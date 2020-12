Llegó la época más festiva del año. Esa en la que deseas compartir en familia y sorprender a tus seres queridos con obsequios diferentes, pero que a la vez vayan a la par con sus gustos e intereses.

Y, aunque no se puede obviar que este año las celebraciones serán diferentes por las restricciones impuestas por la Orden Ejecutiva a consecuencia de la pandemia del COVID-19, esto no debe desanimarte al momento de agradecer y complacer a quienes tienen un lugar importante en tu corazón.

Al momento de planificar tus compras, toma en cuenta que muchas tiendas ofrecen recogido “pick-up” en el que no tienes que bajarte del carro y, además The Mall of San Juan tiene disponible el servicio de entrega a tu hogar.

Si todavía tienes dudas en cuanto a qué regalar, el equipo de Magacín ha hecho una selección de ocho nuevas tiendas de The Mall of San Juan que debes visitar y en las que encontrarás artículos variados que se ajustan al gusto de todos en la familia.

1. Dr. Tech - En todas las listas de regalo hay una persona amante a la tecnología. ¡Eso no falla! Y, muchas veces es el regalo más difícil de encontrar, ya sea porque ese ser querido lo tiene de todo o porque tú no entiendes mucho del tema y no sabes qué comprar que sea de su agrado.

Cámara Polaroid disponible en Dr. Tech, en The Mall of San Juan.

Dr. Tech cuenta con una amplia gama de productos tecnológicos que se ajustan a las diversas edades. Por ejemplo, una cámara instantánea al estilo vintage de Polaroid es una opción para agradar a grandes y chicos.

Pero, si buscas algo para impresionar, en Dr. Tech encontrarás desde robots educativos, impresoras3D, computadoras, memorias portátiles y tabletas hasta consolas de videojuegos y productos que trabajan con energía solar como linternas y abanicos, proyectores portátiles. También son concesionario autorizado de la marca de drones DJI.

2. Roma - Esta cadena local abrió recientemente sus puertas en The Mall of San Juan. Roma se caracteriza por la gran variedad de marcas y por estilos tan abarcadores para mujeres y hombres tanto de tallas regulares como plus.

Si decidiste que este año regalarás ropa y accesorios a tus seres queridos tal vez este sea tu “one stop shop”.

Variedad de prendas de vestir para mujer, de Tiendas Roma.

Recuerda que las tendencias del momento para mujer apuntan a prendas de vestir más holgadas, pero sin olvidar que para estar en casa también desean sentirse cómodas. Mientras que, para los caballeros, los colores brillantes y las prendas de vestir en telas más suaves y frescas son regalos perfectos.

3. Kat Maconie - La diseñadora londinense, creadora de calzado llamativo y muy colorido, ya cuenta con tienda en The Mall of San Juan, luego de que la empresaria puertorriqueña Carla Santos trajera la franquicia.

Llamativo calzado creado por la diseñadora Kat Maconie. (David Villafane/Staff)

El calzado diseñado por Kat Maconie es ideal para las mujeres que aman este complemento y que lo utilizan como pieza clave de su “outfit”. La marca cuenta tanto con zapatos de tacón alto como con sandalias “flat” y tenis, siempre manteniendo un estilo moderno.

4. B-12 – Luego de las fiestas navideñas viene el listado de resoluciones para el nuevo año que incluyen mejorar la salud. En esta categoría, está la tienda B-12, que cuenta con productos de cuidado preventivo para personas de todas las edades.

Inyecciones de vitamina C. (Buenaventura)

Uno de sus artículos más populares son las inyecciones de vitaminas que permiten mantener el cuerpo en condiciones óptimas. También ofrecen suplementos y productos para la limpieza del colon.

5. CXC – Una pieza de joyería o bisutería nunca está demás en el joyero de cualquier mujer y también es muy bien recibida por muchos hombres.

Pulsera de la marca española CXC.

A los pasillos del “mall” acaba de llegar la carreta de CXC, una marca española que se caracteriza por la combinación de piel y metales para crear piezas que cautivan a personas de ambos sexos.

6. Bonefly – Quienes tienen mascotas saben que estos seres de cuatro patas son parte de la familia y ellos también merecen tener su regalo debajo del árbol. Para ellos, está Bonefly, una marca de artículos de lujo.

Accesorios para mascotas en Bonefly.

En la tienda encontraras collares, arneses y correas, algunos con la opción de ser personalizados y de incluirles cristales de Swarovski.

7. It Girl – Para quienes busquen regalar las nuevas tendencias de ropa, calzado y accesorios, esta puede ser la tienda adecuada. Mucha de su mercancía proviene de Italia y España.

Cartera de It Girl.

Si todavía tienes dudas de qué regalarle a esa tía, prima o hermana que es “fashionista” una cartera tipo “bucket” en pajilla y pañuelo estampado es una opción a la que le darán uso por mucho tiempo, sobre todo viviendo en el trópico.

8. Enzo – La tienda de moda masculina abrió recientemente en The Mall of San Juan y cuenta con diversas opciones de ropa y calzado proveniente de Italia, Turquía y Estados Unidos.

Enzo cuenta con una variedad de estilos para hombres.

Puede ser la parada ideal si buscas piezas clásicas y también casuales para ese hombre que ocupa un lugar especial en tu lista de personas a regalar.

A tiempo para tus compras

Si optas por visitar la tienda o beneficiarte del servicio de “pick up”, The Mall of San Juan tiene un horario especial durante la época navideña para hacer la experiencia de compra más accesible a la clientela. Tomando en cuenta que debido a la Orden Ejecutiva los comercios permanecen cerrados, los consumidores podrán visitar el centro comercial de lunes a sábado. Hasta el 17 de diciembre abrirá de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.; del 18 de diciembre al 4 de enero el horario será de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero operará de 9:00 a.m. – 6:00 p.m. Mientras que el 25 de diciembre, el 1 y 6 de enero permanecerá cerrado.

Accede a www.themallofsanjuan.com para obtener más información.