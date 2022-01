Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

En otros tiempos también visité “chat rooms”. Esos anónimos cuartos cibernéticos donde podía ser cualquier persona: alta o bajita; rubia, pelinegra o pelirroja; flaca o delgada; de diferentes países, nombres y profesiones. Total que no me veían y no sabían si mentía o no. Una vez hasta hice una cita a ciegas con un supuesto gemelo de un actor de novelas. ¡Nada que ver! No se parecía ni en el más mínimo detalle al flamante galán de telenovelas. Era interesante complacer los gustos de quien estaba al otro lado. Además, era extremadamente seguro: no arriesgaba nada, no revelaba nada, no perdía nada, no invertía nada. Claro, eso fue en otros tiempos y en otra época. Sin embargo, hay personas que se quedaron fijadas en ese mundo protegido y han basado sus relaciones en la seguridad de la internet.