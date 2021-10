A los cinco meses de nacido fue abandonado por sus padres. Tenía 10 años cuando Juan Luis Hernández Resto llegó a la Casa de niños Manuel Fernández Juncos, lleno de miedos, sentimientos de abandono y rebeldía. Sin embargo, fue acogido y abrazado bajo el regazo de esta casa, que por 115 años ha forjado la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes que recibe.

Tras su abandono siendo un infante, Juan Luis quedó bajo el cuidado de una tía y abuela que ya tenían una edad avanzada. Así como el resto de sus 17 hermanos maternos y 9 paternos, quienes pararon en manos de diferentes familiares a cargo de su crianza, Juan Luis llegó al cobijo de una abuela y una tía, que por estar en edades avanzadas se les dificultaba cumplir con todas las atenciones, cuidado y la responsabilidad que este ameritaba a lo largo de su desarrollo.

Ante tales circunstancias, contactaron a la Casa de niños Manuel Fernández Juncos para que su niño no quedara desamparado. Desde allí, cuestionamientos de por qué su mamá y papá lo habían abandonado, y de por qué estaba solo en la vida, fueron alimentando la rebeldía que le causaba el no haber sido acogido en el regazo de algunos de sus padres.

PUBLICIDAD

Incluso, esto llegó a afectar su comportamiento por unos dos o tres años en la casa, en donde al principio no quería estar, a tal punto de que -según narra- puso en riesgo su permanencia en este centro, que ofrece servicios a niños y jóvenes entre las edades de 8 y 18 años, que en su mayoría han sido víctimas de maltrato, abandono y negligencia.

“La persistencia y la esperanza que depositaron en mí, en que yo saliera adelante, y dándome esa formación de apoyo fue lo que me ayudó a sobresalir y a mejorar en las diferentes áreas, desde la convivencia, lo académico y en todas las áreas de mi vida. Recibir apoyo, la acogida, esa presencia y ese amor de parte de todo ese grupo de personas son las mejores cosas que se pueden recibir”, compartió el joven, quien permaneció por 8 años en dicha institución sin fines de lucro.

Su salida a los 18 años en el 2013, edad límite para permanecer en la casa, lo llevó a incorporarse con familiares cercanos y a estudiar Artes Culinarias en la Escuela Hotelera de San Juan, mientras laboraba en la empresa privada. Asimismo, comenzó a conocer a sus hermanos, lo que describe como “una experiencia tan bonita”.

Juan Luis ya tiene 26 años, está casado y tiene tres hijos de crianza, a quienes inculca los valores que durante su etapa de niñez y adolescencia aprendió. De hecho, la Casa de niños Manuel Fernández Juncos sigue siendo ese lugar al que mira con profunda gratitud. Tanto así que hace cinco años forma parte del grupo de educadores que imparte herramientas para fortalecer la personalidad de cada uno de los niños que allí habitan y desarrollar habilidades sociales necesarias, entre otras cosas, para que luego puedan encaminarse hacia una vida independiente y fructífera.

PUBLICIDAD

“Regresé a la Casa primero por agradecimiento, por todo lo que hizo la Casa conmigo y porque no hay nada mejor que uno poder dar de lo que algún día recibió. Es uno de los gestos más bonitos que uno puede tener como persona. Dar por amor lo que un día recibí por amor, siempre esa es mi frase”, expresó el joven acerca de la institución sin fines de lucro que, al momento, ofrece servicios a unos 12 niños.

De acuerdo con Juan Luis, la educación y atención interdisciplinaria recibidas se encargó de su formación integral e impactó directamente en su desarrollo como persona y profesional.

“El trabajo de la casa fue grande porque la mayor parte de la estabilidad de mis hermanos no se compara. No es que me va mejor que a mis otros hermanos, lo sí puedo decir es que gracias a la Casa tengo unos valores y unos cimientos fuertes para luchar. Aun cuando aparezcan problemas o surjan situaciones, tengo una base sólida de saber de dónde empezar de nuevo y levantarme nuevamente”, indicó a la vez que mencionó que algunos de sus hermanos están encarcelados.

La música también fue parte de su proceso de sanación, pues uno de los frailes de la Comunidad Religiosa Amigoniana, a cargo de la dirección de la Casa de Niños desde el 1988, lo enseñó a tocar la guitarra. Así las cosas, no solo se ha encargado de educar a otros niños que han pasado por situaciones similares a las de él, sino que además ofrece servicios de catering y disfruta presentarse como músico y cantante en actividades.

PUBLICIDAD

Con cada niño o adolescente que llega a la Casa de niños, Juan Luis ve el reflejo del niño que era. Lo vivió en carne propia, y eso es suficiente para querer ayudarlos y llenarlos de motivación para echar hacia adelante. Su gesta que sigue creando un lazo fuerte de amor, difícil de soltar.

