La jugadora de tenis de mesa Adriana Díaz, quien representará a Puerto Rico en los próximos Juegos Olímpicos de Verano a celebrarse en Tokio, está lista para afrontar a sus rivales. Además de todo el entrenamiento que ha tenido, Díaz viajará hasta Japón equipada con unas medias personalizadas que reflejan sus pasiones, sus hobbies y su amor por la patria.

“Adriana es una atleta joven que tiene mucho que darle a este país, nos ha dado muchas alegrías y ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto”, indicó Yéssica Delgado, fundadora y directora creativa de A Medias LLC. “Hace algunos meses surgió la idea de hacerle a Adriana tres diseños que representaran lo que ella es. De ahí un poco es que surge esa colaboración. Cuando le presentamos el proyecto Adriana, ella y su equipo de trabajo estuvieron súper entusiasmados con la idea”.

Las medias de la colección de Adriana Díaz fueron diseñadas en colaboración con A Medias LLC.

La colección de Adriana refleja varias facetas de su vida. Por ejemplo, en el primer par de medias está la pasión que siente por su deporte, el tenis de mesa. Los diseños de varias raquetas van acompañados de los colores rojo y azul, similares a los de la bandera de Puerto Rico. El segundo par de medias refleja el amor por Puerto Rico y por los viajes que tiene a Utuado y el año 2021 en una especie de ponche de pasaporte y nos recuerda de dónde viene y lo especial que será este año 2021 para ella. Además, representa los viajes que la atleta hace a través del mundo representando a Puerto Rico. Por último, el tercer par de medias muestra lo que Adriana hace en familia en su tiempo libre, que incluye disfrutar de ver películas, razón por la cuál el diseño contó con varias canastas llenas de popcorn, que tanto le gusta a la deportista.

Estas medias, diseñadas en colaboración con la empresa A Medias LLC, ya están a la venta en todas las salas de Caribbean Cinemas a un costo de $18. Todas las medidas disponibles son unisex y vienen en tamaños para mujeres y para hombres.

“Parte de las ganancias de la venta de las medias se va a aportar a una entidad sin fines de lucro, que más adelante escogeremos, y eso a nosotros nos resultó súper bonito”, comentó Marangely González, madre de la deportista. “Es un producto que nos gustó, son unas medias bien bonitas y sabemos que es una iniciativa hermosa de A Medias. Esto en ningún caso se utilizará para subvencionar los gastos de ciclo olímpico de Adriana. Estamos bien agradecidos por las aportaciones que recibe Adriana del Comité Olímpico, que la trata súper bien. Además, estamos súper agradecidos del Departamento de Recreación y Deportes que la está apoyando”.

Además de estar disponibles en las salas de Caribbean Cinemas, la colección de medias de Adriana Díaz también se pueden comprar a través de la página www.amediaspr.com.

Adriana Díaz

Otras colecciones de medias

La empresaria, quien es la esposa del humorista y motivador Silverio Pérez, indicó que el proyecto A Medias LLC comenzó a raíz del paso del huracán María por Puerto Rico a finales de 2017 y la falta de trabajos dentro del área del entretenimiento. “Luego de María en Puerto Rico cesaron un montón de industrias, incluyendo las que tenían que ver con el entretenimiento y ya a mí me estaba picando la vena de hacer mi propio proyecto”, comentó Delgado. “En ese momento dije por qué no crear algo que le pueda dar no solamente trabajo a artistas, pintores, ilustradores, muralistas, sino también que podamos hacer colaboraciones con artistas, atletas y crear medias con diseños de Puerto Rico, con buenos diseños y que se pudieran exportar”. Como parte del proyecto, Delgado también se puso como meta involucrar a entidades benéficas que se pudieran beneficiar del dinero generado por la venta de las medias.

La primera colección lanzada por A Medias, en agosto de 2019, contó con la colaboración del maestro Antonio Martorell, quien plasmó su arte en tres medias. Posterior a eso, la próxima colección estuvo a cargo de Pérez, quien también personalizó sus medias. Al igual que las medias de Díaz, el resto de las colecciones están disponibles en la tienda virtual www.amediaspr.com.

Según comentó la también cantante, dentro de varios meses tendrán disponibles otras colecciones de medias que prometen ser muy interesantes. “Vamos a tener colaboraciones con gente bien ‘cool’, que han puesto el nombre de Puerto Rico bien en alto, y que van a dar pie a hacer unas colecciones bien divertidas”, indicó Delgado. “Esto va a ser una buena forma de que el mundo conozca que aquí en la isla hay un talento extraordinario y que diseñamos muy bien”.