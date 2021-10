Este año, el 31 de octubre cae domingo, algo que permite poder disfrutar “Halloween” con calma y junto a toda la familia y amistades. Además del tradicional recogido de dulces que se llevan a cabo en comunidades y urbanizaciones, son muchos los centros comerciales, parques y empresas privadas que tendrán disponibles una serie de eventos y presentaciones para el público en general.

A continuación, te presento varias alternativas que están disponibles para celebrar en las próximas semanas y giran alrededor del Día de las Brujas. Eso sí, de tener alguna duda sobre cada una de ellas, comunícate directamente con los organizadores de cada una de ellas.

Halloween Concert

La Orquesta Camerata Filarmónica de Puerto Rico y la Coral Lírica de Puerto Rico, se unirán el 31 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce en este concierto especial “embrujado”, donde tocarán clásicos de esta época, y crearán una ambientación que disfrutará toda la familia. Los adultos y niños podrán ir disfrazados a este espectáculo, que contará también con la presentación de un grupo de baile.

Para información y boletos, accede a: https://ticketera.com/halloweenconcert-orquestafilarmonica

Halloween Fest en los centros comerciales de DD Puerto Rico

El sábado 30 y domingo 31 de octubre, los nueve centros comerciales a cargo de la empresa DD Puerto Rico, llevarán a cabo una serie de eventos paralelos para el disfrute de toda la familia. Cada uno tendrá horarios y presentaciones diferentes:

Plaza del Sol (Bayamón)

Sábado 30 octubre - “Dinoween Tour”, de 4:30 a 6:30 p.m.

Domingo 31 octubre - Estación de figuras en globos, de 1:00 a 3:00 p.m. (Atrio central); “Meet & Greet con Drácula, la Momia y Frankie”, de 2:00 a 4:00 p.m. (Atrio Food Court); y “Meet & Greet con Superhéroes”, de 3:00 a 5:00 p.m. (Atrio Walmart)

Plaza Río Hondo (Bayamón)

Sábado 30 octubre - “Dinoween Tour”, de 2:00 a 3:00 p.m.

Domingo 31 octubre - Estación de figuras en globos, 1:00 a 2:00 p.m. (Atrio Grand Way); “Meet & Greet de Superhéroes y villanos”, de 2:00 4:00 p.m. (Atrio Central); y “Meet & Greet con los amigos de Paw Patrol”, de 3:00 a 5:00 p.m. (Atrio TJ Maxx y Best Buy)

Plaza del Norte (Hatillo)

Viernes 29 octubre - “Dinoween Tour”, 5:00 a 7:00 p.m.

Sábado 30 octubre - “Meet & Greet con Scarlett Witch y Captain America”, de 3:00 a 5:00 p.m. (Atrio central)

Domingo 31 octubre - Estación de figuras de globos, de 1:00 a 2:00 p.m. (Atrio central); “Meet and Greet con Mike y Celia de Monsters Inc.”, de 4:00 a 6:00 p.m. (Atrio central)

Plaza Fajardo

Domingo 31 octubre - “Meet & Greet con Donald y Daisy”, de 3:00 a 5:00 p.m.

Plaza Cayey

Domingo 31 octubre - “Meet & Greet con Woody y Buzz”, de 3:00 a 5:00 p.m. (Pasillo principal)

Plaza Isabela

Domingo 31 octubre - “Meet & Greet con Cruella y Dálmata”, de 1:00 a 3:00 p.m. (Al lado de tienda Sprint)

Plaza Escorial (Carolina)

Domingo 31 octubre - “Meet & Greet con Mickey y Minnie”, 3:00 a 5:00 p.m.

Plaza del Atlántico (Arecibo)

Domingo 31 octubre - “Meet & Greet con Forky y Bo Peep”, de 2:00 a 4:00 p.m.

Plaza Walmart (Guayama)

Domingo 31 octubre - “Meet & Greet con Forky y Bo Peep”, de 2:00 a 4:00 p.m.

