22 de julio - 21 de agosto

Le das la bienvenida al año 2022 con mayor fuerza y esplendor que nunca. Las experiencias vividas en el 2021 te han fortalecido en todos los aspectos de tu vida; amor, salud, dinero y fe. Serás de los que tomen la iniciativa y, como todo Rey o Reina del Zodiaco que eres, dictarás el camino a seguir. No darás cabida en tu vida al aburrimiento. Pondrás de inmediato tus planes en acción y estos incluirán viajes, tanto locales como al extranjero. Júpiter te lleva a unir fuerzas con tu pareja y a envolverte en aventuras, así como en negocios de inversiones o compra y venta de propiedades. Es importante tener presente que Saturno, el planeta que nos da lecciones, podría inclinarte a cometer errores o a tomar decisiones precipitadamente de las cuales luego podrías arrepentirte, por lo que es aconsejable asesorarte con ayuda legal antes de firmar todo documento que te comprometa. Los eclipses del 2022 te traerán lo inesperado. Durante los mismos verás que tu vida, de alguna manera, se sacude para que lleves a cabo cambios en la misma, que a la larga te van a beneficiar grandemente, tanto a nivel personal como profesional. No detengas tus planes y continúa alumbrando con tus poderosos rayos tanto tu camino como el de aquellos que amas.

Dinero

El año 2022 será para ti uno de recuperación económica, pero se impone tener paciencia ya que no todo en relación con las finanzas se dará con facilidad. Hay que luchar, vencer obstáculos para llegar a donde deseas llegar, Leo. Saturno, el planeta maestro, te ha hecho crecer en experiencia en cuanto al manejo del dinero, a aplicar lo que has aprendido y evitar cometer aquellos errores que te pusieron en el pasado en una situación económica algo delicada. Tu generosidad hacia los demás aumenta, y los que estén junto a ti se beneficiarán de tu éxito.

Salud

Tu estado emocional jugará un papel muy importante en tu recuperación física. Aprovecha el comienzo del nuevo año para dejar ir de tu vida todo sentimiento de venganza, resentimiento o rencor que hayas estado almacenando en tu corazón. Libérate de esas cadenas mentales que solo sirven para envenenar tu espíritu y atarte a un pasado que no puedes cambiar. Dolores de cabeza, espalda o piernas forman parte de toda la carga pesada que estés llevando. Sal de todo lo negativo, vive en presencia del amor y gozarás de buena salud.

Amor

Divertirte, salir, viajar y conocer gente de diferentes culturas está en agenda para ti en este año 2022. Atarte sentimentalmente, si aún no los has hecho, ocupará un segundo lugar en tu vida. Si te encuentras en busca de pareja requerirá mayor esfuerzo de tu parte. Acuario, Géminis o Sagitario podrían ser posibles parejas para ti. Tú necesitas de alguien que te apoye, que sea romántico, que te cautive pero que no compita contigo ya que gustas de ser el que mande y ordene y en tu reino solo reinas tú, Leo.

Carta del Tarot 2022