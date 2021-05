La maternidad es un proyecto que la mayoría de las mujeres abrazamos con el amor, la esperanza y la energía que supone darle vida y acompañar en la crianza a otro ser humano. Sacrificamos nuestros espacios físicos y emocionales, nuestro sueño y, a veces, nuestras aspiraciones individuales, para darle paso a ese proyecto de vida.

El 15 de marzo del 2020, nos movieron el piso. Lo que había sido nuestra vida y nuestra maternidad se transformó. Vimos cómo nuestras casas, un espacio a veces poco frecuentado por el ajoro del día a día, se convirtieron en el centro de todo y, con eso, nosotras nos convertimos en proveedoras de casi todo.

Me atrevo a decir que en el pasado año he atravesado todas las etapas. La incertidumbre por la salud, combinada con la euforia de estar todos en casa. El miedo por la seguridad de mi familia. La felicidad de atestiguar cómo mi hijo, entonces de 1 año y 8 meses aprendía a comer, a saltar, a nombrar cada vez más cosas. La paz de escuchar, mientras trabajo, a mi hija intentar una y otra vez una nueva canción de piano o guitarra. La alegría de cocinar o de probar alguna receta. La oportunidad de ejercitarme. La incertidumbre. La ansiedad por no tener un cuido que se ajuste a mis horarios de trabajo. La esperanza con la vacuna. El temor de exponerme o a los míos. El desgaste emocional.

En estos días, comprendí que ese agotamiento tiene una explicación. Llevo un año en jornadas que no terminan, entre mis tareas profesionales, las del hogar y las necesidades de mis hijos -dos tareas que comparto con mi esposo. Casi todo, en el espacio en que antes encontraba paz y descanso. Y, aún así, reconozco que soy afortunada de poder estar en la casa.

Ese desgaste físico y emocional que vivimos muchas madres ya ha sido estudiado preliminarmente en Estados Unidos, donde se estima que al menos 1 millón han tenido que renunciar a sus trabajos por la falta de cuido o atención para sus hijos. Incluso, se habla de un retroceso de décadas en los avances de las mujeres en la fuerza laboral.

También pudiera tener un origen cultural por las presiones que nos imponemos, explica la doctora Arlene Martínez Nieto, siquiatra de adultos, niños y adolescentes con práctica de más de 22 años. “Muchas de nosotras no estamos cómodas con el ocio, no estamos cómodas con bajar velocidad, (con entender) que no todo tiene que estar perfecto, que la casa no tiene que estar impecable”, comenta.

Por eso, como profesional y madre de cuatro niñas, Martínez Nieto invita a ver este contexto como una oportunidad para replantearnos esos estándares y aumentar nuestra tolerancia a la incertidumbre y la impermanencia, pues la maternidad misma es una de las experiencias más inciertas que vivimos.

“Mi invitación siempre es a que haya una reestructuración de tus pensamientos. No es engañarse a uno mismo ni positivismo hueco. Es que despertemos a una realidad de que no tenemos control sobre muchas de las cosas que están pasando, pero sí podemos trabajar con nuestro estado mental, nuestra actitud y nuestra percepción de lo que está ocurriendo. Ahora más que nunca celebrar cómo nosotras las madres nos estamos confrontado con eso que es la impermanencia de las cosas, lo transitorio de todo”, explica la doctora, quien reitera en la importancia de ser flexibles con nosotras y con nuestra realidad.

“Estábamos siendo esclavas de lo que la sociedad nos imponía y, en ese sentido, esta es una oportunidad de romper esas cadenas y no enfocarnos mucho en lo que la sociedad nos impone”, dice la especialista que además brinda servicios en San Juan Capestrano.

Igualmente, es una oportunidad para mirarnos, como colectivo, entender nuestra experiencia y la de nuestras hermanas, amigas, vecinas, compañeras. Compartir nuestras experiencias, escucharnos, leernos, saber que no estamos solas, que “nos tenemos”.

