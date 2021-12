Semanalmente, Clemente junto a cinco voluntarias se encargan de repartir 8 mil compras de alimentos, 5 mil platos de comida caliente y unas 4 mil meriendas a los niños. Según explicó, parte de su misión de amor por los pasados 45 años en 110 países, los últimos 12 en Puerto Rico, ha sido aportar para que los niños que son abandonados o que no son atendidos no sufran de “precipitación de adultez”.

“El yo ver esos rostros cambiados me llena de satisfacción. El yo ver que un niño no tiene que pedir, se rompe el ciclo de maltrato. Cuando un niño no es atendido o es abandonado, se ve obligado a pedir, lo que les hace madurar antes de tiempo y lamentablemente sufren de precipitación de adultez. Cuando el niño está expuesto a madurar en un mundo de adultos antes de tiempo, hay adultos inconscientes que los dañan, los abusan sexualmente, los maltratan, los ofenden, les hacen ‘bullying’. Si le doy comida a un niño y si le doy un juguete, lo estoy ayudando a que no madure antes de tiempo”, aseguró el chef, quien dice ver a diario las necesidades de escasez económica que estos sufren, al igual que la población de envejecientes.

PUBLICIDAD

A su misión se le une durante la época navideña la entrega de juguetes para repartirlos durante lo que resta de diciembre hasta el próximo 6 de enero. El pasado lunes visitó la plaza Barceló de Barrio Obrero, en Santurce, y así continuarán durante toda la semana hasta enero. Para continuar lográndolo, se recaba la ayuda de donativos económicos, alimentos no perecederos y la recolección de juguetes.

“Mi trabajo es que coman, que se alimenten, que no sean abusados. Si tienen comida, no van a pedir y si no piden, no los abusan. Ese es el ciclo y esa es mi misión”, sentenció.

Aquellas personas interesadas en donar juguetes, podrán hacerlo hasta el 3 de enero llevándolos al Museo El Arka (antiguo Museo de vida Silvestre), en la avenida Kennedy, de lunes a sábado de 10:30 a.m. a 3:30 p.m. Durante todo el año reciben donativos, que se pueden hacer a través de ATH Móvil, en la sección de donar: ElComedordelaKennedy y a través de paypal.me/kennedykidspr. Para información, pueden llamar al 787-533-5177 o acceder a El Comedor de la Kennedy/IvánClemente en Facebook.

“Mientras más la gente conozca esta inicativa, menos niños y niñas serán abusados, y menos ancianos van a ser lastimados. En Puerto Rico hay miles de niños huérfanos con padres vivos y muchos ancianos huérfanos con hijos vivos, pero aquí estamos trabajando por ellos”, aseguró.