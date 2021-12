A sus 12 años se podría decir que ha logrado uno de los anhelos que se quedan pendientes en la vida de aquellos que aman escribir: publicar un libro.

De una simple idea que le encantó tanto, Paulina María Senges Ocasio pasó a plasmarla a una libreta. A menos de un año de haber perseguido esa idea, creó su primer libro, titulado “Christmas Island”, dirigido a niños y que fue publicado recientemente a través de la plataforma Amazon Kindle Direct Publishing.

El arte en sus diversas manifestaciones ha estado latente desde que esta niña puertorriqueña era muy pequeña, a quien le apasiona leer, tocar piano y la guitarra, hacer repostería, escribir canciones y hacer teatro musical.

Además de darle rienda a la imaginación, la diversión estuvo presente en el proceso creativo, el cual describe como cómico y extraño a la misma vez.

“Estaba un día jangueando en el cuarto de mi hermana mayor, Adanna, quien me estaba maquillando, ya que a ella le encanta maquillarme. Esto fue durante la época navideña del pasado año. De repente, mientras escuchábamos música navideña, suena esta canción llamada “Christmas Island” y le pregunto a mi hermana: ‘¿Cómo crees que sería esa Christmas Island?’. A lo que mi hermana respondió: ‘Pues pienso que tendría palmas de ‘candy cane’. Entonces añadí: ‘¿Y qué tal si los campos fueran de ‘tinsel’, el piso fuera de ‘brownies’ y masa de galletas de ‘chocolate chip’”, contó la niña que cursa el séptimo grado y quien reside en Orlando junto a sus padres.

“Una vez mi hermana me terminó el maquillaje, corrí a dibujar el mapa de la isla que habíamos imaginado. Luego de eso se lo mostré a mis padres, quienes inmediatamente pensaron que era excelente idea para un libro de niños. Así que comencé a escribir. En esencia, el proceso no fue difícil. Amo la poesía, así que solo tuve que describir cada lugar de esa ‘isla navideña’ y hacer que los versos rimaran mientras los describía”, explicó.

Para Paulina María fue fundamental contar con el apoyo de su familia para poder lograrlo. Resalta que su madre le estuvo ayudando en todo el proceso de publicación y que su hermana la inspiró para la idea. Además, de su padre y hermano gemelo Paulo Enrique, mencionó que estos objetivamente fueron aportando ideas en cada etapa, antes de publicarlo.

Como todo proceso creativo, se asoman las dificultades, y la redacción de este libro no estuvo exenta. “Aunque el escribir fue fácil, la realidad es que, al tratarse de rimas, en ocasiones notaba los versos incompletos para mi gusto. Pero, al final, logré crear estrofas completas. También me percaté que sobre utilizaba palabras, por lo que me llevó a buscar otras similares y rearreglar algunas oraciones”, contó.

Sin embargo, destacó que el verdadero obstáculo fue llevar el escrito a un libro físico.

“Siendo esta mi primera experiencia, no conocíamos el proceso ni a nadie que nos pudiera ayudar. Y fue entonces cuando, mientras hacíamos el ‘research’ de cómo publicar un libro, a través de una amiga de mi mamá pudimos dar con una gran ilustradora puertorriqueña, llamada Mariel Mercado. De una forma inimaginable pudo dibujar en un papel todas mis ideas y pensamientos, y al final quedaron espectaculares. Mariel realmente entendió cómo yo imaginaba a ‘Christmas Island’, sobre todo cuando yo no soy muy fácil con quién trabajar”, admitió la preadolescente, quien tiene como meta estudiar música y vivir en Nueva York trabajando tanto como músico, reportera o abogada.

Esta gran admiradora del dramaturgo Lin Manuel Miranda, quien con su guitarra y piano escribe y compone sus propias canciones, sueña con algún día trabajar en Broadway con él y hasta escribirle un “Broadway hit musical”. “Si nada de esto se da, entonces abriré un ‘bakery’”, dijo acerca de otra de sus pasiones.

Cabe destacar que un porcentaje de las ganancias de su libro serán donados al Fondo Flamboyán para las Artes de Lin-Manuel Miranda y al club de teatro de su escuela, localizada en Orlando.

Paulina María está clara que publicar un libro como tal y hacer que otros se interesen en leerlo, toma tiempo y dinero. Aún así asegura que, definitivamente seguirá escribiendo, aunque no aún no sepa sobre qué.

¿Qué recomendación le da a aquellos interesados en escribir?, le preguntamos. “Mi recomendación sería que no lo piensen mucho. Honestamente, uno no escribe para nadie más, sino para uno mismo. Así que escribe todo aquello que venga de ti. Solo escribe lo que quieras escribir y di lo que quieras decir. Y nunca consideres una idea como inútil. Si tienes una idea, escríbela. Si piensas que es una buena idea o es solo media buena, pero te gusta, escríbela. Te prometo que miraras atrás y verás a donde esa idea te habrá llevado”, respondió.