces o la ingesta de dulces, los estamos llevando a que luego quieran darse atracones de dulces. Todo lo que restringimos, al contrario, lo que hace es que aumenta el deseo. Si les restringimos todos los dulces y que no los pueden consumir, lo que vamos a tener es que el niño que cuando tenga la oportunidad se va a dar un atracón porque es algo que no va a tener accesible. ‘Así que me lo voy a comer rápido, lo más que puedo’. Eso es lo que queremos evitar y lo que queremos educar en la moderación”, explicó la experta.

Para lograr la moderación, es vital además hablarles a los menores de manera sencilla sobre el consumo del azúcar y lo que este provoca en el cuerpo. Cuando se les educa en la moderación, la psicóloga informa que eso los ayuda a autorregularse y a aprender deque no tienen comerse todo de cantazo.

“¿Qué esto produce al final? Que los niños tengan una relación más positiva con la comida. Porque todo esto se traduce en lo que vemos hoy en día: desórdenes alimenticios y atracones que vienen de dietas restrictivas. Tiene que ver con este mismo principio de no haber tenido la experiencia de la moderación en lo que se consume”, agregó.

Los niños usualmente son comedores intuitivos, razón por la que cuando están llenos paran de comer. Es por esto que señala que nunca debemos obligar a los niños a comer más.

“Desde ‘toddlers’ debemos enseñarlos a esa relación. Con ellos todo es más fácil porque usan el refuerzo. Si los refuerzas con palabras, y les dice esto es lo que vamos a hacer, ellos son cooperadores y lo que quieren es complacer. Se siente bien complaciendo. Hay que manejar las expectativas, tienen que estar claras desde antes de que salimos”, detalló.