Algo muy normal entre los padres de infantes y niños pequeños es preocuparse por su sano desarrollo, tanto físico como mental. Un detalle al que la gran mayoría de las familias pone especial atención es al crecimiento físico de ese niño, tanto en su estatura, como en su peso.

Este es un tema por el cual los padres no se deben alarmar ni preocuparse de más con simplemente observar a su hijo. Cada niño crece a su propio ritmo y hay una gran variedad de constituciones y estaturas saludables en ellos. Además, hay muchísimos factores que entran en la ecuación, que incluyen la genética, el género, la nutrición, la actividad física, los problemas de salud, el ambiente y las hormonas.

Por tal razón, tal y como menciona MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es importantísimo que los padres lleven a sus hijos a un pediatra con regularidad, sobre todo en los primeros años de vida, ya que será ese especialista quien determinará si hay algún problema con su hijo, dejándose llevar por una serie de pruebas sencillas que le hará en cada visita.

Gráficas de crecimiento

Según explicó la pediatra Elana Pearl Ben-Joseph, de la Fundación Nemour, los médicos utilizan las gráficas de crecimiento como herramienta para ver cómo su hijo está desarrollándose en comparación con otros bebés, niños o adolescentes de su mismo género y edad. Las gráficas de crecimiento también permiten identificar el patrón de aumento de estatura y peso de un niño a lo largo del tiempo y saber si está creciendo de una manera proporcionada.

Por ejemplo, si un niño que lleva un patrón de crecimiento estable hasta los dos años y, de repente, lo hace de forma más lenta que el resto de los niños, podría indicar algún problema de salud. Sin embargo, esto no es definitivo para determinar que lo es. Recae en el médico interpretar la gráfica dejándose llevar también por su estado de salud, su ambiente y su genética familiar.

Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a recomendar el uso de las primeras tablas de crecimiento para niños a nivel nacional en 1977.

Diferentes gráficas según la edad y el género

Las niñas y los niños se representan en gráficas de crecimientos diferentes, porque siguen patrones de crecimiento desiguales y crecen a ritmos distintos. De la misma forma, se usan gráficas distintas para los infantes, desde que nacen hasta sus 36 meses de vida, así como otras para los niños y adolescentes de 2 a 20 años de edad. Además de eso, también existen gráficas de crecimiento específicas para niños con determinadas condiciones, como sería el síndrome de Down, o aquellos que han nacido de forma prematura.

Qué miden los percentiles

Cuando el niño visita el médico desde días después de nacido hasta los 36 meses, el especialista le medirá el peso, la estatura y la longitud de la circunferencia de la cabeza por la parte más ancha. En el caso de aquellos niños mayores de 2 años, el médico los pesará, les medirá la estatura y les calculará el índice de masa corporal. Al finalizar esto, surgirá un percentil o una medida que indica cómo compara ese niño con otros infantes de su misma edad. El médico lleva este percentil a la gráfica de crecimiento, que está representada con líneas curvadas.

Un percentil alto, nos dirá que ese niño es más grande que el resto de la población promedio del mismo sexo y edad. Un número bajo, por contrario, indica que ese niño es más pequeño que el promedio de niños.

La doctora Ben-Joseph aclaró que ocupar un percentil alto no significa necesariamente que un niño esté más sano o que tenga un problema de sobrepeso, ni ocupar un percentil bajo significa necesariamente que un niño tenga problemas de crecimiento. Esto solo significa que este niño es más pequeño que el promedio, lo que no suele suponer ningún problema. Si sus padres y hermanos también son más pequeños que el promedio y hay otros signos que indican que está sano y que se está desarrollando adecuadamente, lo más probable es que los médicos concluyan que no hay motivo para preocuparse.

De la misma forma, no hay ningún percentil ideal, ya que hay niños sanos de todas las constituciones y tamaños, y un bebé ubicado en el percentil 5 puede estar tan sano como otro ubicado en el percentil 95.

Detalles a tomar en cuenta

Lo normal es que cada niño siga el mismo patrón de crecimiento a lo largo del tiempo, ganando peso y aumentando de estatura al mismo ritmo, con una estatura y un peso proporcionados entre sí. Sin embargo, podría darse el caso que ocurran unos cambios o se comiencen a dar unos patrones en las gráficas de crecimiento que podrían indicar que hay un problema de salud.

Esto podría ocurrir cuando el percentil de estatura o peso de un niño cambia con respecto al patrón que había estado siguiendo hasta ahora o cuando un niño no aumenta de estatura al mismo ritmo que aumenta de peso.

Nuevamente, será el médico o especialista quien determinará si algo anda mal. En caso de que haya algo sospechoso, el pediatra comenzaría a hacerle pruebas de rigor a ese niño y, de ser necesario, iniciaría un tratamiento especializado.