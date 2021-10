Por casi 17 años, Frida fue una de las compañeras caninas del periodista y comunicador puertorriqueño José R. Pagán. Su amada perra desarrolló varias condiciones de salud que ya a esa edad redujeron a cero la posibilidad de que tuviera calidad de vida, por lo que en enero de 2018 tomó la dura decisión de que le practicaran una eutanasia.

Los guardianes de perros saben que con ellos se viven momentos memorables, pero también inesperados. Hay ocasiones en que su calidad de vida y salud se ven afectadas de forma irremediable, por lo que se hace necesario tomar una decisión en su nombre.

“Tomar la decisión de la eutanasia no es nada fácil, así como tampoco enfrentar esa encrucijada de acompañar a la mascota en el proceso, hasta su último respiro. Quizás existe la idea generalizada de que la eutanasia solo podría ser necesaria para perros de mayor edad. Sin embargo, eso no es real. Mascotas jóvenes pueden sufrir accidentes o que condiciones congénitas amenacen su calidad de vida. Por eso, todos los guardias de perros deben aprender sobre este tema”, destacó el comunicador.

Por tal razón, aunque Pagán plantea que un final compasivo es la solución más humana, a la vez este se cuestiona cómo se enfrenta uno a esa despedida que no puede esperar. Es por esto que bajo su autoría lanza el libro “Un final compasivo: Lo que ellos no pueden decirte y tú debes saber”, una guía informativa sobre la eutanasia canina que incluye testimonios de personas que tomaron la decisión de liberar a sus mascotas del sufrimiento.

Además, en este presenta información valiosa desde la perspectiva veterinaria y planteamientos de una psicóloga para abordar los vínculos afectivos humano-animal y recomendaciones para enfrentar el proceso de duelo.

“Solo pretendo usar mi testimonio, junto con el contenido que obtuve entrevistando a una veterinaria y una psicóloga, para aclarar dudas respecto al proceso de la eutanasia. Además, hay que recalcar que la eutanasia no se toma según nuestra conveniencia como humanos. Lo que realmente importa es el cuadro clínico del animal y su posible sufrimiento. Esa es la manera de corresponder todo el amor que nos dan. Suena fuerte, pero no podemos ser egoístas. A nosotros no nos gusta sufrir, a ellos tampoco, solo que no pueden decirlo. De eso se trata un final compasivo”, añadió.

Libro "Un final compasivo" de José R. Pagán

Con el resultado de la reflexión, Pagán espera ayudar a que otros guardianes entiendan lo que es este proceso y cuándo es realmente necesario.

Asimimo, destacó que la actriz y animadora Suzette Bacó tiene una participación especial en el libro. “La eutanasia no es para aliviarte a ti, es para aliviar el dolor y sufrimiento de quien en vida te entregó todo”, plantea la actriz y comediante en el prólogo de “Un final compasivo”, quien también se ha dado a conocer por ser amante y defensora de los animales.

“Un final compasivo” estará disponible a partir del 6 de octubre en la Librería Casa Norberto de Plaza Las Américas y en la plataforma digital Libros 787.