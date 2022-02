¿Has escuchado que los cristales de cuarzo te pueden llenar de energía, sanarte, ayudarte en las relaciones y hasta traerte prosperidad? Estos son varios de los usos que se les dan desde hace miles de años. De ahí que haya proliferado la utilización de los cristales de cuarzo a través de las distintas culturas.

Formas, tamaños, texturas y colores componen un amplio y fascinante mundo de los cristales de cuarzo, para el que no existe un manual o libreto a seguir. A diferencia de hace 20 años, el uso de estas formaciones rocosas en la actualidad se ha vuelto bastante común y ha ganado más adeptos.

Se pueden adquirir en su estado más puro y colocarlos en distitnas partes de la casa o hasta llevarlos en prendas como sortijas, prendas o collares.

Los cristales o los cuarzos pertenecen a los minerales más populares. Son sólidos compuestos de moléculas y conductores de energía. Gracias a los cristales, podemos disfrutar de infinidad de avances tecnológicos.

“En el mundo de los cristales, estos vienen a trabajar y tienen un poder curativo grandioso en todo lo que es a nivel físico y emocional. No es nuevo, se siguen haciendo investigaciones sobre el tema y cada vez se convence mucho más el poder que tienen y la correlación que tienen con nuestro cuerpo y con nuestras emociones”, expresó Omara Ortiz Díaz, certificada como sanadora pránica y aromaterapista.

“Para mí (de niña) era un mundo tan mágico y maravilloso que comencé a adquirir mis primeros cristales de cuarzo. Tuve los cristales básicos, que no sabía cuán poderosos eran, como el cristal de cuarzo claro, así como la amatista, el cristal rosado y la citrina”, dijo la experta con 12 años de experiencia. “Ya de adulta fue algo de lo que no me podía deshacer o desconectar. Son como 4 millones de minerales que hay alrededor de todo el mundo. Son demasiados y cada vez que iba a un sitio me atraían por forma y color. Fui de a poco adquiriendo cristales que me llamaban”, manifestó la experta, quien realiza lecturas de cristales de cuarzo, lecturas del tarot, registro akáshicos y sanaciones energéticas.

Siempre ha tenido los cristales en sus diversos espacios, desde su oficina, su escritorio, su casa y su auto, entre otros pues le consta su poder de sanación.

“Los usaba con unas intenciones particulares, desde atraer la abundancia, tener buena relación con los clientes y tener una buena comunicación con mis compañeros de trabajo, para que el ambiente laboral fuera uno sereno, más relajado y armónico. Así que los que me conocen saben que soy como una gurú de los cristales de cuarzos y que tenía siempre en una esquinita par de cristales conmigo”, expresó acerca de la época en que se desempeñaba como publicista. En la actualidad, su propósito de vida es contribuir a la sanación de otras personas, mediante rituales y su magia.

El poder de las piedras

En el caso de Tatiana Torres Oliveras, comenzó a hacer uso de los cristales a modo de accesorios, a través de la joyería. Fue una experiencia personal la que más adelante la llevó a darse cuenta de la energía que tenían, por lo que quedó sumergida en ese mundo de los cristales, a los que le ha dedicado los pasados 16 de años de su vida a través de una tienda especializada en cristales.

“Empecé a leer acerca de sus significados e iban acorde a lo que me estaba pasando y comencé a creer en el poder de las piedras. Más aún cuando una vez, al tener indicios de tener elevados los niveles de la tiroides, tuve una experiencia con una acuamarina que fue increíble”, relató la propietaria de la tienda Turquesa.

Ya adentrada en ese mundo junto a su esposo, comenzaron a viajar a las minas, siguieron relacionándose con ellas y convirtieron toda su tienda en una de cristales de cuarzo. Basada en su experiencia, señala que “la piedra te escoge a ti” y que al relacionarte con ellas te dejes llevar por tu intuición. Asimismo, relata que con frecuencia confirma su poder sanador.

“El ‘feedback’ de la gente es buenísimo. Muchas han tenido experiencias fuera de este mundo con las piedras. Hay una clienta que me marcó porque vi el cambio en ella, desde que empezó hasta ahora. Ella de estar como en una melancolía con la vida entera, con la turmalina rosa fue obteniendo un empuje y cambio positivo que es notable”, indicó Tatiana, quien sugiere el uso de la moldavita para aquellas personas escépticas, pues asegura que sentirán su energía.

