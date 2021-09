Además de emoción, orgullo patrio y entretenimiento, la gran difusión televisiva y en los medios de comunicación que tienen eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol o la Serie Mundial de béisbol, tienen otro resultado positivo para los ciudadanos: el interés de algunos niños por comenzar a practicar los deportes que observan en los medios.

Si eres de las madres o padres de una niña o niño con ese deseo es importante tomar en cuenta que el niño deberá pasar por una etapa que se le conoce como iniciación deportiva, que es el momento en el que el menor comienza a aprender de forma específica la práctica de uno o más deportes. En esta etapa, se adquiere y se desarrollan las técnicas básicas del deporte, sin el rigor de competir necesariamente.

“En esta primera etapa es bien importante que el niño disfrute en esa actividad. Obviamente, debe venir acompañado también de ejercicios para su cuerpo, así como de socialización. Que no todo sea la parte técnica”, explicó la psicóloga Mercedes Rivera Morales, especialista en psicología del deporte. “La idea inicial es que ese niño esté más activo que sedentario”, añadió.

Tres deportes recomendados

Existen algunos deportes que, por la manera en que se practican, resultan más beneficiosos para los niños más pequeños. “Siempre le recomiendo a los padres y madres de niños de 2, 3 o 4 años, que los metan en dos o tres disciplinas para que vayan creando lo que es una disciplina deportiva”, comentó por su parte Rosa Hechavarría, psicóloga clínica y especialista en psicología del deporte. “El primero es el fútbol o balompié, ya que, aparte de que darle a la pelota con el pie es un excelente ejercicio motor, al ser un deporte en equipo, el niño comparte con sus compañeros y hace nuevos amigos. El segundo deporte que recomiendo es la gimnasia, porque a esas edades los pequeños están todo el tiempo haciendo piruetas y movimientos motores. Por último, recomiendo la natación, ya que la parte acuática apela a los sentidos y ayuda mucho en su desarrollo cognitivo”, explicó.

Elementos a tener en cuenta al introducir a los niños en los deportes

Dentro de todo este proceso en el cual los infantes están conociendo el deporte, la técnica y las reglas básicas, es muy importante que los padres apoyen a sus hijos para que la experiencia sea positiva. Ambas especialistas en la salud mental hicieron énfasis en varios detalles que ayudarán a que los niños logren tener un contacto inicial saludable con los deportes:

- Disfrutar

Sin importar la edad, el disfrute debe ser la razón principal para practicar cualquier deporte. Esto asume mayor importancia cuando se habla de niños pequeños. “Es bien importante que todos los adultos que están alrededor de ese pequeño, lo animen a disfrutar de la actividad. En este punto no es importante el tema del logro, si ganó o no, a quién le ganó y por cuánto ganó. En este punto, queremos que la experiencia sea una positiva”, explicó la doctora Rivera Morales, quien es profesora de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y quien enfatizó que este primer contacto también debería tener el elemento educativo. “En este punto, es más importante el desarrollo mental y emocional, más que otra cosa. Tenemos que estar más pendientes a estas áreas que al rendimiento. Una vez ese joven entre a la adolescencia, el rendimiento comienza a tener mayor importancia”, añadió.

Por otro lado, si el niño es pequeño, entre 3 a 5 años, este proceso de comenzar en algún deporte debe ser una actividad recreativa más para ellos. “A qué niño no le gusta darle a una bola con el pie o jugar con el agua sin que lo estén regañando o sin que le digan que lo hizo bien o mal. Por eso, si a ese bebé o infante lo llevas a alguna de estas actividades debe ser algo bien recreativo”, explicó la doctora Hechavarría, quien ha viajado con atletas puertorriqueños a cinco Juegos Centroamericanos, seis Juegos Panamericanos y dos Juegos Olímpicos.

- Aplausos

El apoyo de los padres y los familiares de ese niño que comienza a practicar algún deporte es sumamente importante, sobre todo, en estas etapas iniciales. Por eso, aplaudir los logros en el desarrollo de ese niño lo ayudará en el proceso. “Tenemos que aplaudir los logros de ese niño, algo que fomenta a que vaya adquiriendo capacidades. Sabemos que en esas primeras etapas son para entender el juego, pero debemos aplaudir a ese niño cuando empieza a tener progreso”, añadió la doctora Rivera Morales, quien puso como ejemplo el deporte del tenis de campo. “Cuando un niño empieza a pasar la bola por encima de la malla, no importa donde caiga esa bola, hay que celebrarlo y aplaudirlo, y reconocerle a ese niño el buen trabajo que está haciendo”, destacó.

- Crear experiencias

Por lo general, los niños no conocen la gran cantidad de deportes que puede practicar, por lo que dependerá de los padres orientarlos e ir introduciéndolos a ellos. Es por eso que una de las recomendaciones brindadas por las psicólogas del deporte es que tengan contacto con distintos deportes durante la niñez, incluso en la adolescencia. Esto no solamente los ayudará a conocer sobre cada uno de ellos, sino que les permitirá escoger, cuando sean un poco más grandes, cuál será el deporte por el que se inclinan.

