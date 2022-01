Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

De acuerdo Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, las normativas de la cuarentena y el distanciamiento social no son obstáculos que deban interrumpir el desarrollo de destrezas y habilidades en las personas con síndrome de Down. Por eso, brinda una serie de recomendaciones y actividades para que puedan realizar desde la comodidad y seguridad del hogar para estimular y poner en práctica las diversas destrezas de los jóvenes y adultos.