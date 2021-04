Hacer nuestros propios huevos de Pascua no es demasiado complicado y es positivo en varios aspectos. No es necesario tener grandes destrezas en la cocina y se soluciona el tema de tener que pararse frente a una góndola con montones de marcas que complican el asunto de elegir según calidad, pero es seguro que si están allí tienen más azúcar, conservantes y colorantes que si son caseros.

La cocinera Fiorella Passaro habló con El País y dejó algunos consejos para hacer huevos de Pascua en casa. Lo primero que hay que saber es qué tipo de chocolate usar. Muchas veces se piensa que para poder hacer un huevo de Pascua es imprescindible templar el chocolate (una técnica que trabaja con su temperatura para evitar que se cristalice) y eso desanima a los principiantes.

Pero Passaro explicó que no es estrictamente necesario: hay algunos tipos de chocolate que sí necesitan pasar por este proceso, pero en casa podemos utilizar chocolate cobertura, que se funde rápido y no precisa templado.

Luego de la materia prima, lo que se necesita sí o sí es un molde: “Se pueden comprar en cualquier tienda de repostería y ya dicen el peso que tendrá el huevo”, sostuvo la cocinera.

Eso sería lo básico para hacer un huevo de Pascua pero, por supuesto, falta la decoración y el relleno, algo que sobre todo los más pequeños no pasarán por alto: “Para rellenarlos se puede usar lo que uno quiera, pero siempre es mejor ponerle cosas sin conservantes ni agregados. Obviamente a los niños les gusta todo lo que sean chispitas y grageas con chocolate. Pero podemos hacer nosotros mismos galletitas, merenguitos, garrapiñada, entre otros”.

Una tendencia que en los últimos años viene creciendo es hacer los huevos de Pascua en mitades y rellenarlos: “Si queremos hacer huevos de Pascua a la mitad y rellenarlos, lo clásico es el dulce de leche y decorarlo con una salsa de chocolate o de caramelo casera. También galletitas hechas en casa, chispitas de chocolate, alguna ganache”.

Otro consejo importante de esta cocinera es que antes de ponerse a hacer huevos de Pascua caseros, además de que el chocolate no se queme al derretirlo, hay que “limpiar bien el molde con alcohol antes de usarlo para que el mismo no tenga humedad y evitar que el chocolate tenga contacto con el agua, porque sino se estropea y no queda brilloso”.

Al chocolate cobertura se lo puede fundir tanto a baño maría como en microondas con intervalos de a 30 segundos y revolviendo, para cuidar que no se queme. Una vez que se pone el chocolate en los moldes hay que esperar que endurezca: si se trata de chocolate cobertura se puede acelerar este proceso poniéndolo unos 10 minutos en la heladera, de lo contrario, si el día no está demasiado húmedo ni caluroso, se puede dejar al aire libre para conseguir el resultado.

Cuando las mitades estén prontas, se retiran de los moldes y se pueden rellenar cada una o unirlas para formar el huevo. En ese caso, lo que se puede hacer es apoyar una de las mitades sobre una superficie caliente, por ejemplo una asadera, para que derrita un poco sus bordes y así se pegue con su otra mitad. También se pueden pegar sumergiendo los bordes de una de ellas en chocolate fundido y colocándola inmediatamente sobre la otra.

En cuanto a la decoración externa de un huevo de Pascua convencional, “se puede utilizar chocolate y grageas o lo común que sería glacé real blanco o de colores. Se hace con azúcar implacable, clara de huevo y jugo de limón”, sostuvo la cocinera. Añadió que para esto se puede utilizar una manga y puntero, pero también una bolsita limpia a la que usemos como manga o hasta una espátula o pincel.

¿Cuánto tiempo antes podemos hacer los huevos para que se conserven correctamente? Passaro explicó que la durabilidad de los huevos de Pascua depende de lo que contenga dentro y fuera. Hay que saber que no es conveniente dejar en la heladera el chocolate, ya que se humedece, pero tampoco causa problemas importantes ni arruina el producto que se conserve allí.

“Si no los guardan en la heladera y el huevo contiene galletitas u otros rellenos, recomiendo que se guarden hasta cinco días a temperatura ambiente, siempre bien envasados, sin contacto con el aire”, explicó. Se pueden envolver, por ejemplo, con un plástico celofán transparente.

La cocinera agregó que en caso de contener dulce de leche o ganache pueden estar hasta siete días en la heladera.

Y un tip, sobre todo si la actividad se hace con niños, es cubrir la mesa o superficie donde se vaya a trabajar con papel film: “Así luego de finalizar el trabajo con el chocolate el embarre no es tan grande y se puede limpiar fácil”, concluyó.