“Siempre digo que el verano es un buen momento para introducir a los niños a algún deporte, ya que los padres lo pueden inscribir en un campamento dedicado a algún deporte en particular. Además, recomiendo a los padres que cuando esos niños tengan entre 7, 8 y 9 años ponerlos en distintas disciplinas deportivas por periodos cortos de cuatro meses”, comentó la doctora Hechavarría, quien explicó que estas son buenas edades para introducirlos en deportes no tradicionales como podría ser la esgrima o la lucha olímpica, entre muchos otros. “Esto va a ayudar a que en el momento en que tengan que escoger cuál es el deporte que quieren seguir practicando, tengan una idea más clara”, añadió la psicóloga.

- Disciplina y compromiso

Estas etapas iniciales en los deportes, sobre todo cuando ya se acercan a la adolescencia, son buenos momentos para enseñarles disciplina y sentido de compromiso a los niños. “Cuando tienes un niño que está decidido, que sabe cuál es el deporte que quiere practicar, y comienza a jugar en un equipo, no porque fue forzado por sus padres, sino porque quiso, hay que dejarle claro que tiene un compromiso con ese equipo y con su entrenador”, explicó la doctora Hechavarría, quien es directora de la clínica privada Brain & Vision. “Hay que preguntarles, ‘¿estás seguro que te quieres comprometer por cuatro meses con el deporte y con los estudios?’ Si está dispuesto, hay que luego educarlo y dejarle claro que no puede dejar las cosas a media e indicarle que el equipo depende de él, así sea para hacerlos mejor o para apoyarlo con sus aplausos”, añadió.

- No obligarlos

Un punto sumamente importante en la etapa de desarrollo de los niños, y prácticamente a cualquier edad, es no obligarlos a practicar un deporte que no les gusta. En ocasiones, muchos padres cometen el error de forzar a su hijo debido a que considera que tiene talento para ese deporte en particular. Sin embargo, este podría ser un error grandísimo que puede marcar a ese joven para siempre. “Esto puede provocar que ese joven odie el deporte para siempre, aunque en realidad lo que realmente odian es que los obliguen”, mencionó la doctora Hechavarría.

La doctora Rivera Morales tampoco recomendó que se obligue al niño, ya que no va a salir nada positivo de esa acción por parte de los padres. “Es natural que, si el papá o mamá fue deportista y practicó un deporte en particular, quiera y vea que ese niño tenga alguna habilidad para jugarlo. Pero si el niño no quiere o no le gusta, el obligarlo va a ser algo contraproducente. Porque quizás lo puede hacer por un tiempo simplemente por obediencia, pero va a llegar el momento en que se va a cansar y diga que no quiere practicarlo más cuando sea más grande”, mencionó la psicóloga del deporte.

Otro detalle que va acompañado cuando se obliga a los niños a practicar un deporte son las reglas estrictas que se dan en el hogar. Algo que, en opinión de las psicólogas también es muy negativo, sobre todo cuando son pequeños. Esto podría incluir amenazas de restringirlo de hacer otras actividades fuera del deporte si no va a una práctica o un juego, por poner un ejemplo. “Esto lo que va a provocar es que empiecen a rechazar todo lo que tenga que ver con el deporte y le crea ansiedad a esos niños. Es normal y natural que cuando uno hace algo que no le gusta, por lo general no lo vas a hacer bien”, añadió la doctora Hechavarría. “Aunque tengan habilidad, comienzan a pensar que no son buenos deportistas o que son malos en ese deporte en particular y entonces ahí sale como un hilo de ropa, que lo halas un poco y cuando vienes a ver, te quedas sin la ropa completa. Así mismo es la salud mental”, explicó.

- Otras opciones fuera del deporte

Una buena manera para que los niños no se sientan abrumados con los deportes es alternar las disciplinas físicas con otras actividades como la música o el arte, las cuales son una manera muy efectiva para desarrollar la creatividad en los niños. El deporte, vale la pena recalcar, también es una buena fuente de creatividad, según explicaron ambas psicólogas. “Lo que recomiendo a los padres con niños es que, además de hacer algún deporte que quizás no sea nada serio y donde puedan ejercitarse, es que los pongan a tomar clases de guitarra, de piano o de pintura, ya que los ayuda a desarrollarse en otras áreas”, abundó la doctora Hechavarría.

Hablan los atletas

A lo largo de la historia, Puerto Rico ha tenido importantes atletas que han sido profesionales en sus deportes o han representado dignamente a la isla en las competencias más importantes en el mundo, incluyendo los Juegos Olímpicos y mundiales. Le preguntamos a varios de ellos sobre cómo se debería introducir a los niños en los deportes, basado en su experiencia personal y en la manera en que cada uno de ellos lo está haciendo con sus hijos.

Exgimnasta que participó de los Juegos Olímpicos de Pekín (2008) y de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro (2007), Guadalajara (2011) y Toronto (2015), y varios Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre otros eventos. Actualmente, es el propietario y director del centro de gimnasia Gym for All, en Caguas, y padre de dos niñas de 4 años.

