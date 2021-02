El Departamento de Educación (DE) proyecta dese el 1 de marzo la apertura de las escuelas en la isla para el regreso a clases presenciales en el sistema público. De igual forma varios colegios privados consideran abrir sus planteles para iniciar un sistema híbrido presencial para los estudiantes que opten por regresar al salón.

Ante este panorama varias madres residentes en Puerto Rico y en los estados de Texas y Florida narraron a El Nuevo Día el por qué en el 2020 tuvieron que enviar a sus hijos a las escuelas bajo el sistema presencial y cómo ha sido la experiencia ante el reto de una crisis de salud provocada por la pandemia. Cada jurisdicción es distinta y maneja de forma diferente las realidades pandémicas que han cambiado el mundo. No obstante, todas las escuelas han asumido estrictos protocolos y estructura para poder recibir estudiantes en el salón de clase.

Las cuatro madres esbozaron sus razones, cada una diferente en su entorno familiar, pero con el común denominador de que la salud emocional de sus hijos se veía afectada con el encierro y la educación a distancia. Todas enfatizaron que aunque la preocupación ante un contagio de COVID-19 es constante, la clave ha sido llevar a cabo de manera estricta los protocolos de salud y seguridad, sumado a la comunicación frecuente con las autoridades escolares y maestros.

Jeance Aponte

Madre de tres: Nichka (15), Jean Miguel (11) e Isaac (5)

Residente: Kissimmee en Florida

Jeance Aponte es una madre puertorriqueña de tres hijos que se mudó en el 2015 al estado de Florida.

Un mes antes de la reapertura de escuelas en agosto del 2020 en Florida, Jeance contrajo COVID-19. Sus hijos no se enfermaron.

“Nosotros escuchamos que Florida es el foco de infección y es algo que como padres estamos siempre con esa constante preocupación. Aquí el riesgo es grande, pero hasta ahora el apoyo que tiene el sistema de educativo con nosotros los padres y los estudiantes ha sido tener conciencia. Mis hijos asisten a la escuela desde agosto del 2020. La preparación que nos hicieron a los padres de antemano fue bien estricta y con mucha comunicación.

Mis dos nenes mayores optaron por Flex Learning y mi hijo menor tenía que estar en la escuela. Los niños están distanciados en el salón y no se pueden quitar las mascarillas. A nosotros los padres no nos permiten llegar a la escuela ni siquiera a seis pies de distancia. Dejamos al niño y es la maestra quien lo recibe y le toma la temperatura. A través de un app la maestra nos pregunta de algún síntoma o si alguien tuvo contacto con alguien con COVID-19. El cubre boca nunca se puede quitar, para comer solo lo bajan al mentón. En el recreo dividen los grupos para que no vayan más de diez niños.

Mis dos nenes me dijeron ‘quiero estar presencial dos días para ver a mis amigos y aclarar dudas con los maestros’. En el caso de Nichka y Jean Miguel hubo un cambio bien drástico en la educación en el hogar. Jean Miguel es un estudiante que tiene que estar presencial. Él entiende mejor con la maestra y que la atención esté uno a uno. Él me decía ‘esto no lo entiendo y no quiero hacerlo’. Van a la escuela contentos de ir. No quieren estar de nuevo en la casa y el aprovechamiento académico ha subido. Ellos volvieron a su ‘track normal’. La única diferencia es los cuidados que tienen ellos, ante el COVID-19 y estar con su cubre boca, lavado de mano, distanciamiento, el hand sanitizer. Ellos por estar fuera de la casa y en la escuela han seguido el protocolo al pie de la letra”, narró Aponte.

Maestra y madre

Diana Torres es maestra de español avanzado en Dallas, Texas.

Diana Torres Rivera

Madre de tres: Elena (6), Felipe (4) y Lucía (2)

Residente: Dallas, Texas

Maestra de español avanzado con un doctorado en literatura. Imparte clases en la escuela privada Bishop Dunne Catholic en Oak Cliff en Texas.

“El 4 de agosto del 2020 fue la fecha en que a los maestros nos pidieron reportarnos a trabajar. Las clases de mi hija empezaron el 17 de agosto de manera virtual. Yo decía ‘estoy trabajando no puedo supervisar a una niña de primer grado mientras trabajo’. El 8 de de septiembre mi hija comenzó a ir a la escuela. Los nenes están en cuido. Esto es un cambio de 180 grados en todo lo que hemos experimentado. Todo ha cambiado como madre y maestra.

