La muerte de un ser querido siempre es triste, pero en Navidad y Año Nuevo pareciera que el dolor se reactiva y puede que aumente, incluso si han pasado varios meses o años desde su partida, más aún considerando también que estas fiestas están asociadas a celebraciones con la familia y los seres más cercanos.

La diferencia entre cómo se siente la persona en duelo y el ánimo que ve en otros, la hace sentir además más desdichada, provocando una soledad enorme que su entorno muchas veces no es capaz de percibir.

”Estar acompañado por quienes amamos y nos aman será fundamental durante este momento, así como también mantener con ellos una comunicación abierta en un contexto de respeto y escucha sincera. Un punto importante de las fiestas es que se crea con la familia o con los amigos un recuerdo común de la persona ausente. Cada uno tiene una perspectiva personal y al unirlas todas se forja una imagen más completa de esa persona”, señala Magdalena López, psicóloga experta en duelo.

Como es de suponer, la pérdida de un ser querido afectará considerablemente las ganas de celebrar de la persona en duelo tal como lo hacía cada año, especialmente cuando el fallecimiento ha sido reciente, pero la vida continúa así como las tradiciones.

“Por eso es importante tratar de construir una Navidad diferente, realizando actividades y rituales que nos permitan adaptarnos a esta celebración que se vivirá con más dolor y aversión, pero que no necesariamente será completamente triste”, destaca.

Para la gran mayoría de las personas, la Navidad es una de las fiestas más importantes y esperadas del año, ya que se asocia con familia, alegría y celebración. Eso es justamente lo que se ve limitado en el duelo: ‘no puedo encontrarme físicamente con quien quiero, no se me permite la entrega de amor o gratitud a quien tengo más presente en mis pensamientos’. Por eso, las personas en la aflicción no quieren festejar y, en general, quieren estar solos y esperar a despertar el 2 de enero como si nada.

Primer paso, la aceptación

Uno de los primeros pasos que debe dar la persona o familia en duelo es aceptar la partida del ser querido y respetar las emociones de cada uno de sus integrantes.

“Cuando logremos aceptarlas, podremos vivir la pérdida en forma satisfactoria. Por eso es importante tratar de construir una Navidad diferente, incorporando actividades y rituales que les permitan a los niños y a todos los miembros adaptarse a esta celebración cargada de dolor, tristeza e impotencia”, dice la psicóloga.

Por ello, es fundamental anticiparse, hablando con anterioridad, planificando y coordinando entre los participantes de la celebración cómo pueden realizar una Navidad diferente.

“También comunicando entre ellos, qué cosas son importantes para cada uno, qué elementos no quieren presentes por miedo al desborde emocional, qué esperan de los otros, etc., y así poder disfrutar juntos desde la comprensión y el apoyo en un momento diferente de la vida, evitando además las presiones y los posibles conflictos familiares”, detalla.

Y agrega: “Todo lo que se converse servirá de parámetro para que todos estén en sintonía tratando de hacer lo mejor posible para enfrentar esta experiencia, que no tiene por qué ser terrible. Puede servir para conocerse mejor, generando un espacio seguro y protegido, donde tengan la certeza de lo que ocurrirá, por lo que se puede vivenciar con menos defensa lo que ayuda a disfrutar más”.

Actividades que se pueden hacer para resignificar estas fiestas son, por ejemplo, encender una vela toda la noche, representando a quienes ya no están; revisando álbumes de fotos; contando anécdotas vividas con aquella persona; escuchar canciones que lo recuerdan; preparar su comida favorita o llamar a sus amigos, etc. “Se pueden crear nuevos rituales para repetir año a año”, acota.

Siempre tenerlos presentes

Para la psicóloga, es fundamental tener presente en estas fiestas a la persona fallecida para vivir de mejor manera su ausencia. “Es importante mantener en nuestra mente y nuestro corazón al ser querido ausente. Puede parecer lo opuesto a lo que recomiendan los demás, pero se trata de incorporar a esa persona a tu vida a través de recuerdos, vivencias y emociones”.

En este contexto, es importante también no aislarse, ya que solo genera más dolor para la persona en duelo y para quienes se preocupan por ella. Es más, hay que tratar de juntarse, celebrar y pensar que aun quedan varios que se quieren, a pesar de ese dolor que comparten.

“Celebrar esto, no es contradictorio a sentir dolor, además no es necesario estar todo el tiempo en la celebración, se puede participar de un momento, a lo mejor del aperitivo, la comida, y luego retirarse más temprano, pero lo ideal es avisarlo con anterioridad para que quienes la acompañan no insistan”, sostiene.

Ahora si la pérdida del ser querido ha sido reciente, la psicóloga aconseja que lo mejor es enfrentar la situación cuanto antes, porque si se pospone, el siguiente año se repetirá el mismo dilema; siempre va a existir esa primera Navidad y mientras antes se viva, será menos la agonía de evitarla.

“Si lo conversamos en familia, será mucho mejor vivenciada y se puede lograr una Navidad muy linda, más si incluimos dentro de la celebración el legado que dejó el fallecido en nosotros”, indica. Sin embargo, aclara que no es necesario obligar a ser parte de las actividades o rituales a quienes no se sientan preparados, ya que cada uno sabe cuáles son sus tiempos.

“El no querer participar el primer año, no quiere decir que no lo hará el próximo, a veces se necesita un poco más de tiempo y cada uno tiene estilos de afrontamiento diferentes, por eso hay que tener respeto por como el otro vive su duelo”.

Algunas recomendaciones

Existen algunas acciones que podemos llevar a cabo para hacer más llevaderas la Navidad y el Año Nuevo, permitiendo resignificar estas fiestas:

1. Planificar las celebraciones: Procura hacer aquello con lo que te sientas cómodo, elije los eventos a los que quieras asistir, estableciendo expectativas realistas tanto para ti mismo como para los demás.

2. Relacionarte con los demás: Es muy posible que en estos momentos no te den ganas de estar con nadie, tanto por desánimo como para evitar contagiar a otros de tu malestar. Sin embargo, eso solo se trata de un alivio momentáneo que solo lleva a postergar el duelo, pero no evitarlo. Lo mejor es hacer un esfuerzo por salir, relacionarse con los demás o al menos estar en compañía de alguien, aunque no se realice ninguna actividad en particular, pero busca el apoyo y el contacto de personas a las que les importas y a las que les encantará pasar tiempo contigo.

3. Respetar tus emociones y las de los demás: En cuanto comiences a respetar tus emociones, te será más sencillo incorporarlo a tu vida y así vivir el duelo en la Navidad y las fiestas. Es muy probable que experimentes una intensa montaña rusa emocional en este día, podrás sentirte tranquilo por un rato y repentinamente experimentar una tristeza profunda o un intenso enojo. Sé comprensible y respetuoso de tus emociones, así como es importante también que respetes las emociones y las acciones de los demás. No te juzgues a ti mismo ni a los demás por cómo reaccionan en este día; cada persona vive en forma privada y particular el duelo.

4. Aceptar y pedir ayuda: Esta Navidad puedes no sentirte capacitado para realizar labores que antes eran cotidianas, como organizar las celebraciones, realizar compras, cocinar, etc. Por eso te sugerimos que aceptes la ayuda práctica que te ofrezcan tus seres queridos. Es una manera que tienen ellos de estar a tu lado y tratar de aliviar tu dolor. No te fuerces a hacer cosas que no deseas, ni de realizarlas todas en un solo día. Tus seres queridos comprenderán que este año será una celebración emocionalmente exigente para ti, por lo que habrá cosas para las que aún no te sientes preparado.