Asimismo, añadió que tras la pandemia muchas personas han ido en busca de cristales para usarlos como un método diferente de autoayuda y beneficio para la sanación interior. “Siempre le digo a la gente que las trate, que hable con ellas. Que cada persona encuentre la forma que mejor le funcione”.

Limpieza e intención

Como los cristales son energía, antes de usarlos con la intención que quieras, la recomendación es limpiarlos una vez te familiarices con el cristal. Esto ayudará a eliminar vibraciones o energías densas en el cristal, de personas que previamente hayan tenido contacto con este, desde excavadores hasta personas que lo hayan tocado en los lugares de venta. Existen métodos diferentes, por lo que puedes escoger el más que te convenga.

La salvia se usa para "limpiar" los cristales de cuarzo y elevar la vibración energética. (Suministrada)

Sigue los siguientes consejos:

1. Para limpiarlos, utiliza la salvia blanca seca (“sage”) o algún incienso como es el sándalo. Si no tienes, puedes también limpiar tus cristales con el palo santo (madera blanca que se cultiva en Suramérica, que es tan poderosa, que se usa para elevar la vibración energética). La salvia se trata de una hoja seca, que se cultiva, se amarra. Sacas una de esas ramas y al prenderla, con el humo que emana se puede limpiar.

2. Deja que el humo cubra el cristal.

3. Para energizarlo, pon la intención, que con ese humo se limpie tu cristal de energía negativa.

4. Sostén el cristal con tus manos y con tu propia energía ponle la intención de qué es lo que realmente quieres que el cristal manifieste en tu vida. O sea, asígnale un propósito, ya sea amor, prosperidad, abundancia, dinero, sanación y perdón. Incluso, la intención puedes escribirla en un papel y colocarla debajo del cristal.

5. Una vez que hayas fijado el propósito del cristal, finaliza el proceso diciendo: “Dedico este cristal para (su propósito)”.

Por otro lado, Tatiana coincide con el uso de la salvia como uno sus métodos favoritos para limpiar los cristales. En su caso, sugiere que una vez hayas prendido el “sage”, sostienes el cristal con una mano y con la otra pasas el humo en dirección contraria a las manecillas del reloj.

Otra opción es el agua de lluvia, que la puedes recolectar en un envase, echas tus cristales por una o dos horas durante una noche de luna llena. Asimismo, explica que el cuarzo cristal es una de las piedras que se limpia al exponerlo con la luz del mediodía por una hora, y que las turmalinas se limpian solas.

En el caso de la selenita, esta limpia la energía de las demás piedras, además de ayudar a enfocarte.

De acuerdo con Omara, muchas veces hay quienes se complican pensando que tienen que hacer un ritual complejo para limpiar e intencionar los cristales de cuarzo y no necesariamente es así. Sin embargo, enfatiza que todo es cuestión de intención y que nuestro pensamiento es vibración. Por lo tanto, lo que nosotros enviamos a través de nuestra energía es lo que estamos comunicándole al cristal.

“Al tocarlo e intencionarlo, tu vibración y energía ya están contenidas en el cristal, ya es tuyo. Tampoco es que nos volvamos un poco ansiosos si alguien nos toca el cristal. No es que te va a dañar la intención. Simplemente, lo tomas y ya sea con el humo o hasta con tu mismo aliento y lo soplas para limpiarlo”, informó.

Otra manera de limpieza es utilizar un cuenco tibetano de cristal de cuarzo, una campana, un mantra y una música que evoque la resonancia o la vibración.

“Puedes también utilizar agua. Yo no recomiendo el agua de mar como antes hacía. Y es que no a todos los cristales les encanta la sal ni tampoco a otros les gusta el sol. Son como nosotros, resilientes. Algunos pierden su brillo natural, se ponen opacos, que eso fue lo que me pasó a mí. Incluso, además de perder la lustrosidad, se pueden disolver porque algunos de ellos son más fósiles, como el ámbar y la selenita. No tienes que incurrir en un gasto para limpiarlo. Incluso, puedes sembrarlo en alguna maceta o en tu patio, y ese contacto con una planta o tierra, ayudará a limpiarlo”, agregó Omara.

Tatiana comenta que los cristales de cuarzo no tienen que necesariamente limpiarse todos los meses. “Es algo que tú sientes. Llevas un mes con ella y sientes que te las quieres quitar. Cuando siento que ya no me gusta, es que ha recogido cierta energía y ya hay que limpiarla”, añadió.