La maestra Diana Torres tuvo que cambiar el salón de clases a sillas en fila como parte del protocolo contra el coronavirus.

En mi escuela todos los salones tienen áreas de limpieza en la entrada y salida. Se desarrolló un protocolo bien estricto, incluso en la despedida que es a través de un app que coloca una verja geográfica virtual en la escuela y cuando el padre llega a esa zona avisa a la escuela a través de la aplicación. Me quedo con los estudiantes hasta que los padres lleguen para poderlos despachar. Tenemos que tomar las temperaturas y grabarlas durante el semestre. El almuerzo de los estudiantes es en silencio, en mesas asignadas y una mesa por estudiante. Todos los estudiantes miran hacia un solo lado y se tienen que sentar en la misma mesa siempre. Los deportistas se sientan aparte del resto de los estudiantes. Cada vez que hay cambio de clases se limpian mesas y los salones. Los pasillos son de una sola vía. En el salón ahora estamos en filas y orden alfabético para poder hacer el contact tracing en caso de algún contagio. La escuela tiene un equipo de contact tracers certificado por Johns Hopkins.

Lo más impactante en el momento de enseñar es que tengo un salón híbrido. Prendo mi cámara en Teams y doy clases a los que están virtual y a los del salón. Tengo discapacidad auditiva y esto ha sido retante por las máscaras porque entre el inglés y el español se suma a que no le veo los labios, pero uso un micrófono. No se pueden quitar las mascarillas. No hemos tenido brote y eso me da tranquilidad como madre. Tuvimos unos casos en noviembre.

Elena es la hija mayor de Diana Torres y asiste a la escuela desde septiembre del 2020.

En el caso de mi hija el protocolo es igual de estricto. Ellos no salen del salón y comen en el salón. En su salón hay 10 virtual y 15 en el salón. A esos 15 los dividen en zonas (burbujas) con distanciamiento. Los niños nunca se pueden subestimar y los maestros deben establecer rutinas. La salud mental de nosotros se ha visto bien afectada. Como familia uno tiene que evaluar. Me dejo llevar por la pirámide de jerarquía del ser humano y sus necesidades. La primera parte de la jerarquía es la seguridad y la salud, luego las conexiones sociales.

Si yo trabajo remoto aquí, en mi casa, mis hijos no están seguros. Tengo una niña de dos años, una casa de dos pisos y un perro, supervisarlos y trabajar a la vez es imposible.

Diana Torres y su esposo tienen tres hijos menores de seis años.

Como padre y madre todo va cambiando de mes a mes y vas evaluando qué funciona. Las mascarillas funcionan y podemos aprender a vivir con ellas. Si desean pueden usar dos zapatos diferentes uno para la escuela o el cuido y otros en la casa.

Para la paz mental de cada familia puedes establecer la rutina de quitarle la ropa en la entrada y lavarle las manos. Como maestra y madre necesito racional a través de la ciencia y nos hemos ido educando y preparando. Si como padre o madre tienes la oportunidad de quedarte con el niño en tu casa, quédate. No tienes que darle explicaciones a nadie. Hay que respetar cada determinación”, explicó Torres.

Trabajadora y madre que no puede estar remoto

Vivian Suárez junto a su hija Amanda.

Vivian Suárez

Madre de: Amanda de 6 años.

Residente: San Juan

Trabaja como gerente de una planta de almacenamiento de combustible en la isla.

“Tomar la determinación de que Amanda pudiera iniciar en agosto la escuela fue muy difícil para mí como mamá y para la familia. En el proceso tuvimos que cambiarla de colegio, porque el colegio donde estaba no abrió. De marzo a mayo ella estuvo virtual y su papá estaba remoto unos días, pero yo nunca estuve remoto por el tipo de trabajo que hago. Mis padres residen en Arecibo y esa carga de estudios a distancia con Amanda no es para ellos. Al principio me sentía con un cargo de conciencia terrible, la peor madre, la que estaba exponiendo a su hija, pero a la misma vez reconozco que Amanda en julio del año pasado estuvo en un cuido y el cambio en animosidad y estado emocional fue positivo. Mientras ella estuvo esos meses encerrada sin salir, sin el contacto con nadie, tratando de conectarse a las tareas ella se me apagó. Estaba triste. En julio entró al cuido y era otra niña. Volvió a ser una niña contenta, expresiva y enérgica. Los meses de la cuarentena fueron muy duros para ella encerrada en un apartamento. Ante esto evaluamos el protocolo de un colegio en San Juan que hasta la fecha ha sido muy estricto y ha cumplido con todo lo establecido para evitar contagios. El grado de kínder está dividido en varios grupos.