Valor

“La maternidad en tiempos pandémicos es valor, en toda su amplitud. El valor que se siente y el que se les da a las cosas. En este tiempo he sentido temor, muchas veces; por la salud, por no poder proveer, por el futuro. Aumentaron mis tareas y responsabilidades. He sumado roles como el de maestra, orientadora y el de oficial de saneamiento y desinfección. He hecho ajustes en el hogar, que también es escuela, oficina, restaurante, cine y hasta parque de diversiones. Decidí anclarme en el valor y en el amor, reconociendo que este tiempo no es igual a ningún otro y que debía reajustar la mirada, fluir y dejar a un lado lo que no me hacía bien; como mujer, madre, y profesional. No quiero regresar a esa ‘normalidad’ a la que estaba acostumbrada, en la que se priorizan el ajoro y la sobrecarga. Tengo la esperanza de que algo bueno quede de esta experiencia para que nuestros hijos puedan vivir en un mundo mejor y más justo, un mundo en el que sigamos viendo claramente el valor de lo verdadero e indispensable”.

Yetzenia Y. Álvarez Quiñones, relacionista profesional y madre de Kahil Antonio, (13 años) y Mikel Roberto, (7 años)

Gratitud

“A pesar de tantas cosas negativas, siempre hubo bendiciones. Para mí y para mi familia fue un año duro, pero especial. Como madre, la parte más difícil era no poder darles la libertad que mis niños necesitan. Puedo decir que el año pandémico no lo recordaré como un trago amargo”.

Kelly Marie Fuentes Rosario, mesera y madre de los gemelos Kaylina y Brayden, de dos 2 años

Presente 24/7

“Ser madre siempre es intenso, la pandemia lo agudizó ininterrumpidamente. Desde que me levanto, estoy con los sentidos alerta, con la misión de protegerla, cuidarla, atenderla, abrazarla aunque no pueda casi con mi cuerpo. Escucho ‘mamá’ y brinco de la cama. Es instintivo. La pandemia me ha hecho aún más presente y puede ser extenuante, pero lo agradezco. Me ha hecho mirar a mi hija, y aprender de su ilimitada y potente capacidad de ser resiliente. Adaptarse una y otra vez. Como familia nos ha unido, nos ha hecho mirarnos, enfrentarnos a nuestras diferencias y en el cansancio, abrazarnos”.

Yizette Cifredo Hernández, comunicadora y presentadora, madre de Eva de 7 años

Desafíos

“Desde marzo del año pasado todo cambió. Mi hija Anna Victoria se queda sin cuido porque ordenan su cierre, provocando tener que quedarme en la casa y trabajar con ella desde mi hogar. Sin embargo, esos meses en los que pasábamos todo el tiempo juntas, fortalecieron su aprendizaje. Pude presenciar sus primeros pasitos y pude escuchar por primera vez que me dijera: mamá. Un año después es toda una parlanchina y no para de correr. En medio de la complicada situación y gracias al tiempo que pasé con mi pequeña pude ver elementos positivos y de aprendizaje. De limones... limonada”.

Yulianna Vargas, periodista y madre de Anna Victoria 2 años

Transformación

“No me gustaba la frase de una ‘vida caóticamente hermosa’. No encontraba belleza en el caos. Hasta que llegó la pandemia y nos vimos encerrados en la incertidumbre. Tuve que mutar, aprender a ser ‘multitasking’ de verdad, aprender a hacer tribu con otras madres aun en la distancia social y aprender la belleza de disfrutar los pequeños instantes en familia. Hemos crecido mucho en casa y yo me he transformado para ser la mejor versión de mí, para enseñarle a mis hijas que sí se puede lograr lo que sueñas”.

Iliana Fuentes Lugo, comunicadora y madre de Julia (7 años) y Daniela (6 años)

Aventura

“Este año pandémico ha sido uno lleno de emociones tanto de alegría, como de tristeza. Nos ha enseñado cuán vulnerables somos y lo mucho que nos necesitamos como familia, como amigos, pero en especial nosotros mismos. El trabajar a tiempo completo de manera remota o híbrido, el atender a las nenas con sus clases o actividades extracurriculares, realizar los quehaceres del hogar y mantener la familia, de una manera saludable y favorable no ha sido nada fácil. Aun cuando tengo la figura de papá que está siempre presente. Ha sido un año de pruebas y aventuras las cuales entiendo hemos podido conquistar. No sin antes haber querido salir de casa corriendo mil veces. Ha sido un aprendizaje, de no tomar las cosas como dadas y de pensar siempre en el ‘un día a la vez’. Al comienzo, pensaba que tendría que ser fuerte y enseñarle a mis hijas cómo trabajar la situación. La sorpresa la tuve yo al comprobar que han sido ellas quienes han estado todo este año enseñándonos, constantemente, cuán fuertes y resilientes son”.

