Si hay una actividad que me relaja y que me encanta realizarla con mi amiga Misma (o sea, yo) es ir de compras. Me fascinan los vestidos y disfruto entrar a un probador para medírmelos. Y mejor me siento cuando me quedan "de show" y puedo comprarlos, sobre todo sin la ayuda de mi siempre fiel Visa (chicas, hay que tener cuidado con el plástico).