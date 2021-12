18 de febrero - 19 de marzo

Regido por Neptuno eres un ser sensible, amoroso, sentimental, generoso y caritativo. Son muchas las cualidades que posees, Piscis. Tienes ese sexto sentido muy desarrollado, por lo que puedes identificarte con el sentir de otros seres humanos. Tu número de suerte lo es el 9 y todas sus combinaciones, 18, 27, 45, 63, 36. Con Urano retrógrado apenas comenzando el año 2022, es aconsejable que tomes las cosas con calma hasta que se vuelva directo el 18 de enero. Júpiter, el planeta de la expansión, te satura de suerte en el nuevo año. Es tiempo de viajar, explorar, conocer de otras culturas y envolverte con gente interesante e inteligente que contribuirán a expandir tus horizontes. Nuevos estudios están en agenda ya que no te conformarás con lo ya adquirido y querrás ponerte al día con la nueva tecnología. Urano, el planeta de lo inesperado y lo sorpresivo, revolcará tu diario vivir y te llevará a explorar otras áreas de tu vida en las que has estado restringido por miedo al qué dirán. Los eclipses, tanto solares como lunares, pondrán mayor intensidad y dramatismo en tu vida. Cuida tu estado de ánimo, no te vayas a los extremos. Ten presente que esta energía de los eclipses es pasajera y que nos ayuda, desde el punto de vista positivo, a reconocer nuestros errores y comenzar nuevamente con mayor experiencia.

Dinero

Júpiter, el planeta de la suerte, te asegura que no te faltará dinero. De alguna manera se te brindará la oportunidad de salir adelante y poder disfrutar de aquellas cosas de las cuales te has visto en posición de aplazar por falta de tiempo y dinero. Ahora todo fluye para que puedas adquirir aquello que siempre has deseado, pero con Venus retrógrado hasta el día 29 de enero, es importante que protejas tus cosas de valor.

Salud

Cuidar de tu salud es algo primordial para ti. Después de las experiencias vividas en años anteriores y la pandemia, ya no dejarás para después tus citas médicas. El 2022 promete ser un año en que gozarás de buena salud, pero siempre cuidando primero de tu bienestar mental. Se impone bajar el estrés, descansar, distraerte y, por qué no, viajar por placer.

Amor

Proposiciones de todo tipo llegan a tu vida, especialmente para mediados del mes de marzo. Estarás muy sensitivo por lo que se impone estudiar muy bien a toda persona que llegue a tu vida. Marte en Sagitario se ocupará de ponerle la chispa de pasión a tus relaciones amorosas. Serán muchos los que graviten hacia ti ya que tu encantadora personalidad embrujará a todos. Un posible matrimonio o unión formal está en agenda para el año 2022.

Carta del Tarot 2022