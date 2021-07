El doctor Enrique Gelpí-Merheb, quien es psicólogo clínico y miembro del Comité de Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, exhorta a planificar y evaluar la realidad que se tenga en cada hogar: tiempo disponible, dinero, transportación, cuántos hay en el núcleo familiar y las condiciones del clima, entre otras, para determinar qué tipo de actividades se pueden llevar a cabo.

“Es importante no dejarse llevar por la primera reacción o la cara que ponga el niño o la niña cuando se le ofrezca alguna actividad. Podrán decir que es aburrido, que no quieren ir o que son los únicos papás que ‘me obligan a hacer estas cosas’. Pero después la mayoría admite que la pasaron súper bien. En las citas me lo dicen”, cuenta el experto.

Gelpí-Merheb ofreció las siguientes ideas de actividades:

Sobre ruedas:

Saca las patinetas y patines. Pueden ir a paseos lineales y visitar parques de “skateboarding” en Arecibo, Quebradillas, Aguadilla y en el área recreativa de Tortuguero, en Vega Baja.

PUBLICIDAD

Es la oportunidad para sacar las bicicletas y que los mismos niños las limpien. Aventúrense a correr en parques, paseos tablados costeros en Isabela, en la zona de Piñones en Loíza y en el del Malecón de Naguabo, Paseo Lineal Juan Antonio Corretjer en Ciales, Paseo Lineal del Río Bayamón, Parque Lineal Enrique Martí Coll en San Juan, El Gran Parque del Norte en Hatillo.

Si te gustan las “mountain bikes”, hay varias rutas: Tortuguero, en Vega Baja; Domes, Rincón; MTB Trail Monagas, en Bayamón; Cerro Gordo Trail, en Vega Alta; Corozal MTB Trail; Downhill Albergue Olímpico, en Salinas; “Ruta los Pinchos”, en Salinas; Aguadilla Coastal Trail; Boqueron Wildlife National Refuge, en Cabo Rojo; Monte Brujo, en Guayama; Hacienda Sabanera, en Cidra; y El Faro, en Cabo Rojo, entre otros.

No pierdas la oportunidad de vivir la experiencia de acampar y estar en contacto con la naturaleza.

Sobre piernas

Correr, caminar, escalar e irse de camping, entre otras actividades, la mayoría de las veces puede culminar con un chapuzón.

- Senderismo: Bosque Nacional El Yunque, en Río Grande; Bosque Seco de Guánica; Río Tanamá, en Arecibo; Cañón Blanco, en Utuado; Bosque Toro Negro, entre Orocovis y Ciales; y las Cavernas del Río Camuy, entre otros.

- Para acampar: Las opciones son variadas, desde playas, bosques, y picos, hasta parques y valles. Aquí te damos algunas: Bosque de Pinos, en Cayey; Lago Guajataca, entre Camuy y Quebradillas; Punta Borinquen, en Aguadilla; Pico Rodadero, en Yauco; Cerro Mime, en Orocovis; Balneario Seven Seas, en Fajardo; Cerro Las Tetas, en Cayey; Bosque Toro Negro, en Jayuya; Bosque Río Abajo, en Utuado; Finca Viernes, en Utuado; Playa Flamenco, en Culebra; Parque Ecológico Monte del Estado, en Maricao, y Playuela, en Aguadilla.

PUBLICIDAD

Isabela cuenta con un paseo lineal que te permite caminar o correr con vista al mar. (Alvin J. Baez)

De “road trip”

Es una de las opciones más fáciles. Establece la ruta y los lugares a visitar. Puedes adquirir gratis en la alcaldía del pueblo el Pasaporte Turístico, que incluye las atracciones turísticas en los 78 municipios.

Viaje en lancha: Planifica llegar hasta el Viejo San Juan, pero hazlo a través de la lancha de Cataño.

En kayaks y paddleboard: Laguna del Condado; Playa Ensenada Yegua, en Fajardo; Reserva Natural de Humacao; La Parguera, en Lajas; recorrido por el Lago Garza, después Charco Prieto y por debajo del Puente La Hamaca, en Adjuntas; Mosquito Bay, en Vieques; Medio Mundo y Daguao, en Ceiba.

- San Juan Mini Botes: Tomarás el timón de un bote inflable que operarás y con el que podrás explorar San Juan desde el agua, con un recorrido de una hora y media. La ruta parte desde San Juan Bay Marina, en el Viejo San Juan.

Si no cuentas con paddleboards ni kayaks, diversas compañías ofrecen servicio para practicar paddleboarding o kayakear.

Deportes

Considera las clínicas y actividades deportivas. Para aquellos que no les encantan los deportes, una opción es el uso de entrenadores personales para ayudarles fortalecer destrezas. También se pudiera hacer en grupos pequeños en lugares como gimnasios y pistas de atletismo, entre otras instalaciones deportivas.

Arte

Cualquier práctica relacionada con la música, el dibujo, la pintura, el baile e incluso las artes marciales pueden resultarses.

En casa

Si deseas, puedes crear una agenda que incluya ver películas o miniserie juntos, confeccionar nuevos platos en la cocina, jugar con los tradicionales juegos de mesa, sembrar y regar las plantas del jardín y hacer manualidades.