Para información, accede a: https://rvipuertorico.com/home

La Finca Embrujada

Atraviesa la entrada del terror donde los caminos de la finca “La Soledad” te guiarán a una casa embrujada. Serás partícipe de una escalofriante historia de terror.

Todos los jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el 31 de octubre, de 6:00 a 10:00 p.m., abrirá la experiencia “La Finca y Casa Embrujada” en las instalaciones del Hotel Vista Verde en Yauco.

Para aquellos interesados, deben saber que no se permiten niños menores de 12 años, ya que aún no están vacunados. Además, el visitante compra un boleto para un día en particular, pero entrarán por orden de llegada. La experiencia tiene una duración de 20 a 25 minutos.

Para boletos y más información, accede a: https://ticketera.com/lafincaembrujada o llama al 939-287-4785

https://www.facebook.com/Vistaverdehotel/videos/235297798660714

Soul Screams

Localizado en los predios del Jardín Botánico de Caguas, este evento está lleno de adrenalina, gritos y terror. Abierto todos los fines de semana de octubre, esta atracción está dividida en tres, dos de las cuales se pueden acceder con la compra de un solo boleto, El Bosque e Infestation. Ambas son unos recorridos en los cuales los visitantes encontrarán en su camino a zombies y todo tipo de obstaculos que pondrá a prueba su valentía.

La tercera área, conocida como Misery, requiere una taquilla aparte. Esta área es solo para adultos vacunados y ofrece una experiencia mucho más intensa, ya que es la única casa de secuestro en la Isla. Eso significa que aquellos que entren en la casa tendrán una interacción directa con los personajes, cuyo única misión es la de causar terror en la persona.

Halloween en The Mall of San Juan

El domingo, 31 de octubre, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., los niños y jóvenes podrán ir disfrazados a The Mall en San Juan y disfrutar de una divertida experiencia de Halloween en el atrio del centro comercial. Allí habrá una estación donde los participantes podrán tomarse una foto con las brujitas de la película “Hocus Pocus” y podrán recoger bolsitas de dulces (mientras duren) y muchas sorpresas más. Una vez los niños o jóvenes lleguen al atrio central, deberán anotarse con el staff en una fila virtual, quienes le darán un turno y le notificarán a través de un mensaje de texto en qué momento puede pasar por el lugar.

Para información y detalles, accede a: https://bit.ly/halloweenmsj

Durante la actividad, el uso de una mascarilla es requerida en todo momento para toda persona de dos años de edad en adelante, incluyendo el momento de la foto con los personajes. Además, se debe mantener seis pies de distancia entre otras familias. Máscaras de disfraces no serán permitidas en niños de 12 años de edad en adelante.

Las personas vacunadas deben mostrar evidencia, mientras que los no vacunados, deben enseñar una prueba negativa de COVID-19 con menos de 72 horas de realizada. El uso de mascarilla es obligatorio en los predios del Jardín Botánico y en el recorrido.

Para información y boletos, accede a Ticketera (www.ticketera.com/soulscreamsx-2021)

Altitude Trampoline Park Puerto Rico

En sus locales de Bayamón y de Gurabo, se llevará a cabo el domingo 31 de octubre, un evento especial de Halloween donde se les dará dulces a los niños y jóvenes disfrazados. Asimismo, habrá una competencia de disfraces con premios. Por ejemplo, al primer lugar se le premiará con un pase para todo el día, el segundo lugar ganará dos horas de brinco gratis, y al tercer lugar se le obsequirán 90 minutos de brinco gratis.

Todo los participantes deberán tener una mascarilla todo el tiempo. Solo se permite la participación de menores de 17 años y aquellos niños de 5 años o menos deben estar acompañados por un adulto en todo momento.

Para información sobre las reglas, llama al 939-496-7401, 939-417-0735 (Bayamón) o 787-218-2791, 939-499-8358 (Gurabo) o accede a: https://altitudepuertorico.com/bayamon/ o https://altitudepuertorico.com/gurabo/