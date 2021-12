22 de septiembre - 22 de octubre

Venus, tu planeta regente, resalta en ti la creatividad que gustarás de poner en acción en el año 2022. Tu número de suerte es el 4 y sus combinaciones, 31, 22, 13. Como signo de aire que eres, las artes en todas sus expresiones llamarán poderosamente tu atención durante todo el año 2022. Irás superando las restricciones que se impusieron por causa de la pandemia y te las ingeniarás para hacer de tu vida una más placentera y divertida. La lección ya está aprendida y no te dejarás derrotar por nada negativo que pueda presentarse. A principio del año 2022, con Venus y Capricornio retrógrados, se impone seguir trabajando en dejar ir todo sentimiento de ira o viejos rencores que puedas estar albergando. No alimentes pensamientos negativos. Busca ayuda, si lo consideras necesario, para que puedas superar miedos y episodios de ansiedad. Los eclipses tocarán tus finanzas y aquellas actividades donde requieras invertir dinero o financiar las mismas. El año 2022, en general, traerá sorpresas de las cuales saldrás adelante gracias a tu sentido de justicia y balance que te lleva a poner en orden o superar lo que no tiene sentido en tu vida. La música, la pintura, el viajar o meditar serán fuentes de inspiración y deleite en el diario vivir.

Dinero

Tu casa del dinero se verá tocada por dos de los eclipses del 2022. El eclipse solar del 30 de abril, afectará toda actividad relacionada con dinero, como lo serán las inversiones, apuestas, préstamos o ahorros. Toda transacción deberá ser analizada cuidadosamente. Esto a su vez te brindará la oportunidad de ponerte al día con relación a deudas y viejos patrones de ingresos que podrían mejorar con un nuevo sistema económico. El eclipse lunar del 16 de mayo toca las finanzas relacionadas con el hogar, lo que te llevará a establecer un presupuesto donde te sientas más estable económicamente.

Salud

Neptuno en Piscis en tu casa de la salud te lleva a guardar o tragar aquello que te molesta por no ofender a otros y esta actitud será la que te llevará a estar con mayor estrés del que ya tienes. Es importante que hables, que te desahogues. Ten presente que la mente es muy poderosa y afecta directamente nuestro organismo. Muchos de tus síntomas o problemas de salud comienzan en la mente. Relájate, tómate el tiempo necesario para todo. Cuídate, amate y valórate, Libra.

Amor

El 2022 se podría presentar como un año turbulento en lo que a tus relaciones sentimentales se refiere, pero ya para finales del año todo cambia y volverás a disfrutar junto a tu ser amado de la paz y la armonía que tanto buscas en una relación. Es bueno tener conflictos, ya que por medio de estos conocemos mejor a la pareja. Sí, hay cambios, pero en tu manera de pensar, ya que te sentirás muy seguro de ti mismo y de lo que esperas de la persona amada. Todo engaño saldrá a la luz y de esto ser así, será para tu beneficio, para comenzar una nueva vida con alguien amoroso y compatible.

Carta del Tarot 2022