Navidad, esa época festiva que es esperada por muchas personas, este año ha cobrado otra perspectiva con las estrictas medidas de distanciamiento para prevenir el COVID-19. Si de por sí para los adultos esta situación pudiera causar malestar y tristeza, tampoco deja de serlo para los niños en sus diferentes etapas.

Si bien es cierto que una Navidad socialmente distanciada en medio de la pandemia será un poco diferente, esto no significa que no puedas pasar una época maravillosa con tus hijos o con tu familia.

Antes de hablar en el núcleo del hogar sobre el tema de que será una Navidad atípica, la psicóloga consejera Belsai Martínez de la Villa sugiere que lo primero es reconocer que todos han estado experimentando un periodo de ajustes y que a unas personas les ha tomado más tiempo adaptarse. Debemos prestar atención para poder identificar las diversas emociones que pueden estar presentando los niños y las niñas, tales como: ansiedad, temor, cambios en los patrones del sueño y patrones en la alimentación.

“Primeramente, hay que identificar los procesos de ajustes que han estado presentes. Antes iban a la escuela de manera presencial, estaban con sus amigos y amigas, todo eso se ha trastocado. El lugar que antes identificaban como para descansar y jugar, se ha convertido en el nuevo salón de clases. Ciertamente, su desempeño escolar pudo haberse afectado por este tipo de cambios. Luego de identificar estos aspectos, de acuerdo con su etapa, debemos identificar cuánto conoce el niño o la niña sobre lo que está sucediendo. Partimos muchas veces de que como ellos saben que estamos en una pandemia, damos por sentado que ellos conocen qué es lo que va a pasar en las Navidades”, indicó la doctora Martínez de la Villa, quien se desempeña en el Hospital Menonita CIMA.

Mientras le permites a tus niños el espacio para preguntar y aclararles dudas, puedes hacerle un resumen de lo que ha pasado durante la pandemia para luego entrar en el tema de la Navidad. Explícale por qué va a ser una época festiva distinta, que va a tener unos cambios y cómo va a ser la manera de celebrarla. Incluso, la psicóloga sugiere traerles el ejemplo a las Navidades vividas luego del huracán María, donde muchos aún con la carencia de electricidad y agua, celebraron. Podrías comparar esa experiencia, aunque no sea lo mismo.

“Al hablarles, se debe mantener un tono de esperanza. Díganle que es muy probable que las próximas Navidades van a ser celebradas como antes, con familiares y amigos fuera del núcleo del hogar. Enfatiza de que es el momento de proteger a nuestra familia como también de protegernos a nosotros mismos”, exhorta la psicóloga consejera.

La presión de la compra de regalos

Limitaciones de inventario en las tiendas, así como el horario reducido en los centros comerciales y las medidas para reducir la exposición al COVID-19, pudieran complicar la adquisición de regalos. Asimismo, algún pedido que hayas hecho por Internet puede que no llegue por correo en la fecha esperada por el volumen de entregas. Esto, sin olvidar que muchas personas no recibirán bonos de Navidad y otros han perdido sus empleos, por lo que serán menos los recursos económicos para la compra de regalos.

Ante cualquiera de los escenarios y según la edad de tus hijos, la doctora Martínez de la Villa recomienda identificar las creencias navideñas, como la de Santa Claus, el niño Jesús y los Reyes Magos, y relacionar esa magia con la situación que atraviesa el mundo. Algunos ejemplos pueden ser: “Santa Claus ha bajado la producción en la fábrica de los juguetes, porque por la situación del COVID-19 también ha tenido que reducir el personal de duendes para evitar el contagio” o “los Reyes Magos, están dando más cantidad de viajes, van poco a poco o se han atrasado”.

Por otra parte, la psicóloga perinatal e infantil Fermina Liza Román, enfatiza que resulta importante que los padres no se desesperen en esta época por los regalos de Navidad. “No eres un mal padre o una mala madre por no poder tener disponible todo lo que los niños piden. Todos los días suples sus necesidades de comida, casa, ropa y amor. ¡Ánimo!”, indicó.

Cuando los niños hacen la lista de regalos de Navidad, hay mucha ilusión, pero estos no necesariamente conocen del valor del dinero y piensan que Santa Claus o los Reyes Magos tienen recursos ilimitados. Por tal razón, la doctora Román dijo que es sumamente importante que los padres dejen claro desde el comienzo que no todo lo que hay en la lista llegará y que la razón principal de la lista es para que Santa Claus y los Reyes puedan tener opciones de regalo, pero que lo realmente importante es estar agradecido con lo que puedan traer.

“Cultivar la gratitud es muy importante, ya que la Navidad no se trata de regalos, se trata de ser agradecidos, de enfocarnos en lo que es bueno en nuestras vidas, de la oportunidad de compartir como familia y celebrar la espiritualidad de acuerdo a su religión de predilección”, señaló la psicóloga mientras añadió que otro elemento que resulta imprescindible es que los niños sepan que la razón por la cual no recibirán el regalo que desean no tiene que ver con su conducta, como suele ser la tradición.

Minimiza la frustración por los regalos

• Para evitar que nuestros niños se sientan culpables, una opción es que Santa y Los Reyes les escriban una cartita dejándoles saber que se han esforzado mucho y han tenido un buen año, pero que esta Navidad debido a la pandemia no todos los juguetes pueden llegar.

• Para esta fecha, los padres ya saben qué será posible y qué no, así que lo mejor que pueden hacer es prepararlos para la decepción. No alimentes la idea de qué va a recibir “X” o “Y” regalo si no tienes la seguridad de poder cumplir.

• Siempre es mejor una sorpresa que una decepción, así que, si entiendes que no va a poder suceder, no alimentes esa esperanza. Sé honesto y dile que este año Santa y los Reyes traerán otro tipo de regalo.

• Probablemente, tus hijos puedan sentirse decepcionados, pero esto es una gran oportunidad para enseñar que la decepción sucede, ya que no siempre van a conseguir todo lo que quieren. Sin embargo, podemos apreciar y agradecer lo que tenemos.

• Otra opción para los niños más grandes es comprarle una tarjeta de regalo, pues muchos artículos vuelven a las tiendas después de la Navidad y luego más tarde podrán comprárselo.