El comienzo del nuevo semestre escolar, el próximo 16 de agosto, con clases presenciales en la mayoría de las escuelas públicas, hasta ahora se mantiene inalterado, según lo ha estipulado el gobierno. Una realidad que muchos padres enfrentan con sentimientos encontrados, entre la esperanza y el temor.

Por un lado, saben que es importante que sus hijos comiencen las clases y establezcan la rutina de estudios necesaria para su educación. Por otro, en estos momentos hay un repunte de contagios por coronavirus en la isla, además de la presencia de la variante Delta, considerada la más contagiosa. Todo esto es un entorno en que los menores de 12 años todavía no se pueden vacunar, una situación que, indudablemente, causa ansiedad entre muchos padres.

“Mi hija tiene 10 años y ha pasado por situaciones de salud serias y me da terror que pueda enfermarse con COVID-19. Ella sabe cómo cuidarse y todas las medidas de precaución, pero me preocupa mucho porque el riesgo para ella es mucho mayor”, afirma Nancy, quien prefirió utilizar un seudónimo para proteger la identidad de su hija. Sin embargo, la madre entiende la importancia de que la niña retome su rutina escolar presencial. “He visitado su escuela, he hablado con sus maestros y sé que hay unos protocolos que se van a seguir. Además, ella es muy consciente de la importancia de cuidarse, pero es una niña y en cualquier momento se puede descuidar, aunque trato de no ser muy alarmista”.

Es una de muchas familias que están emocionalmente estresadas a pesar de que los profesionales de la salud han explicado que los niños que contraen el virus tienen una enfermedad más leve. Aun así, con tantas directrices y noticias sobre niños contagiados, es normal que los jóvenes también sientan temor y desasosiego.

En esas instancias, es importante que los padres puedan validar las emociones de sus hijos y la primera fase es escucharlos, recomienda la doctora en consejería psicológica Naychaly Rivera Nieves, directora del centro PIENSA Psicología Innovadora.

“Habrá niños que pueden entender la situación y estar tranquilos porque ya han tenido experiencia académica. Pero puede haber otros que no, así que escuchar lo que ellos puedan decir es importante”, explica la psicóloga clínica, mientras resalta la importancia de observar cualquier cambio en los días cercanos al comienzo de clases para “asegurarles que la escuela es un lugar seguro, que van a tener unas maestras que les van a enseñar, que van a conocer a nuevos amiguitos”.

Ahora también es momento para que el núcleo familiar se reúna para revisar los protocolos que han seguido durante toda esta crisis de la pandemia, recomienda la doctora en consejería escolar y de familia Monsita Nazario Lugo, fundadora del Centro de Calidad de Vida-Consejería Profesional.

De hecho, todavía estás a tiempo de repasar rutinas, enfatizar en la importancia del uso de la mascarilla, el lavado de manos “y, sobre todo, la importancia de seguir instrucciones”. “En la medida que se crea consciencia del porqué de las reglas y las consecuencias de no seguirlas, se minimiza el riesgo de exponernos a situaciones lamentables como lo sería, en este caso, contagiarse con el virus y las consecuencias que esto puede tener en la vida de toda familia”, advierte Nazario.

De la misma forma, Rivera enfatiza en la importancia de internalizar que ya el COVID-19 es parte de nuestras vidas y que tenemos que llegar al punto “de adaptarnos, al igual que lo hemos hecho con otras enfermedades, como es la influenza”, que todos los años hay una cepa nueva y tenemos que vacunarnos.

Vital seguir instrucciones

Llevamos más de un año lidiando con el coronavirus y con la experiencia que tenemos, sabemos que es importante la higiene, un aspecto que se debe normalizar y que también debe ser parte del diario vivir de los estudiantes, precisa la doctora Rivera.

“Se debe enfatizar en aspectos particulares en términos de la higiene. Por ejemplo, les puedes poner en sus mochilas un kit básico con desinfectante, alcohol y toallitas. Pero todo esto se debe hacer desde una perspectiva positiva y recordarles que siempre nos lavamos las manos antes de comer, después de ir al baño o cuando vamos a comenzar una tarea. Lo que hay que fomentar es normalizar que la higiene es importante, que también debemos limpiar las superficies donde vamos a estar”, reitera la psicóloga clínica, mientras menciona que en todas las escuelas del país ya hay unos protocolos que los estudiantes deben seguir.

“Permitir que los niños pasen por esa experiencia en esas primeras semanas va a ser importante porque van a tener una rutina. Para nosotros es nuevo, pero para ellos va a significar seguir una regla más. Por eso se debe ver como algo que, poco a poco, va a ser parte de su aprendizaje, lo que va a llevar a que ellos lo vean como algo normal”, añade Rivera.

De forma parecida se expresa la doctora Nazario, quien cree que una vez los estudiantes lleguen a las escuelas, sus maestros y demás personal, les orientará sobre los protocolos de salud y de seguridad. “Es importante que al regresar a la casa ese primer día, la familia se reúna nuevamente para dialogar sobre la experiencia y repasar los protocolos para asegurarse de que se hayan entendido”.

De hecho, la consejera propone que se haga un compromiso por escrito y que se firme como “recordatorio de la responsabilidad que cada uno debe asumir para convertirse en parte del buen manejo y pronta solución de esta crisis que ha afectado nuestras vidas en todos los escenarios en los que nos desenvolvemos a diario”.

Los padres deben estar pendientes de las comunicaciones de los directores escolares y de los maestros a través de las páginas oficiales de las escuelas.

