Recién estrenamos un nuevo año y las expectativas de muchos es comenzar este ciclo de vida con renovadas energías, aunque tampoco podemos olvidar la realidad de una pandemia que ha afectado nuestro diario vivir de forma significativa por los últimos dos años.

Eso, sin embargo, no debe quitarnos las ilusiones y el entusiasmo de trabajar por un mejor futuro, tanto individual como colectivo. Solo hay que recordar lo que decía la reconocida escritora norteamericana Hellen Keller: “El optimismo es la fe que conduce al éxito, nada puede hacerse sin esperanza y confianza”. Un pensamiento de mediados del siglo pasado que se mantiene vigente.

Y es que la esperanza, la confianza, el positivismo y la gratitud son tres importantes características que nos pueden ayudar a salir adelante en momentos como los que vivimos, Es, por ejemplo, lo que distingue a una persona optimista, esa que tiene una actitud mental que siempre espera resultados favorables ante cualquier situación. Algo que es clave en estos momentos.

Así lo establece el psicólogo clínico Alfonso Martínez Taboas, quien destaca que eso no quiere decir que las personas optimistas no vean las dificultades a las que se enfrentan. “Es una actitud de enfrentarse a la vida pensando que hay una probabilidad alta de salir bien. Para lograrlo hay dos cosas: esfuerzo y perseverancia”, afirma el también profesor de la Universidad Interamericana.

Esto es importante, agrega, porque por el solo hecho de ser optimista no se debe pensar que todo va a salir bien sin hacer nada para lograrlo. El psicólogo se refiere a que la gente optimista moldea su ambiente con perseverancia y esfuerzo para obtener lo que entienden que quieren en un momento dado. “No es cuestión de estar prendiendo unas velas o deseando que todo salga bien. Para yo salir de un momento difícil debo tener unas acciones y perseverar para obtener los resultados que quiero”.

En eso coincide el psicólogo industrial Carlos Andújar, al indicar que una persona optimista trata de que sus ideas, pensamientos y acciones vayan dirigidos a unos resultados. Además de pensar que los problemas y las situaciones difíciles se visualizan como temporeros. En ese sentido, dice que el optimista desarrolla este esquema mental en el que se dice “esta crisis va a pasar”.

Lo contrario de eso es el pesimista, quien ve la crisis como algo continuo, que no importa cuánta veces lo intente, va a terminar igual o peor, y eso lo lleva al otro extremo, la desesperanza. Al igual que las personas que prefieren no enterarse de lo que pasa y se niegan a enfrentarse a la realidad para no sufrir o preocuparse.

En cambio, agrega Andújar, el optimista se enfrenta a la realidad “y con perseverancia y esfuerzo trata de cambiarla porque si yo quiero que algo pase, me voy a fajar para que suceda”.

Martínez Taboas también advierte sobre un término conocido como el “perjuicio optimista”, que se refiere a personas que sobrevaloran la posibilidad de salir bien cuando “todo me está gritando que hay que ser mucho más cuidadoso”.

Precisamente, el prejuicio optimista puede ser un obstáculo para la contención de la pandemia, según un editorial publicado a principios de esta año en la revista ‘Annals of Neurology’ por investigadores del Brain Health Initiative de Barcelona, España. Según advierten los investigadores, son personas que creen tener menos riesgos de infectarse con el COVID-19, por lo que podrían tener más posibilidades de no seguir las medidas de prevención y presentar reticencias a la vacunación.

Cultivar “mirada optimista”

De la misma forma, el optimismo es una característica que está asociada al temperamento y a la personalidad de las personas, afirma por su parte la doctora Kevia Calderón Jorge, psicóloga clínica de Psych Wellness Center y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

No obstante, la psicóloga destaca que todos podemos cultivar “esa mirada optimista” a través de un esfuerzo consciente sobre lo que estamos pensando y haciendo.

“Un optimista es una persona que, aun cuando reconoce las desventajas de una situación o su parte negativa, también puede enfocarse en los elementos más positivos. Ve oportunidades y espacios de desarrollo y crecimiento”, explica la doctora Calderón, quien cree que esa actitud nos puede ayudar a movernos a otras formas de hacer las cosas.

En ese sentido, dice que un optimista reconoce que el COVID-19 existe y que debe tomar todas las medidas necesarias de protección. “Ser optimista no significa negar esa realidad y la posibilidad de enfermarnos. Pero no nos debemos echar a morir porque eso esté pasando. Es pensar qué puedo hacer para salir adelante. Por ejemplo, me vacuno, uso la mascarilla, el desinfectante y no voy a sitios con aglomeraciones de personas. Y si no me puedo vacunar por la razón que sea, busco otras medidas, como llevar un estilo de vida más saludable. Es mirar alternativas que me lleven a estar bien en medio de la dificultad”.

La esperanza, la confianza y el positivismo son tres importantes características de la persona optimista. (Shutterstock)

Precisamente, debido a la pandemia y a todas las situaciones difíciles por las que pasan muchas familias en estos días, la psicóloga resalta la importancia de reconocer las emociones que se experimentan. “Ser optimista no es negar esa realidad. Y podemos estar claros que la realidad puede ser dolorosa, pero no nos enfocamos solo en la parte negativa, hay que buscar qué se puede hacer para estar mejor y no caer en el estancamiento”.

