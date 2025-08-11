Opinión
11 de agosto de 2025
77°ligeramente nublado
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Próximas carreras 5K en agosto para crear conciencia

En favor del ambiente y de orgaizaciones comunitarias, puedes ser partícipe de estos eventos familiares en busca de bienestar

11 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diversas organizaciones sin fines de lucro ofrecen eventos en los que puedes caminar, correr o trotar a la vez que cooperas con una buena causa. (Ramon "Tonito" Zayas)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Como parte de continuar con el compromiso ambiental con el medio ambiente y con una vida más consciente, por primera vez Garnier lanza su propio 5K sustentable y libre de plástico.

El Garnier Green Road 5K se celebrará el sábado, 16 de agosto en el Parque Agroturístico de Dorado. El evento abrirá sus puertas a las 4:00 p.m, para dar inicio a la carrera y la celebración continuará a las 6:00 p.m., con un after party, que contará con la participación de Danny Ocean y DJ’s invitados para el disfrute de todos.

Según se informó, las personas que asistan al evento podrán disfrutar de experiencias interactivas, así como de estaciones de comida y bebida disponibles para la venta, y espacios de descanso.

La carrera se distingue por ser el primer 5K en Puerto Rico libre de plástico, promoviendo prácticas sostenibles en cada detalle del evento. Esta iniciativa forma parte del compromiso de Garnier para reforzar su plataforma Garnier Green Beauty, orientada a reducir el impacto ambiental mediante acciones responsables.

“El Garnier Green Road 5K es mucho más que una carrera: es un llamado a mover el cuerpo, cuidar de uno mismo y cuidar del medioambiente. La celebración continúa luego de cruzar la meta con un after party vibrante para cerrar el día con lo mejor: comunidad, ritmo y conciencia ecológica”, expresó Natalie Pietri, gerente de marca de Garnier para Puerto Rico y el Caribe.

Para motivar aún más a la comunidad, el embajador oficial del evento será Harold García, coach del Fkneasy Running Club, quien se une a la iniciativa para inspirar a más personas a activarse y participar por un propósito mayor. Como parte de su rol, este desarrolló un programa de entrenamiento exclusivo para que tanto principiantes como expertos puedan prepararse para la carrera.

Las personas interesadas en participar de la carrera y del after party, deberán comprar tres productos o más de Garnier y consultar el calendario de visitas promocionales disponible a través de su portal.

Durante estas visitas, se les estará asistiendo con el registro digital de los recibos para asegurar la participación y elegibilidad al evento. @GarnierPR en Facebook.

Por otro lado, la entidad sin fines de lucro Alianza Solidaria de Puerto Rico, que reúne a más de 80 iniciativas y grupos de ayuda comunitaria con alcance tanto en la isla como a nivel mundial, invita a celebrar el Día Internacional de la Solidaridad a través del Primer 5K Anual de Radio Alianza.

Este evento se llevará a cabo el domingo, 31 de agosto de 2025, a partir de las 7:00 a.m. en el Balneario de Punta Salinas del municipio de Toa Baja.

Esta actividad servirá además como escenario para el Primer Encuentro Anual de los voluntarios y líderes de grupos de la Alianza Solidaria de Puerto Rico, a quienes se les invita y convoca por este medio. Allí se otorgarán los Premios Solidaridad.

La Alianza Solidaria de Puerto Rico existe desde 2010 y se comunica a través de los chats de Ayuda Mutua, así como en el programa Alianza Solidaria de la emisora radial WIAC 740AM, cada jueves de 5:00 a 6:00 p.m.

Las personas interesadas en participar en el 5K pueden correrlo o caminarlo. En el afiche adjunto aparece el código QR que lleva a la inscripción en el Primer 5K Anual de Radio Alianza realizando un donativo de $20. De igual modo se pueden unir para donar y/o participar fuera de competencia enviando $20 por ATH Móvil al doctor Jesús Alvelo, presidente de la Alianza Solidaria de Puerto Rico, escribiendo “5K Radio Alianza” en el espacio para mensajes de la aplicación ATH Móvil, al número 787-510-0058. El registro se puede realizar además a través de Eventivate.

El 5K contará con premios tanto en categoría masculina como femenina. El primer lugar recibirá $150; el segundo lugar, $100; y el tercer lugar, $75. Para formar parte de la Alianza Solidaria de Puerto Rico y conocer a fondo su labor puede acceder a los foros, accede a este enlace.

Otras carreras

8K El Coquí Dorado

sábado, 16 de agosto a las 5:00 p.m.

Salida: Plaza de Recreo Ramón Frade, Cayey

CSILO 5K & 21K 2025

domingo, 17 de agosto a la 5:45 a.m. (21K) y 7:30 a.m. (5K)

Salida: Concilio de Salud Integral de Loíza

Registro: Regiticket

El Concilio de Salud Integral de Loíza ofrecer’a este evento familiar como una oportunidad para apoyar la salud y el bienestar en nuestra comunidad.

5K Divas Run

domingo, 24 de agosto a las 6:00 a.m.

Salida: Costado izquierdo de los Outlets de Barceloneta

10K Carrera San Ramón Nonato

domingo, 31 de agosto a las 5:00 p.m.

Salida: Carr 14 frente a la Hacienda Muñoz, Juana Díaz

Registro: Eventivate

Corre con Huellas 3K

domingo, 31 de agosto a las 7:00 a.m.

Salida: Parque Colón, Aguadilla

Registro: MiCarreraPR

Camina, corre o trota en favor de organizaciones sin fines de lucro en favor de animales abandonados.

Shakira Vargas Rodríguez
