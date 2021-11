Llegó la temporada en que la mayoría de nuestros hogares se acentúan de rojo al abrirles las puertas a esa planta que engalana nuestros espacios y que son sinónimo de Navidad, ¡las pascuas! En Puerto Rico forman parte de nuestra tradición para decorar nuestras casas y jardines.

Aunque por lo general son de color rojo las de mayor venta, existen muchas variedades en el mercado a nivel local con brácteas (hojas) blancas, rosas, anaranjadas, entre otros colores, y hasta rizadas. Esta planta es oriunda de México, pero se produce localmente. Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima, lo que significa “very beautiful” y pertenece a la familia Euphorbiaceae. Por su naturaleza, florece para la época de invierno.

¿Te ha pasado que se te mueren las pascuas? Estas merecen de unos cuidados particulares por tratarse de una planta delicada, según explica la doctora Dania Rivera Ocasio, quien es catedrática del Departamento de Ciencias Ambientales del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y especialista en Ornamentales del Servicio de Extensión Agrícola.

“Me gusta recalcar, cuando las personas se sienten mal cuando se les muere una pascua, que esta es una de las plantas principales que se producen en Puerto Rico. Me refiero a que los productores compran una plantulita pequeñita y están de siete a ocho meses produciendo esa planta. Cuando se compra una pascua se está apoyando la agricultura de Puerto Rico directamente. Estas no se importan, sino que se producen localmente. Se producen cientos de miles de pascuas todos los años. Así que, si se te muere, y te compras una pascua todos los años, no te preocupes, estás apoyando la agricultura local”, exhortó la especialista del Servicio de Extensión Agrícola.

Sin embargo, para alargar la vida de tu pascua, la doctora Rivera Ocasio ofrece algunas recomendaciones, desde cómo seleccionarla, los cuidados generales, las variedades que se cultivan en Puerto Rico, hasta la frecuencia del riego, cuáles son las plagas más comunes en ellas y cómo combatirlas.

Sugerencias al seleccionar la planta

1. Selecciona una planta saludable de color brillante.

2. Verifica debajo de las hojas que no tenga insectos o manchas que puedan ser hongos.

3. Evita plantas con hojas maltratadas que den indicio de mal manejo.

4. Verifica que su flor verdadera esté presente, preferiblemente en capullo (sin abrir).

5. Retira la envoltura con una tijera y evita partir ramas que pueden causar heridas.

6. Evita dejar tu pascua en el auto a temperaturas muy altas por más de 15 minutos.

Cuidados generales

Procura que esté sembrada en un envase o tiesto que tenga drenaje.

Antes de regarla con agua, se sugiere que con un dedo toques la tierra para verificar si la tierra está seca y, de ser así, entonces échale suficiente agua, que se moje de arriba abajo y que drene.

“A las pascuas se les dice que no les gusta tener los pies mojados. Eso se refiere a que no le gusta estar sentada en un charco. Cuando el tiesto tiene una bandeja, donde ahí recoge el exceso de agua, se debe remover ese exceso. O sea, que luego que se riegue y percole (que el agua baje a través de la tierra), vamos a permitir que se seque un poco antes de volverla a regar”, explicó la catedrática del Departamento de Ciencias Ambientales, mientras explicó que la pascua empieza a botar sus hojas cuando carece de agua. “A los tres días, si no le has echado agua, te bota una hojita, pero no queremos llegar a eso”.

Puedes colocar la planta en un lugar del interior de la casa, balcón y al exterior.

Necesita estar expuesta al menos a 6 horas de luz diaria. Pueden estar en interiores, pero solo por la época navideña. Ya en octavitas se necesita sacar de ese espacio porque no aguanta estar sin luz solar por tanto tiempo.

La temperatura ideal es alrededor de 70 grados F.

Evita lugares con vientos fuertes que puedan partir sus ramas.

No mojes el follaje pues esta es la manera en que se diseminan las enfermedades.

Permite que se seque el medio de cultivo entre riego y riego.

Las pascuas no necesitan fertilizante cuando están con flor.

Espera a que pierda la flor para fertilizarla.

Características más importantes

La flor: Es un conjunto de flores de color amarillo y rojo sin pétalos llamado ciantio y está compuesto de flores femeninas, masculinas y un nectario (glándulas que segregan una solución azucarada llamada néctar).

Es un conjunto de flores de color amarillo y rojo sin pétalos llamado ciantio y está compuesto de flores femeninas, masculinas y un nectario (glándulas que segregan una solución azucarada llamada néctar). Brácteas: Son las hojas modificadas a las que comúnmente le llamamos la flor. Estas originalmente son rojas, pero existen muchas variedades en el mercado con brácteas blancas, rosas, anaranjadas, entre otros colores y hasta rizadas.

Son las hojas modificadas a las que comúnmente le llamamos la flor. Estas originalmente son rojas, pero existen muchas variedades en el mercado con brácteas blancas, rosas, anaranjadas, entre otros colores y hasta rizadas. Látex: Sus tallos al tener una herida emiten un látex blanco, pegajoso que puede irritar la piel.

Sus tallos al tener una herida emiten un látex blanco, pegajoso que puede irritar la piel. Fotoperiodo: El cambio de la cantidad de luz solar en el año estimula la florecida para la época de noches largas (octubre a diciembre).

Variedades que comúnmente encontramos en Puerto Rico:

Freedom Early Red: más del 75% de la producción de Puerto Rico es de esta variedad

más del 75% de la producción de Puerto Rico es de esta variedad Prestige Red: Florece más tarde (noviembre a diciembre) y sus hojas son verde oscuro. Sus brácteas son color rojo y tienden a ser más grandes que otras variedades.