Gratificante la experiencia

Mientras el Padre Fray Darwin -quien hace dos años se desempeña como director ejecutivo interino de la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos- asevera que Juan Luis es un ejemplo de resiliencia, pronunció un dicho del fundador de la Comunidad Religiosa Amigoniana, para afirmar que “es mejor desgastarse por los demás que oxidarse de uno mismo”.

Si bien asegura que como religiosos se consagran para dedicarse a muchos hogares y casas en diversos países y que la experiencia es sumamente gratificante al tener la oportunidad de dar de sí mismos para dedicarse a otros, también hay momentos difíciles al ver las situaciones por las que estos niños y jóvenes atraviesan.

“Uno quisiera que estos centros no existieran y que los chicos estuvieran con su familia, pero la realidad es otra. Lamentablemente, viven situaciones particulares, vienen de familias disfuncionales, que son expuestos al abandono, al descuido escolar, a que estén en las calles, durmiendo fuera de su casa a la intemperie, han pasado hambre, han sido maltratados físicamente, algunos han tenido situaciones de abuso sexual, y un sinnúmero de situaciones que a uno les duele”, explicó el Padre Fray Darwin.

El ambiente de la Casa de niños lo describe como uno bastante agradable, donde los niños, jóvenes y adolescentes se sienten bastante apoyados e integrados en sus actividades. Aunque a veces no faltan esos días de desánimo, señala que se busca la manera de que estén motivados. Para eso cuentan con un programa integral que aborda muchas áreas con diversos profesionales que atienden, por ejemplo, su salud física y emocional, y los educa en cuanto a su autocuidado.

PUBLICIDAD

De igual modo, cuentan con una trabajadora social que además es el enlace de ellos con el Departamento de la Familia y los familiares en los casos privados. Tienen dos psicólogos, quienes ofrecen terapias individuales y grupales, además de consejería. Estos niños, además de acudir a la escuela, reciben tutorías en las tardes como parte de fortalecimiento académico. Además, cuentan con educadores para guiarlos en los asuntos prácticos de la vida, y con un espacio para tratar temas de interés, autoestima, convivencia sana y trabajo en equipo, entre otros.

“En esta área los evaluamos mediante notas en cuanto a sus desempeños. Lo que buscamos es que vayan superando las limitaciones que tienen y que vayan mejorando en las diferentes áreas. Se evalúan semanalmente, y grupalmente recibimos esa retroalimentaión que permite dialogar y escuchar cómo se sienten y poder canalizar sus emociones”, dijo el director interino, quien destacó además que les proveen transporte para llevarlos a citas, a las escuelas y a actividades recreativas.

De acuerdo con el Padre Fray Darwin, tienen dos perfiles de menores que llegan a la Casa de niños, que son aquellos que llegan referidos por el Departamento de la Familia, que mediante la Ley 177 (Ley de Bienestar y la Protección Integral de la Niñez) son removidos por dicha agencia gubernamental y se les provee seguridad, bienestar y protección. Otro perfil de menores son los casos privados, aquellos que llegan por alguna familia o la comunidad, que solicitan ayuda y también se les dan los servicios.

Afectados por la pandemia

A casi dos años de la pandemia por COVID-19, la CNMFJ también ha sentido los estragos provocados por esta enfermedad. Además de velar por la nutrición, sustento y educación a los niños, han implementado un protocolo para evitar los contagios, lo que impactó el voluntariado y las ayudas económicas recibidas que van directamente en beneficio de los niños.

PUBLICIDAD

“Antes se recibía personal de voluntariado para pintar, sembrar, dedicar el día y dar servicio a los niños, y ya eso no se ha podido hacer para evitar los contagios. Aunque ahora recibimos muchos desinfectantes, las ayudas han mermado y han cambiado en la naturaleza de estas”, expresó el presidente de la Junta de Directores, Ernesto Aponte, a la vez que agradeció todos los esfuerzos que hacen una serie de entidades que anualmente contribuyen a esta casa.

Según señaló, de igual modo se ha reducido la capacidad para generar donativos, que son necesarios para el sostenimiento de la casa -que ubica desde 1925 en Miramar, en San Juan- con una planta física grande y costosa de mantener, así como todo un andamiaje administrativo. Dicha institución se estableció en 1906 y tiene espacio para albergar a 25 niños en total.

“Recibimos donativos de diferentes fuentes. Una de las más importantes proviene de una gala sin fines de lucro que se realiza y que a través de los años ha aportado su resultado económico a la Casa, pero por los pasados dos años no se ha podido hacer debido a la pandemia”, sostuvo.

Estos se han dado a la tarea de hacer una campaña de recaudación de fondos “Los muchachos te necesitan”, patrocinada por un sinnúmero de personalidades artísticas para crear conciencia de la necesidad económica de la casa. De igual modo, se crearon unas cuentas para poder recibir donativos a través de Paypal y directamente efectuar un pago a través de su página web y a través de Ath Móvil, en el área de donaciones, puede encontrarlos bajo “Casadeninosmfj”.