Apalabrar lo que callamos las mujeres desde la concepción de una criatura que llega ante la idea perpetua e impuesta por la sociedad de que la maternidad es una etapa mágica de romance eterno con un bebé, cuando la realidad es que en ocasiones es otra, es lo que las escritoras Ana Teresa Toro y Edmaris Carazo plasman en su libro “Parir es partirse”.

De forma literal y metafórica, ambas madres primerizas se han partido en los últimos meses para criar y formar a sus amados niños en una etapa que van descubriendo con crudeza, realismo, humor y amor ante un cambio trascendental en sus vidas. El libro “Parir es partirse” está compuesto por una serie de ensayos y crónicas personales en las que las autoras relatan los cambios, vivencias y perspectivas al abrazar la maternidad sin mediar filtros ni adornar lo que han experimentado.

Ana Teresa y Edmaris son genuinas y reales en sus reflexiones. No ocultan ni glorifican el amor que sienten por sus hijos Nicanor, de ocho meses, y Silvio, de 1 año, respectivamente. Simplemente exteriorizan cada sentimiento: las ganancias y las pérdidas.

Ambas proclaman que hubiesen querido que alguien al menos les advirtiera del proceso transformador antes de ser madres. Esto sumado a que les ha tocado enfrentar el rol maternal y sus implicaciones en medio de una pandemia que nos ha obligado a vivir desde otra realidad.

“Narramos nuestras experiencias sin romantizar la maternidad. No hay filtros. Es un poco lo que ambas hubiésemos querido que alguien nos contara antes de llegar a este proceso de ser madre y que poca gente lo cuenta porque es un tabú decir cualquier cosa que no sea que la maternidad es perfecta. Son textos y reflexiones que van desde lo más íntimo. Nos desnudamos bastante desde la crudeza de una cesárea hasta un parto de largas horas, el posparto y el dolor físico. El dolor y el amor no son cosas que tienen que vivir por separado. Es un libro que no solo toca exclusivamente la parte de la maternidad, sino que explora, en el caso de Edmaris, los dilemas de la fertilidad y lo que eso significa para las mujeres. Hablo del dolor físico fuera de la maternidad. Es un libro para cualquier persona que atraviesa una experiencia intensa o cambio de vida”, precisó Ana Teresa, también periodista y escritora de los libros “Cartas al agua” y “Las narices de los perros”, entre otros.

“Hay muchas cosas que las mujeres callan por miedo a que se malinterprete como que se están quejando en medio de la bendición de ser madres. El libro lo que hace es dar ese permiso a todas de ventilar, decir y entender lo que nos pasa”, abundó sobre la realidad con la que abordaron la narrativa de los textos.

En esa misma línea, Edmaris, quien es autora de la novela “El día que me venció el olvido”, añadió “cuando la experiencia de la maternidad no se siente tan mágica, muchas mujeres reprimen esos sentimientos y se sienten las peores madres en el mundo”.

Ejecutar un libro a cuatro manos o en colaboración requiere de unas coincidencias, experiencias y similitudes que ambas descubrieron desde que se conocieron hace años en un taller de escritura con la escritora Mayra Santos.

El primer junte para concebir el libro se dio antes de la pandemia, mientras Ana Teresa estaba embarazada y Edmaris sostenía a su Silvio en brazos. Lo que no imaginaba Ana Teresa es que muchos de los escritos de Edmaris publicados en sus blogs se repetirían en su etapa maternal, pero desde otras circunstancias y realidades.

Ambas comenzaron a exteriorizar todo lo que su cuerpo y alma experimentaba a través de escritos y ensayos. Contaban lo bueno, lo amargo, las frustraciones, las alegrías, los desvelos, el cansancio, la cuarentena interminable, la soledad, las presiones de la sociedad y los múltiples tabúes que giran en torno a la crianza de un bebé.

“Compartimos textos y nos dimos cuenta que teníamos más cosas más en común de lo que pensábamos, pero desde perspectivas bien opuestas. Ana es estructurada y yo nada que ver. Al empezar a leernos coincidimos en que no siempre se experimenta esa plenitud de estar 24/7 llenas de vida y es ahí cuando uno empieza a encontrar consuelo en otra mujer que te dice estoy feliz por estar embarazada, pero hay veces que no me soporto y que no estoy disfrutando esta situación. Ana me comentó que cuando publicaba columnas sobre estos temas muchas mujeres le daban las gracias y a mí me ocurría lo mismo. Fue desde esa perspectiva que dijimos vamos a realizar el libro”, detalló Edmaris, quien inicia la narrativa de la publicación con un ensayo titulado “El útero sobre la mesa”.

Ambas destacaron que era imperativo hacer un libro en colaboración que no se limitara a una sola voz en un mundo polarizante, lleno de conflictos y paradojas.

Ana Teresa afirmó que el mundo que desea para su hijo Nicanor y para Silvio, hijo de Edmaris, se edifica sobre la zapata de la amistad.

Toda la producción del libro, que se divide en dos partes, la primera de Edmaris y luego las experiencias de Ana Teresa, estuvo a cargo de la editorial y distribución de Ágora Cultural Architects bajo la supervisión de Elsa Mosquera y Beba Rivera. La edición fue de Carmen Rodríguez Marín y el diseño de portada e ilustraciones de Sharon González.

“Apostar a la colaboración en un libro hecho en su totalidad por mujeres. Este libro tiene cuatro madres Beba, Elsa, Edmaris y yo. Hablar con una amiga sobre estos temas, no enajenarnos, ni distanciarnos emocionalmente es lo que debemos hacer. El libro podemos usarlo como metáfora de la comunidad que es lo que nos va a salvar de tantas crisis”, concluyó Ana Teresa, no sin antes recordar que Nicanor es un niño feliz.

El libro está disponible en las páginas “Parir es partirse” y Marullo Media, y físicamente desde el 14 de diciembre en librerías y tiendas de niños y maternidad en Puerto Rico.