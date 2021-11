Llegó el momento en que proliferan las fietas navideñas, donde aprovechamos para reunirnos no solo como familia, sino con amistades y miembros de nuestra comunidad, que también se han convertido en parientes de la vida.

Si bien es cierto que gran parte de la población está vacunada en contra del COVID-19, también lo es que algunos de estos seres queridos han optado por no hacerlo, lo que pudiera poner en riesgo de contagio a aquellos que le rodean.

Por tal razón, una opción para aquellos que no estén vacunados es solicitarle una prueba negativa de COVID-19, realizada con 24 a 48 horas de anticipación. Asimismo, solicítale que no debe quitarse la mascarilla en ningún momento, excepto cuando vaya a ingerir alimentos y bebidas.

Es posible que no sepas cómo abordar este tema con un familiar no vacunado por lo incómodo que pudiera resultar. Ante este panorama, el doctor José Tirado Vega, quien es consejero psicológico, recuerda que debemos tener presente que las familias trabajan como un sistema, desde el punto de vista de la salud mental.

PUBLICIDAD

“Nosotros como latinos, cuando nos referimos a las celebraciones, no se trata solo del núcleo familiar donde es papá, mamá y los hijos. Aquí hacemos nuestra comida y queremos que estén nuestros hermanos, los primos de mis hijos, incluso si con el vecino se tiene buena relación, también queremos que venga a la casa. Lo vemos como un todo, o sea, que no nos limitamos al núcleo familiar”, indicó mientras sugirió que si hay un familiar que no está vacunado, lo primero que tenemos que utilizar es la comunicación asertiva.

La comunicación asertiva, según el profesional de la salud mental, es ese punto medio en esta línea de la comunicación de lo que es pasivo y agresivo. “Es cómo yo digo las cosas sin ofender, sin pasar tu punto por encima de ese familiar, porque es una persona que tú quieres. Sabemos que el tema de la vacunación es un punto neurálgico, así que no debemos ofender a las personas por las cosas en las que creen. La vacunación y el virus no se supone que sea para dividirnos, sino que sea para unirnos como familia y trabajar la situación, y salir de esto ya”, añadió.

El doctor Tirado Vega recomienda que, como cada quien conoce mejor que nadie a sus familiares, elija el lugar y el momento adecuado de dónde se va a comunicar y cómo lo va a expresar.

“Es cómo llevar el mensaje escuchando a la persona y dándole validez también a lo que dice. De ahí parte la comunicación asertiva, que es poder escuchar lo que dice la otra persona y poder tal vez aceptar que interactúe con tu familia, pero tomando unas medidas, como por ejemplo: que se reunirán en espacios abiertos, se usará un baño exterior, el uso de mascarilla, y que la comida la va a servir una sola persona, no va todo el mundo a tocar los utensilios y alimentos”, detalló.

PUBLICIDAD

Este asunto de debe discutir en aquellas personas que se identifican como la cabeza de la familia. “Si viene mi hermano con su esposa e hijos, pues hablo con mi hermano, y le dejo saber las normas, para que cuando se bajen del carro, no se vayan a sentir incómodos. Bajo la comunicación asertiva se puede dar el proceso. Si la persona decide no ir, que sea por motus propio, no por que le presionaste de tal forma para que no asista a la actividad”, agregó.

¿Qué no hacer?

No lo comuniques por los “chats” de la familia ni recurras a enviar un mensaje de texto a modo individual.

“A nivel de relaciones y de familia, tendemos a tener errores de percepción, lo que significa que le ponemos emoción a los mensajes de texto. Cuando le pones emoción, ahí la persona se ofende y de la nada en el chat, de unas normas para compartir en familia, sale una interacción negativa, que se convierte en un chisme, en una diferencia y en que ‘más nunca voy a ir a un Día de Acción de Gracias a tu casa’”, especificó el doctor Tirado Vega.

El consejero psicológico plantea que este tema se debe hablar y, si es en persona, mejor todavía. De esta forma, se aprecia también el lenguaje no verbal, que también es importante, y no se incurre en los errores de percepción. Una opción para esto también puede ser por videoconferencia o videollamada.