Nazario también enfatiza en la importancia de que los padres estén pendientes de las comunicaciones de los directores escolares y de los maestros a través de las páginas oficiales de las escuelas y de los correos electrónicos institucionales. “Generalmente se envían instrucciones específicas que al recibirlas se pueden discutir en familia”, agrega la consejera escolar, quien recomienda que, de tener dudas o si hay situaciones particulares que se necesiten aclarar, es importante comunicarse de inmediato con el personal escolar.

Control de la ansiedad y la incertidumbre

Aunque la ansiedad y la incertidumbre siguen latentes, la doctora Rivera enfatiza en que los padres se cuiden de transmitir esas emociones a sus hijos. “Es normal que haya cierta preocupación. Pero también se debe tener en cuenta que, según las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los niños menores de 12 años no aparentan estar en un nivel mayor de riesgo”, menciona la psicóloga.

Por eso, en términos del compartir de los niños y niñas con nuevos y viejos amigos, Rivera recomienda que se les enseñe lo que es el espacio personal, que es el que se logra cuando se extienden los brazos para crear una zona a la que solo pueden entrar mamá, papá, abuelita y familiares cercanos.

No obstante, la psicóloga señala que ninguna recomendación es universal porque todo va a depender de las edades a las que van a estar llegando los niños a la escuela. “Para los adolescentes es mucho más fácil porque ya ellos saben las reglas. Y los más pequeñitos se van a ir adaptando poco a poco”.

Cabe resaltar que en la mayoría de las escuelas los espacios de los estudiantes en el salón ya están determinados. Así que cualquier miedo que pueda existir, añade Rivera, se debe combatir con información oficial.

“Con los niños siempre es importante darles una instrucción y una guía, pero que sea desde la perspectiva positiva, desde la orientación y no desde los temores o desde la desinformación”, recomienda Rivera, al señalar que eso les da seguridad y estabilidad, además de que les ayuda a entender cuál debe ser su conducta.

Fundamental la comunicación

Una de las mejores formas de combatir el estrés o el miedo, afirma la doctora Rivera, es mantener una comunicación constante con la escuela. De hecho, a estas alturas, la mayoría de los padres deben haber tenido reuniones con el personal escolar y se les ha explicado cómo funciona el protocolo con los estudiantes.

“Ante las dudas y las preocupaciones, los padres, madres y cuidadores deben tener una línea directa con los recursos escolares”, recomienda la psicóloga, mientras enfatiza que todos estamos aprendiendo en el camino y que no existe un cien por ciento de prevención.

“Pero sí hay unas precauciones que hasta el momento han dado resultados en la mayoría de los países. Es natural que haya cierto nivel de incertidumbre, pero es importante permitir que el proceso en las escuelas comience”, aconseja Rivera. Por eso es fundamental la comunicación y estar presente en la comunidad escolar que les toca a los hijos.

“Es importante conocer el protocolo, tener comunicación directa con todo el sistema escolar, desde los maestros, directora y cuidador, y tener información que sea específica de su entorno”, reitera Rivera. De la misma forma, propone que el padre o la madre esté pendiente de qué puede hacer para mejorar cualquier situación en la escuela de sus hijos, lo que implica estar más activo dentro de su entorno escolar.

“No es solo llevar al hijo a la escuela, es también ser parte de ese proceso escolar, lo que puede hacer la diferencia. Todos estamos aprendiendo en el camino y de ahí surgen nuevas opciones. Así que es importante estar presentes, ser vocal y promover gestiones que puedan solucionar problemas”, aconseja la psicóloga.

Significa, por ejemplo, observar si hay alguna necesidad en cualquier área de la escuela, como pueden ser deficiencias en los baños y gestionarla a través de los maestros o con las personas encargadas del mantenimiento “porque no es momento de olvidarse de la responsabilidad que tenemos en el entorno escolar de nuestros hijos”.

Algunas recomendaciones

La doctora Monsita Nazario Lugo ofrece los siguientes consejos a los padres:

- Mantenerse al día con información actualizada sobre la pandemia. Siempre teniendo en cuenta que las fuentes sean oficiales.

- Hacer reuniones semanales del núcleo familiar, no solo para mantener la consciencia sobre los protocolos de salud y seguridad, sino para que cada uno tenga la oportunidad de hablar y ser escuchado sobre cómo se siente o qué necesita para ser productivo en sus tareas. “El diálogo fomenta las buenas relaciones entre padres e hijos y permite identificar cualquier necesidad particular que amerite buscar ayuda profesional a tiempo de ser necesario”, aconseja.

- Es importante comenzar a crear y a practicar una rutina en relación con el manejo del tiempo. Por ejemplo: acostarse temprano, revisar la alimentación e identificar tiempo de juego, entre otras cosas. “Esto ayudará a crear un hábito saludable para comenzar las clases presenciales luego de más de un año estudiando desde la casa”.

- Deben recordar que la comunicación hogar-escuela es indispensable para el éxito académico y personal de sus hijos. Es importante utilizar los medios de comunicación oficiales habilitados por cada plantel escolar para lograr esa comunicación de manera que puedan dar seguimiento a su progreso. “Esto le permitirá tomar acción a tiempo en caso de ser necesario, para que su hijo(a) no solo logre pasar de grado, sino adquirir las destrezas necesarias para su desarrollo integral.

- Los hijos aprenden del modelaje de sus padres y es importante que los padres también tengan presente los protocolos y cumplan con ellos pues de lo contrario será muy complicado exigirles a los hijos que lo hagan. La responsabilidad comienza en casa.

- Es importante recordar que regresar a la escuela implica adaptarnos a una nueva rutina en medio de la incertidumbre que aún existe sobre el COVID 19. Por lo tanto, es necesario que seamos estructurados, pero también flexibles y empáticos ante las situaciones que surjan en el camino “para garantizar un proceso de transición emocionalmente saludable para todos”.