Mariangelie Rodríguez Ríos, trabajadora social y madre de Camila María, (11 años) y Catalina María, (8 años)

Desafío

“Ser madre soltera y agente del orden público ha sido un desafío constante. Son momentos de aprendizaje, empatía y retos con los estudios de mi única hija. Tener que cumplir las leyes y a la vez tener el miedo de contagiar a mi hija es una preocupación diaria. Me alegro de gran manera al tenerla por más tiempo en la casa y compartir el pan de la enseñanza diaria”.

Keisha Holder Cruz, policía municipal y madre de Aleyshka, de 5 años

Complicado

“Soy madre de seis. Tengo una nena autista que es asmática y vivo con miedo de que se enferme. En la pandemia me operaron, tengo las defensas bajas y la nena también se me cayó. Todo ha sido muy complicado y difícil. Han estado en el apartamento encerrados todo este tiempo. Son muchas situaciones pasando a la vez. Es muy duro”.

Mariely Ayala, ama de casa y madre de seis, Mariangely, (16), Joriangely, (14), Emily, (13) Jomar, (9), Héctor (20) y José (19)

Adaptación

“Ha sido un año retante que se convirtió en un proceso de aprendizaje tanto para mí como para mis hijas. Al principio, experimentamos muchas frustraciones y descontentos, pues no comprendíamos este nuevo desafío que estaba comenzando. Todo fue pasando, acompañado de dificultades y muchos temores, pero sobre todo fuimos aprendiendo y adaptándonos a este nuevo estilo de vida”.

Margarita Martínez, auditora y madre de Mia, (11 años) y Laila, (3 años)

Travesía

“He tenido que enfrentar muchos temores, muchas formas distintas de funcionar, de trabajar, de navegarme por la vida. Ha sido un tiempo de mucho duelo de mi tiempo para trabajar en lo que hago desde la Revista Étnica, que me apasiona, para transformarme en quien hace tres comidas al día, asegurar meriendas y asegurar las clases virtuales. Ha sido complejo y de mucho cansancio, pero a la vez gratificación de estar este año a pesar de la pandemia conectando unos vínculos más cercanos con mis hijes. Con Khalil, pude estar en su proceso de aprendizaje y ha sido maravilloso y retante. Con Amara, fue complejo porque en medio de la pandemia hubo un levantamiento por la justicia racial y tuve que poner mi intelecto, mi cuerpo y mi voz en esta lucha en Puerto Rico, y no siempre tenía el apoyo para el cuidado de mi niña. Definitivamente, ha sido una aventura, un viaje y una travesía de mucha gratificación, pero también de duelo”.

Gloriann Sacha Antonetty, escritora y fundadora de la Revista Étnica y madre de Khalil, (5 años) y Amara Iré, (3 años)

Retante

“Soy madre de Damián, quien tiene autismo, y estar encerrado ha disparado su ansiedad. Como no tolera el uso de mascarilla, ha estado encerrado desde que comenzó la pandemia. Su sueño se alteró. Comenzó a dormir de día y a estar despierto en la noche. He tenido que trabajar alrededor de 14 horas diarias. Así que, he dormido 30 minutos diarios, y a veces una hora y media; cosa que es un logro. En las noches estoy despierta con él. He buscado alternativas naturales, y he logrado estabilizarlo bastante. El camino es retante, pero el amor de mamá todo lo puede”.

Lidda García Acosta, relacionista profesional y madre de Damián (16 años)

Tenacidad

“Los primeros días fueron difíciles, pero siempre mis niñas tuvieron dos cosas claras. Primero, mamá no podía dejar de trabajar porque estaba en la primera línea y, segundo, mamá es el sustento principal del hogar. Así que nos llenamos de fuerza para llevar este rol como equipo. Mis hijas se han independizado al punto de que aprendieron hasta a cocinar con la ayuda de la abuela que nunca dejó de apoyarnos. Mi mayor reto es no ser el puente del virus hacia mi familia. Un año y medio después y habiendo tenido COVID-19, lo he logrado. Sigo trabajando para protegerlas a ellas y a la sociedad en general. Hoy celebro que han alcanzado un nivel de madurez que no imaginaba. Ellas me admiran y valoran mi trabajo más. Esa es mi recompensa”.

Shadelyn López, enfermera y madre de Ivanna, (14 años) y Favianna, (9 años)

Relatos recopilados por Damaris Hernández.