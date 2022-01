Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La otra noche me encontraba yo ‘minding my own business’ -como dicen los americanos, disfrutando de un momento de relajamiento tipo ‘happy hour’ en la barra deportiva que visito con cierta frecuencia, cuando, de pronto, un viejo amigo al que no veía desde hacía bastante tiempo se sentó junto a mí.