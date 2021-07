¿Será posible vivir una maternidad libre de culpas? Para esto, la autora española Esther Vivas hace un llamado a la desobediencia, ese acto de no regirte por las reglas ni por las imposiciones sociales de lo establecido, en este caso, de una sociedad patriarcal que ha querido dictar cómo se debe llevar la maternidad.

Desde una mirada feminista, esta periodista y socióloga invita a reapropiarnos de nuestra maternidad en su libro “Mamá desobediente”, que partió de su propia experiencia para plasmar una serie de reflexiones en claves periodísticas y sociológicas, en las que también recoge el testimonio de muchas mujeres sobre la maternidad.

“Creo que es importante sacar la maternidad real del armario y acabar con una serie de silencios que rodean la experiencia materna”, señaló la autora en entrevista con El Nuevo Día desde Barcelona. En la publicación, Vivas relata sus problemas de infertilidad -que implicaron que tardara cinco años en tener ese hijo que tanto deseaba-, los tratamientos de reproducción asistida a los que tuvo que someterse y cómo a los tres meses de un embarazo perdió a su hija, y el dolor que implicó esa pérdida gestacional. Además, la autora habla sobre la depresión posparto que padecen muchas mujeres y la violencia obstétrica, entre tantos otros temas que abrazan la maternidad y que muchas veces son invisibilizados.

“A menudo, la experiencia real de las mujeres no se nombra y hace que vivamos esta experiencia con mucho más dolor, sufrimiento y soledad. Muchas mamás transitan esta experiencia, y hay que dar visibilidad a todos estos temas para que dejen de ser tabús y silenciados”, añadió.

Cuando se habla de maternidad y feminismo, aunque puede parecer que son dos temas que tienen pocos puntos en común, Vivas explica que en realidad están íntimamente unidos. Esto, según explica, se debe a que la maternidad afecta a millones de mujeres. Es desde ese punto de vista, que señala que la maternidad debe ser una cuestión feminista.

“A menudo, la experiencia materna viene atravesada por desigualdades, discriminaciones y violencia. Lo vemos, por ejemplo, con la violencia que se da en la atención sanitaria en el parto, lo que se conoce como violencia obstétrica, partos traumáticos, en los que las mujeres no podemos decidir. Vemos estas discriminaciones y desigualdades hacia la madre con unas licencias de maternidades que son muy cortas, que son prácticamente incompatibles con la crianza y el posparto. Lo vemos con la discriminación que sufren en el empleo o las dificultades que tenemos para poder amamantar de una manera satisfactoria, gozosa y feliz porque el entorno no acompaña”, explicó.

Por tal razón, Vivas añade que el feminismo tiene que defender estos derechos de las madres, para que la experiencia materna sea una libre de violencia y abuso, al tiempo que asegura que la maternidad es una responsabilidad colectiva, no solo de la mujer madre, sino del padre, si es que lo hay, y de la sociedad en general. Esto, al tratarse de cuidar la salud física y mental de niños y niñas que van a ser los adultos en el día de mañana.

“El gran problema es que históricamente el patriarcado ha secuestrado la maternidad, nos la ha impuesto como destino. Como mujeres, tenemos que rebelarnos contra el mandato de ser madres. La maternidad debe ser libre y deseada, pero rebelarse contra el mandato de la maternidad, de que debe ser una abnegada y sacrificada”, manifestó a la vez que aclaró que esto no implica dar la espalda a la experiencia materna y a los derechos de las madres.

Gracias a los movimientos y a las protestas de las feministas de los años 60 y 70, Vivas entiende que en cierto modo finalmente se cuestionó ese mandato de la maternidad, lo que da la oportunidad a que nuevas generaciones hoy puedan decidir con mayor apertura si quieren o no ser madres.

La idea de una maternidad patriarcal, según plantea la autora, es que las madres tienen que ser sacrificadas, a la vez que son una “super woman” con un cuerpo perfecto, siempre disponible para el empleo.

