Con el propósito de ayudar a aclarar dudas e inquietudes que tienen muchos estudiantes de escuela superior, la consejera profesional licenciada, Carla Torres Dávila, lanzó recientemente el libro “Guía para estudiantes de escuela superior”, que compila muchas de esas dudas frecuentes que enfrentan los alumnos en esta etapa de su vida escolar.

El libro, que ya salió a la venta, es el resultado de las observaciones de Torres Dávila, quien lleva una década trabajando como consejera profesional con niños, jóvenes y adultos, pero muy especialmente con estudiantes de escuela superior.

“Todos los años tengo estudiantes nuevos, pero las dudas e inquietudes son las mismas. Pensé que sería una buena idea tener todos estos temas en un solo lugar y accesible a la mayoría de los estudiantes (y sus padres). Es esencial que nuestros jóvenes puedan tener acceso a información con potencial de transformar sus vidas para bien”, comentó la consejera en comunicado de prensa.

La guía contiene 20 temas variados, entre ellos: manejo del estrés, comunicación efectiva con los padres, carrera corta versus carrera larga, programas de verano, clases para adelantar y un tema extra sobre cómo prepararse para la primera entrevista de empleo. La publicación, completamente a color y con espacio para escribir, cuenta también con simpáticas ilustraciones creadas por la misma consejera, quien también es ilustradora, y con un diseño moderno a cargo del diseñador Esteban Pérez-Hemminger.

“La decisión sobre qué estudiar o ‘qué hacer con tu vida’ puede causar ansiedad o angustia. Cuando tienes información sobre las oportunidades que hay, puedes entender que esa selección no tiene que ser (y no debe ser) algo sin planificar. Hay muchas oportunidades accesibles que pueden ayudar a los jóvenes en su proceso de exploración vocacional. Me hubiese encantado contar con una guía así cuando estuve cursando mi escuela superior”, añadió la autora.

La “Guía para estudiantes de escuela superior” se puede encontrar en Walgreens, Walmart, The Bookmark y en la página web de la consejera: www.carlatorresdavila.com.