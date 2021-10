Se ha dicho con frecuencia que el amor entra por la cocina. No lo dudo, porque los amigos siempre se dan cita alrededor de una buena mesa, ya sea para compartir desde una olorosa taza de café con pan, hasta los sabores más sublimes de la cocina gourmet. Por eso es que, en cada casa, el corazón palpita fogoso desde la cocina. En consecuencia, el arte, puesto que apela a todos los sentidos, también puede -y debe- estar allí.

Si estamos ante una cocina que expresa tu manera de ver el mundo, incluyendo tus hábitos, creencias y preferencias, insisto, el arte puede –y debe- estar ahí. Por ejemplo, si te entusiasma la tecnología, querrás una cocina inteligente, con lo último en enseres y eficiencia energética. Si eres “eco-friendly”, te identificas con las causas ambientalistas, la sustentabilidad, o el “farm to table”, querrás utilizar materiales reciclados, tener tu propio huerto casero y decorar con plantas. Mientras que si quieres vivir en un espacio moderno, abierto, tipo “open floor plan”, ya habrás derribado paredes para integrar la cocina al resto de la vivienda.

Sin embargo, lo anterior conlleva mucho más que pensar en estética y organización, pues afecta al espacio total. Incluso, aspectos tan prácticos como la toma de agua, la electricidad y la ventilación, serán importantes para la distribución y el diseño. Todo será multifuncional y conectado. ¡Así de personal viene a ser la cocina!

Sylvia Villafañe. (Suministrada Suministrada)

Por otra parte, la pandemia del COVID-19 le añadió un superpoder a la cocina: la multitarea. ¿Por qué? Es que la cocina se ha convertido -además de centro de operaciones culinario y cuarto de estar- en tu nueva oficina, tu nueva zona de estudio, en sala de reuniones del trabajo y el escenario de las videoconferencias familiares. Así que más que abrirse al resto de la casa, te toca jugar con la decoración para que sirva como elemento de cohesión, con el propósito de “difuminar” la cocina con el resto de las estancias.

Por eso es que ahora, en muchos diseños para cocinas, los electrodomésticos quedan ocultos o integrados (como la nevera), de tal manera que no se vean. Evidentemente, la cocina de hoy no siempre lucirá como una cocina de antaño, tradicional. De ahí que cada vez tengan más aceptación los muebles o gabinetes sin tirador, tanto en lacas de acabado brillante o mate.

¿Qué otras tendencias se destacan para la temporada 2021-2022 que te ayudarán a seleccionar piezas de arte que hagan de tu cocina un espacio multifuncional? Una es que el blanco, siempre atemporal y elegante, sigue en boga. ¡A mí me encanta! Se adapta a todos los estilos decorativos, aun cuando el espacio sea pequeño y permite que las obras de arte se destaquen. Ahí está el detalle perfecto para darle ese toque de calidez a tu cocina. Combina las piezas con accesorios sofisticados en dorado, que están de moda, con elementos en acero inoxidable, hierro o el “look” industrial.

Claro, porque sea una cocina, no significa que solamente puedes colgar cuadros de bodegones, o de temática de vinos y alimentos. No es que el arte carezca de piezas magníficas desarrolladas con esos temas, ¿quién no ha visto las latas de sopas Campbell’s de Andy Warhol o los bodegones de nuestro Francisco Oller? Dicho sea de paso, todas estas son obras de museo. Pero sabes que para tu cocina hay muchísimas más opciones, no siempre hay que ser tan literal.

¿Un consejo? Si la decoración de tu casa es minimalista, nórdica, moderna; el arte abstracto y las composiciones arquitectónicas armonizan de maravilla. Pero si tu cocina es más tirando al estilo vintage, al boho-chic o es clásica, pero le falta vida, seleccionaría una foto de un destino exótico o hasta un bodegón, siempre y cuando tenga un elemento innovador o esté hecho sobre una superficie poco convencional.

¿Y dónde vas a colgar tus obras de arte para la cocina? No en el “backsplash”. Si son obras en papel, deben tener un cristal y un marco preparado para no corroerse con la grasa, ni con tus técnicas para cocinar que generan mucho humo. Opta por la pared contraria a la zona del “counter”. La cocina se limpia con frecuencia, ¿qué pasará con tus obras de arte? Los limpiadores comerciales contienen químicos agresivos, así que retira siempre los cuadros, colócalos en un lugar seguro y consulta con tu galerista.

De paso, si agrupas todos los muebles altos en una pared y liberas de gabinetes o enseres suspendidos la zona de los “counters”, la cocina parecerá más amplia. También, si colocas cuadros en una secuencia vertical, lograrás alargar visualmente tus paredes mientras que si los colocas de forma horizontal, sumarás amplitud. Recuerda que los cuadros hasta ayudan a cubrir defectos de construcción y pintura. Si ubicas una obra de arte en un área estratégica de tu cocina, captará todas las miradas, siempre querrás hacer tus llamadas y reuniones virtuales con ese marco y podrás sentirte feliz al admirarla todos los días.