Luis Rivera

“Hay diferentes maneras de poder insertar un niño en el deporte desde tempranas edades. Tan temprano como los 2 o 3 años, se puede ir integrando al niño. Ya en esas edades se va trabajando a través de juegos y ayudando en las destrezas motoras. No es trabajar a nivel competitivo, sino que lo que se está desarrollando es la coordinación, la fuerza, la agilidad, la flexibilidad que en esa fase se va trabajando con todas esas destrezas que son esenciales”.

“Los padres deben evitar a temprana edad el presionar a los niños y entrar a una fase competitiva, en donde el niño no tenga tiempo para ser un niño. Si tomamos a ese niño y lo ponemos en una estructura donde está en la escuela desde por la mañana hasta por la tarde y luego va a la estructura de deporte y no tienen tiempo para jugar con sus amiguitos o ser niño, pues eso también puede crear un aspecto negativo y lo puede llevar a alejarse del deporte aunque le guste”.

“Los niños y jóvenes deben aprender a disfrutar el momento en el que está compitiendo. Porque a medida que ese niño vaya creciendo comience a disputar con otros atletas, la presión aumenta y es importante que esté preparado mentalmente. Desde pequeño, lo más importante es que se disfrute el momento, que pueda ejecutar. Si lo hace bien, va a tener un resultado positivo que lo ayudará en su futuro”.

Ex voleibolista profesional, que representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016), cuatro Juegos Panamericanos, cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe y cuatro mundiales de voleibol, entre otros. Actualmente, es comentarista de televisión en los juegos de la Liga de Voleibol Femenina y trabaja en una compañía de cuidado para la piel, además de estar casada con el exgimnasta Tommy Ramos y ser madre de dos niñas de 3 y 1 años.

Vilmarie Mojica

“Entiendo que lo importante es poner a los niños en deportes cuando ya tengan un poquito más de conciencia y dejarlos que eventualmente ellos sean los que decidan si quieren seguir o no. No desde bebés, porque muchos de ellos en el camino se pueden cansar. A mí me pusieron a jugar voleibol de chiquita a los 8 años. En ese momento, estaba en ballet y voleibol. Eventualmente, cuando ya empezaban a confligir las prácticas de ambas modalidades, pues me dieron a escoger. Inicialmente, entré a una liga de voleibol en donde le cogí un poquito de miedo por el trato que me daban los dirigentes en ese momento. Se lo dije a mi papá y me escuchó, no me forzó en ningún momento y lo que hizo fue que me dio otra alternativa y me movió a otra liga, donde sí me sentí mucho más cómoda, donde me estaba disfrutando el proceso de empezar a jugar voleibol”.

“Así que entiendo que esos son factores claves, que los padres escuchen a los niños y no los fuercen a hacer algo o estar en un deporte o en un lugar donde no se sienten cómodos. Además de eso, se debe evitar ser tan competitivos. Hoy día veo a muchos papás que lo que están pendientes es a que los niños jueguen mucho y que sean del cuadro inicial. Cuando realmente a esa edad lo que tienen que hacer es disfrutar y que lo vean más como hobby en vez de una competencia. Eventualmente, cuando la persona crezca y tenga más capacidad, lo puede ver de otra forma”.

“A mis hijas yo les voy a dar la opción de que intenten algún deporte, de que lo prueben, de que lo disfruten, de que sea algo recreativo y, eventualmente, cuando ellas tengan más capacidad, me dirán si quieren seguir o no, pero siempre es importante escuchar a los niños”.

Ex voleibolista profesional, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo (2003), Río de Janeiro (2007) y Toronto (2015), además de cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe y otros importantes torneos. Actualmente, es el director del Programa de Voleibol del Municipio de Guaynabo, entrenador y padre de una joven de 14 años y de un niño de 8.

Héctor "Picky" Soto

“La mejor manera de insertar a los niños en el deporte es que siempre estén disfrutando y que no sea por obligación. Creo que la mejor manera es que sea ellos quienes decidan entrar. Aunque nosotros como padres debemos exponerlos a otros deportes de una manera que los conozcan y puedan comparar. Además de que es una buena oportunidad para que se cree un lazo de afinidad entre los padres y el hijo”.

“Yo tuve la suerte que cuando era niño tuve un maestro de educación física que iba más allá y me expuso a la mayoría de los deportes tradicionales. No todos los niños tienen esa suerte, por lo que les toca a los padres también introducirlos a otros deportes”.

“Es súper importante no obligar a los niños a hacer algún deporte que nos guste. A ellos les debe gustar lo que están haciendo y que no sea algo que les pese. De esta manera, también podremos mantener una buena salud mental y evitar que se agobien o se cansen”.

Exgimnasta, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004), en los Juegos Panamericanos de Winnipeg (1999), Santo Domingo (2003), Río de Janeiro (2007) y Guadalajara (2011), además de tres Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre otras competencias. Actualment,e es el director de la Escuela del Deporte de San Juan y padre de una niña de 6 años.

Luis "Tingui" Vargas