20 de mayo - 20 de junio

Tú eres la alegría del Zodiaco. Versátil, alegre e inteligente. Te gusta estar bien informado siempre. Tu mente es como una esponja que lo absorbe todo. En este año 2022 el comunicar, decir, opinar y hacer escuchar tu voz será tu signo de distinción. Todos tus talentos saldrán a flote por lo que gustarás de explorar e investigarlo todo. Tu actitud positiva te impulsará a luchar por aquello que otros consideran difícil o imposible de lograr. En este año 2022 irradiarás luz, sabiduría, aventura, futuro y novedad. El 2021 fue un año fuerte para ti, especialmente porque gustas de estar en acción, en movimiento, viajar, conocer nuevos mundos y otras culturas y esto se vio muy afectado por la pandemia. El encierro y la falta de comunicación no se hicieron para ti. Ahora recibes el año 2022 con mayor optimismo, nuevas esperanzas, nuevos planes y proyectos. Urano, retrógrado a principios de año, te llevará a luchar con mayor fuerza para lograr tus propósitos. No se te hará fácil, pero lo lograrás. Venus, también retrógrado a principio del mes de enero, en tu octava casa, te lleva a poner en orden tu vida sentimental, así como a trabajar de cerca todo asunto de dinero. El 29 de enero, Venus se torna directo y podrás manejar exitosamente esos asuntos de alta sensibilidad. Júpiter, el planeta de la suerte, vendrá a tu rescate en todo lo relacionado a carrera o profesión. Recibirás reconocimientos por tu excelente labor. Cambiar de empleo, envolverte en una carrera diferente o nuevos estudios se favorece. Los cuatro eclipses del año 2022 añadirán mayor intensidad a lo que pueda estar ocurriendo en tu vida. Aprovecha estos eclipses para cambiar patrones de viejas conductas que de alguna manera te han limitado en tu vida.

Dinero

Tu número de suerte para el 2022 es el 9 y todas sus combinaciones, 18, 45, 27, 36. Todo nuevo trabajo en que te envuelvas promete excelentes beneficios económicos. Saldrás del atolladero de años pasados con mayor fuerza y suerte. El dinero vuelve a fluir en tu vida. Mercurio, tu regente, facilita el poder de tu palabra, por lo que todo lo relacionado con la comunicación como radio, prensa y conferencias, estará muy bien aspectado y promete dejar muy buenas ganancias económicas.

Salud

Mercurio te lleva a poner en el año 2022 mayor atención a tu salud mental. Se impone sacar tiempo extra para ti, lejos de las presiones o deberes de trabajo. Cumple con tus compromisos, pero no te olvides de cumplir contigo primero. Es importante que te cuides en mente y cuerpo. El descanso es esencial o mandatorio, así como la distracción y envolverte en aquellas cosas que te brinden paz y satisfacción personal.

Amor

Después de altas y bajas en tu mundo sentimental te estabilizas. Harás de tu paz interior tu prioridad. Quien no te brinde paz no tiene cabida en tu mundo. 2022 será un año en que te reconciliarás contigo mismo y comenzarás a amarte, a cuidar de tu espacio como algo sagrado y no permitirás que personas manipuladoras te saquen de tu centro. Buscarás en tu pareja compañerismo, amistad, compatibilidad y sobre todo paz y tranquilidad. Buscarás el amor en su forma más pura, amando con todo el corazón y recibiéndolo de la misma manera.