Florece más tarde (noviembre a diciembre) y sus hojas son verde oscuro. Sus brácteas son color rojo y tienden a ser más grandes que otras variedades. Winter Rose: Se distinguen por sus brácteas y hojas son rizadas y en general su forma es más compacta que otras variedades. Se puede encontrar en varios colores como rojo, rosado, “marble” y blanco. El “marble” es una combinación de dos colores como el rosa y el blanco en la misma bráctea.

Nuevas variedades:

Red Glitter: Esta pascua tiene sus brácteas rojas con manchas blanco/crema brillante. Es muy llamativo su colorido y casi se puede ver el “glitter” en su nombre. Las hojas verdadera son color verde.

Esta pascua tiene sus brácteas rojas con manchas blanco/crema brillante. Es muy llamativo su colorido y casi se puede ver el “glitter” en su nombre. Las hojas verdadera son color verde. Jingle Bells: Muy similar a la variedad Red Glitter pero en este caso sus manchas son menos y parecen como si un artista les hubiese salpicado pintura en las hojas. Su follaje es verde oscuro.

Muy similar a la variedad Red Glitter pero en este caso sus manchas son menos y parecen como si un artista les hubiese salpicado pintura en las hojas. Su follaje es verde oscuro. Gonden Rush: Esta variedad tiene sus brácteas de un amarillo intenso y por eso su nombre “Golden” parecido al color dorado. Esta llama mucho la atención y es la única en el mercado de un color así

Esta variedad tiene sus brácteas de un amarillo intenso y por eso su nombre “Golden” parecido al color dorado. Esta llama mucho la atención y es la única en el mercado de un color así Ice Punch: Otra pascua con dos tonos en su bráctea, su base es roja pero el centro es color rosado o crema como si tuviera una capa fina de hielo

Otra pascua con dos tonos en su bráctea, su base es roja pero el centro es color rosado o crema como si tuviera una capa fina de hielo Tapestry: Sus brácteas son rojas pero las hojas verdaderas son variegadas con tonos amarillos y verdes y sus venas rojas.

Plagas más comunes en las pascuas

El desarrollo de las enfermedades e insectos es principalmente por pobre manejo del cultivo y desarrollo de condiciones adversas. Si se controlan estos factores puede lograr disfrutar de tus plantas por una larga temporada. Utiliza un manejo integrado de plagas para controlar las enfermedades e insectos que ataquen a tus plantas ornamentales.

Moho gris (Botrytis cinerea): Este hongo pudre las hojas y flores que afecta. Es más severo en las hojas jóvenes, en plantas sometidas a estrés y en plantas donde el follaje y tallos han recibido heridas. Las manchas en las hojas y brácteas son marrón claro y en condiciones con mucha humedad se ven las masas de esporas color gris características de este hongo.

Manchas foliares por Corynespora: Este hongo causa manchas redondas color marrón claro en los bordes de las hojas.

Roña de las hojas (Spaceloma sp.): Este hongo afecta las hojas y los tallos de las pascuas.

Mosca Blanca (Bemisia tabaci): Este insecto afecta la apariencia de las pascuas. Se encuentran por debajo de las hojas. Al mover o sacudir el follaje salen volando. Se puede bajar la población limpiando las hojas y brácteas con una solución de agua y jabón.

Manejo integrado de plagas: prevenir es clave

1. Examina bien las plantas antes de comprarlas. Verifica que no tengan insectos ni manchas en

las hojas.

2. Observa tus plantas periódicamente para detectar la presencia de insectos o enfermedades.

3. La planta debe estar en una mezcla de crecimiento con buen drenaje para que no se acumule el agua. Puedes utilizar la mezcla comercial a base de turba, perlita y vermiculita.

4. Trata de evitar causar heridas o raspaduras en las plantas ya que el desarrollo de las enfermedades ocurre mayormente en tejido debilitado o con heridas. El exceso de abono nitrogenado produce plantas con follaje tierno, las cuales se parten fácilmente y son propensas a enfermedades.

5. No apliques riego aéreo, riega tu planta directamente al suelo en el tiesto sin salpicar. Nunca riegues por encima. El follaje mojado promueve el desarrollo de enfermedades.

6. Evita el exceso de humedad en el medio de cultivo. Deja suficiente espacio entre las plantas para que fluya el aire y no se favorezca el exceso de humedad.

7. Elimina las plantas afectadas por enfermedades. Asegúrate de remover todos los residuos de plantas enfermas y desinfesta superficies, tiestos y herramientas. Los hongos y las bacterias se diseminan de planta a planta, en el agua, las herramientas, las manos y la ropa de las personas que manejan las plantas. Debes lavarte las manos y cambiarte de ropa antes de trabajar con las plantas sanas.

8. Si vas a propagar tu planta, asegúrate de que las cuchillas, tijeras y otros implementos usados se desinfesten antes y después de manejar cada planta. Los esquejes deben cortarse con navajas bien afiladas y desinfestadas cada vez que haga un corte.

9. Asegúrate de propagar solo las plantas que no estén contaminadas. Si el material de propagación cae al suelo, descártalo.

10. Muchos de los insectos pueden removerse del follaje al limpiarlo utilizando un paño con agua y jabón o aceite vegetal. Limpia todas las partes de la planta, en especial ambas caras de la hoja.

11. En casos severos y difíciles de controlar, usa plaguicidas registrados para las plantas ornamentales.