“Hay que rechazar todo esto, y cuestionarlo no implica negar la experiencia materno real cuando es libremente elegida y los derechos de las madres, que a menudo son violentados. Hay una nueva generación de mujeres que reivindica poco a poco estos derechos”, expresó.

Pandemia expone la doble moral

En el contexto de la pandemia por COVID-19, Vivas expresó que se ha puesto en evidencia la doble moral de la sociedad en relación a la maternidad y a la infancia, donde por un lado se les venera como madres, pero al mismo tiempo se les entrampa.

“Se da la espalda a las necesidades reales de las madres. En esta pandemia, hemos visto cómo las criaturas fueron encerradas en las casas durante días, semanas, y han sido una vez más las mujeres, en este caso las mamás, las que se han tenido que hacer cargo de cuidar a estas criaturas, de acompañarlas en el colegio ‘online’, al mismo tiempo que han tenido que seguir trabajando de manera remunerada. Esto ha generado muchos problemas de estrés, ansiedad y de salud mental en muchísimas madres. Esta sociedad le da la espalda a la experiencia materna, al parto respetado, a la lactancia materna, y creo que esto muestra la profunda hipocresía de una sociedad que exalta la maternidad, que te dice que tengas hijos, pero al mismo tiempo te pone todas las dificultades del mundo para que los tengas. Una vez los tienes, te dificulta gozar de esa crianza”, manifestó.

A un lado las culpas

Parte de su apuesta es ayudar a otras a ser conscientes de que no somos la madre que queremos ser, sino que somos la madre que podemos ser en las circunstancias a menudo adversas en las cuales nos encontramos, pues al final, una buena madre es aquella que no puede más, que anda agotada, que se queja y que necesita también tener vida propia más allá de la crianza.

Por lo tanto, Vivas entiende que es fundamental que cuanto más nos cuestionamos esta idea que nos han vendido de la mamá ideal, que nos genera mucha culpa y malestar con la experiencia materna, se pueda ser consciente de que es imposible llegar a ser esa madre perfecta que dicen que tenemos que ser.

“Ni madres abnegadas ni ‘super woman’, somos las madres que podemos ser con las circunstancias con las que nos encontramos. Es importante hacer el ejercicio de dejar de lado la culpa, porque la culpa en realidad no es nuestra. La culpa es de este sistema, de esta sociedad que nos pone frente a un espejo de la maternidad que no nos representa. Entonces yo me miro en el espejo de una madre que tiene que ser fantástica, con un cuerpo perfecto, una madre sacrificada, una madre siempre sonriente, siempre feliz, siempre intacta, siempre enamorada de sus hijos. Y esto es imposible. Entonces, uno se siente culpable, nos genera mucho malestar y nos sentimos culpables. Pero la culpa no es mía. La culpa es de ese espejo que ponen delante, que no representa la experiencia real de las mujeres. Ser consciente de ello nos ayuda a sacarnos presión en relación a las expectativas de la experiencia materna y a disfrutar mucho más de la maternidad, con todas sus contradicciones y ambivalencias que son las que caracterizan la experiencia de ser madre”, puntualizó.

Carátula del libro "Mamá desobediente", de Esther Vivas

Versión puertorriqueña

Esa apuesta ya la comparte, gracias a la publicación de su libro, en países como su natal España y otros de América Latina, como Bolivia, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, México, Brasil, Perú y Puerto Rico, todas con portadas diversas, pero con la misma inspiración.

En el caso de la versión puertorriqueña, que es de Ediciones del Flamboyán, el libro “Mamá desobediente” muestra una ilustración creada por Rosenda Álvarez Faro, en la que muestra a una mujer con un puño en alto que deja ver su pañuelo verde, símbolo de la lucha por el derecho al aborto, mientras sujeta con su otro brazo a la criatura que le acompaña.

De igual modo, esta versión contiene un prólogo que Vivas dirigió a la población puertorriqueña, en el que plantea algunas de las cifras locales de cesáreas innecesarias y de violencia obstétrica para constatar muchos de los elementos que plantea en el libro, más allá de las distancias, en un país como Puerto Rico.