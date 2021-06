Él es el orgulloso padre de la pizpireta Katalina y del dulce y vivaracho Manuel -alias Kata y Manolete-, de 6 y 5 años, respectivamente. Ellos son el motor y el norte del doctor Manuel Iglesias García, intensivista pediátrico del Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz, en Centro Médico, donde es parte del equipo que atiende a los cientos de niños que llegan a diario con diversos tipos de traumas y enfermedades.

Por eso no tiene reparos en también considerarse como el padre putativo de los cerca de 8,000 a 10,000 niños que pasan por el hospital anualmente.

“Uno se encariña mucho con estos niños”, afirma el médico, de 39 años, quien resalta que es lo bueno de la especialidad de pediatría “por el positivismo y la alegría que te dan los nenes, que es algo que también te nutre en el día a día con el trabajo”.

El doctor Iglesias también es el presidente de la Fundación Hospital Pediátrico (FHP), una organización sin fines de lucro creada con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la planta física del hospital, especialmente en áreas de cuidado de pacientes y descanso de padres, además de donar equipos para monitoreo y tratamiento, o con cualquier otra iniciativa que redunde en un mejor servicio a los niños de este hospital, considerado la institución médica más importante para los niños y jóvenes de Puerto Rico.

“Se creó en el 2014 y poco a poco ha ido creciendo, tengo mucho interés y motivación para que lo siga haciendo”, comenta el pediatra, mientras recuerda que luego del paso del huracán María, el techo del sexto piso del hospital, en el área de intensivo neonatal, sufrió daños serios.

“La Fundación logró recaudar unos $400,000 que se invirtieron para restaurarlo”, agrega con orgullo y menciona la página web de la organización, fundacionhospitalpediatrico.org donde las personas pueden hacer sus donaciones y colaborar con la organización.

“Hemos hecho un poquito de todo (para recaudar fondos). Desde fiestas (antes de la pandemia), carreras 5K, hasta actividades de venta de artículos, además de la donación directa a través de ATH móvil (FHP) y PayPal. Lo que queremos es seguir creciendo y que se conozca la importancia de este hospital en Puerto Rico”, agrega el doctor Iglesias esperanzado.

La empatía con el dolor de otros padres

Cuando nació su hija, hace seis años, el pediatra cuenta que ya había terminado su especialidad. Y acepta que convertirse en padre “haciendo lo que hago” fue más difícil, pero que también lo ayudó a entender mejor las preocupaciones por las que pasan los padres cuando sus hijos enferman.

“Nunca le digo a un padre que sé por lo que está pasando (porque eso nadie lo sabe). Pero le puedo decir: ‘creo que puedo entender un poco mejor’ tu dolor. Hay un componente emocional distinto”, admite el doctor Iglesias.

Por ejemplo, dice que ha tenido pacientes con diferentes desenlaces y que en algún momento ha pensado “esa puede ser mi hija” o “ese puede ser mi nene”. Y aunque entiende que es una parte triste de su trabajo, al mismo tiempo cree que ser padre lo ha ayudado a ser mejor médico y a tener más empatía con los padres.

De la misma forma, dice entre risas que, aunque es algo que siempre se repite, la realidad es que convertirse en padre le ha cambiado mucho la vida. Pero admite que eso fue más evidente con la llegada de su hija Kata.

“Cuando llega el segundo uno está un poco más ‘pulido’, pero con mi hija fue más fuerte. La gente lo dice y aunque puede parecer cursi, pero genuinamente cuando ella nació yo la miré y me dije ‘esta es mi hija, soy responsable de ella y voy a hacer lo que sea por ella’. De ahí en adelante, fuera del hospital, soy padre en todo”, asegura, tras enfatizar su deseo de siempre ser un padre presente.

De eso da fe su esposa Katia Villanueva, quien destaca que como padre es “excepcional”. “Aunque su trabajo es bastante exigente, él nunca falla en ninguna actividad familiar o de los nenes”, comenta, y afirma que como matrimonio decidieron de antemano que querían estar presentes en la vida de sus hijos y proveerles todo lo necesario.

El doctor Manuel Iglesias junto a su esposa Katia Villanueva y sus hijos Katalina y Manuel. (WANDA LIZ VEGA)

“Y así ha sido. Él es pediatra y sabe cómo tratar a un niño, pero la realidad es que él es un niño de corazón, por eso le decimos Peter Pan”, agrega entre risas Katia.

De hecho, Iglesias confirma que estar en las actividades de sus dos vástagos es una tarea a la que trata de no faltar, más ahora que están comenzando a hacer deportes y no quiere perderse sus prácticas.

“Ser padre es una sorpresa bien chula. Una vez que nacieron, me sentí ‘ready’ para ser papá. Me dije ‘esto es lo que hay que hacer ahora y vamos a hacerlo’. Por eso estoy bien dedicado a ellos”, asegura Iglesias, pero acepta que tuvo que modificar ciertas cosas que hacía antes, como no salir tan a menudo con las amistades.

“Y no es que uno no pueda hacerlas, pero las prioridades cambiaron. Ahora la prioridad es compartir con ellos, enseñarles, guiarlos, que estén bien y contentos. Para bien o para mal, hacemos todo juntos y para mí es importante que ellos sepan que estoy aquí para ellos”, añade el padre, quien cuenta que este domingo celebrará su día con sus hijos y la familia inmediata después de salir de una guardia de 24 horas.

“Mis hermanas tienen hijos de edades similares, así que a veces nos vamos a casa de la abuela y todos los sobrinos comparten porque se están criando como hermanos. La idea de la celebración de padres es compartir en familia y que los niños la pasen bien, nada muy complicado”, añade, mientras asegura que el mejor regalo es compartir con la familia “ya que uno tiene tantas cosas, no pido más nada”.

Pero afirma risueño que su esposa Katia lo tiene “todo bien mangao”. Se refiere a que a veces él menciona que le gustaría “tener tal cosa” y aunque lo haya dicho hace seis meses, usualmente ella se lo regala en una ocasión especial, como el Día de los Padres, en su cumpleaños o en Navidad.

Por ahora, acepta que tiene muy pocos momentos libres y el que hay “es cuando ellos se acuestan a dormir”. Por eso disfruta cada momento al lado de su Katia y Manolete para no perderse ningún momento de esta etapa tan hermosa de su niñez.

Precisamente, por tener esa oportunidad, tampoco olvida su faceta como pediatra ni del objetivo que persigue la Fundación Hospital Pediátrico para ayudar al bienestar de sus pacientes.

“Trabajo en el único hospital pediátrico en Puerto Rico por lo que muchas condiciones, desde traumas hasta enfermedades crónicas o agudas, terminan allí. Para mí, lo más importante de este hospital es que, no importa el plan médico que tengas, sea privado o no, o si no lo tienes, hay ciertas condiciones que solo se atienden allí”, explica y pone el ejemplo de niños que sufren algún tipo de trauma y, aunque se lleve a otro hospital, siempre terminan en el Hospital Pediátrico.

Por eso exhorta al público a donar y a conocer el trabajo tan importante que allí se realiza. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil / FHP, por PayPal o por correo al PO Box 10728, San Juan, PR 00922-07.