Amanda de seis años comenzó en agosto de 2020 las clases presenciales en un colegio en el área metropolitana.

En todo momento Amanda va con mascarilla y ‘face shield’. La verdad es que los niños lo manejan muy bien y son más educados que los mismos adultos. El primer paso fue educarla con todo lo que estaba pasando. Cuando en marzo llegaba a la casa ella veía la rutina y era la que decía: ‘mamá la ropa afuera’. Tenemos un espacio para las mascarillas y desinfectarnos. Así que el inicio de clase con la nueva rutina para ella fue muy natural. Ella no sale de la casa sin la mascarilla y nunca hemos bajado la guardia con las medidas de prevención. Ella asiste en horario completo. El colegio le toma la temperatura y desinfecta sus manos, zapatos, lonchera y bultos. El colegio solo abrió para los grados de kínder y prekínder. Al comedor solo asisten grupos pequeños y con distanciamiento y lo mismo en el patio. Hasta el momento no han reportado ningún caso de COVID-19 dentro del colegio. Nosotros no podemos entrar al colegio. No se puede llevar nada de comer o para regalar de las casas. Solo la merienda.

Gracias a Dios Amanda es saludable. Si hubiera sido una niña con asma o con el sistema comprometido a lo mejor hubiese repensado la decisión en medio de que mamá y papá tiene que seguir trabajando. Cada caso es individual y por la salud emocional de los hijos, después de evaluar que la escuela lleve a cabo todas las medidas es un paso que se debe considerar”, detalló Suárez.

Por la salud emocional de sus hijas

Vivian Charriez y su esposo Ricardo Padilla se mudaron hacer 13 años a Texas.

Vivian Charriez

Madre de dos: Coral (10) y Karina (8)

Residente: Corpus Christi, Texas

Hace 13 años se mudó a Texas con su esposo. Posee negocio propio y antes de la pandemia impartía clases de español en edad preescolar.

“El cambio para mis hijas incluyó mudanza porque llegamos a Corpus en verano del año pasado. Nosotros estábamos en Houston. Todo era nuevo para ellas. En julio comenzaron la escuela virtual y en septiembre empezaron presencial. Decidimos ponerlas presencial, principalmente por mi hija mayor que estaba ansiosa con la educación virtual y el encierro. Ambas me dijeron que querían regresar a la escuela. Fue un cambio radical en el estado emocional de ellas. Honestamente ha sido lo mejor para ellas, ya que les encanta y la mayor lo necesitaba. Necesitaban conocer gente. Donde vivo apenas hay niños y ellas necesitaban esa interacción con otros niños. Además las personas no están saliendo así que es menos la iteracción social. Ellas cogen autobus, utilizan máscaras todo el tiempo y no se las pueden quitar. La pequeña que va a segundo grado no es obligatorio utilizar máscara. Le dije a mi hija que la tenía que usar siempre y en todas las fotos que envían ella la tiene puesta. Para los maestros es obligatorio.

La hija mayor de la boricua Vivian Charriez durante su primer día de clases en septiembre del 2020.

Nosotros evaluamos un libro que nos enviaron del protocolo y el proceso de la escuela y confiamos en que lo llevan al pie de la letra. Evaluamos los pro y los contra y decidimos ponerlas con miedo, pero hay que vivir con esto. El protocolo es estricto con la temperatura, higiene y las áreas para desinfectar. Los padres no podemos entrar a la escuela y la capacidad en septiembre fue de un 70% de estudiantes y en noviembre estaban al 100%. Cada padre determinaba si deseaba seguir online. La escuela es pequeña, pero está un mismo distrito de las escuelas intermedias y superior. En noviembre informaron de una persona del staff que dio positivo a COVID-19 y las personas que tuvieron contacto se fueron en cuarentena. Esto fue el nivel de High School. Ahora en intermedia y elemental en enero encontraron un caso y las personas con contactos directo se fueron en cuarentena. Les envió mascarillas extras, un spray con clorox, wipes, alcohol y ellas limpian sus áreas. En el salón se desinfecta todo antes de que entren o ante el intercambio de grupo. Honestamente he visto que la escuela siempre tiene una comunicación con nosotros los padres y la nena mayor me cuenta que en efecto se está llevando a cabo lo que estipula el protocolo, me siento tranquila que están tomando todas las precauciones. Padres y escuela tienen que tener una comunicación total para que esto funcione de lo contrario jamás va a funcionar”, precisó Charriez.