La psicóloga también enfatiza en la importancia de buscar “otras áreas de mejoría y bienestar”. Un elemento positivo, menciona, es buscar ayuda -ya sea espiritual o con un profesional de salud mental-, “porque cuando se hace, estamos reconociendo la posibilidad de mejorar”. Por ejemplo, dice que una persona optimista diagnosticada con una enfermedad crónica, sabe que en la medida que se eduque y lleve a cabo las recomendaciones médicas, tiene mayor control y cada día puede buscar la manera de estar mejor.

Múltiples beneficios

Según las investigaciones del famoso psicólogo norteamericano Martin Seligman, considerado el padre de la psicología positiva, las personas optimistas tienen un sistema inmunológico más fuerte (porque tienen menos estrés y tensión), además de unos beneficios físicos, psicológicos y hasta económicos.

“Vamos a empezar por la salud que, muchas veces, no se relaciona con el optimismo. Las personas optimistas se estresan menos, tienen menos ansiedad y por eso no tienen los efectos de, por ejemplo, el aumento del cortisol en el organismo, una hormona que genera ansiedad y el sentido de pérdida de control, además de afectar el metabolismo”, explica el doctor Andújar.

Menciona, además, que Seligman ha encontrado que tener una pareja es algo que caracteriza a las personas optimistas. “Esto tiene sentido porque tener una relación saludable te da sentido de que alguien está pendiente, te sientes querido, lo que redunda en la generación de neurotransmisores positivos, como la dopamina y la oxitocina, entre otras”.

En términos financieros, Andújar señala que las personas optimistas tratan de invertir su dinero en lo que entienden les va a rendir un beneficio, pero lo hacen con prudencia. “A veces se piensa que una persona optimista no es realista y eso es falso. El verdadero optimista busca maximizar los recursos que tiene de manera prudente”.

El doctor Martínez Taboas también menciona que las investigaciones de Seligman han encontrado que las personas optimistas se enferman menos, viven más años, tienen más salud mental y se deprimen menos.

“Seligman tiene una teoría que dice que, en gran medida, estar muy triste y sintiéndome miserable no depende tanto de lo que está pasando, sino de cómo me enfoco en eso que me afecta. Él menciona tres características del optimista: la primera es ver los infortunios como temporales, en vez de permanentes. Puedo pensar que la estoy pasando muy mal ahora, pero no es para siempre y voy a hacer que esto cambie”, explica el psicólogo.

La segunda característica, es que lo que me pasa o me molesta es debido a algo específico. “Puedo decir, ahora estoy desempleado y no me gusta. Pero eso no quiere decir que mis relaciones con mi familia o mi vida espiritual se tengan que afectar. Contrario a otra gente que, cuando le pasa algo malo, piensan que se fastidió todo y caen en depresión y en negatividad”, agrega el doctor Martínez Taboas, tras describir la tercera característica del optimista, que es no adjudicarse culpa por algo de lo que no tiene control.

“Por ejemplo, si pierdo el empleo no es debido a que soy inepto, es porque ahora mismo muchas personas lo están perdiendo debido a las circunstancias. No lo veo como algo personal, sino como algo que no puedo controlar”, indica el psicólogo, quien cree que, si la gente ve las cosas de manera temporal y externa, usualmente les ayuda a enfrentarse mejor a las dificultades de la vida.

“El Covid-19 sigue aquí y la evidencia científica dice que hay que cuidarse, ponerse la vacuna y usar mascarilla. Eso no quiere decir que el optimista piensa que es invulnerable y que no tiene que vacunarse o cuidarse. Eso es insensatez, no es optimismo”, advierte el doctor Martínez Taboas.

El psicólogo también destaca la importancia de entender que la medicina va a seguir haciendo avances, como ha pasado con otras pandemias. De hecho, nos recuerda que en la historia de la humanidad ha habido otras pandemias tan o más difíciles que la que estamos pasando. Pone el ejemplo de la llamada influenza española de principios del siglo XX que mató a millones de personas. “En ese tiempo, lo peor era que no sabía a qué se debía. Ahora sabemos lo que está pasando, hay formas de atacar la enfermedad y sabemos que eventualmente vamos a estar mejor”, agrega el doctor Martínez Taboas.

Al final, también es importante entender que en nuestro ciclo de vida vamos a tener diferentes tipos de experiencias: agradables, felices, dolorosas, tristes o desagradables. Pero todas van a brindar una enseñanza. Está en cada persona aprovecharlas para salir adelante y dejar un legado en su entorno cuando llegue su momento de partir definitivamente.

A tener en cuenta

Algunas recomendaciones de los profesionales entrevistados para cultivar el optimismo:

- Aprende a trabajar con tus pensamientos. Si piensas que todo va a estar mal, las personas tienden a autoprotegerse y no hacen nada por cambiar las circunstancias.

- Enfócate en el presente y en el día a día, de manera que vayas construyendo esos sueños que tienes para el futuro. No visualices el futuro de manera irreal, tampoco te estanques en el pasado generando miedos que no te dejan actuar en el presente.

- Cuida tu salud y haz actividades que te hagan sentir bien y promuevan un estilo de vida saludable. Si estás altamente estresado y ansioso es muy difícil que puedas generar actitudes positivas y optimistas.

- No te puedes desenfocar de que hay una pandemia e ir a una actividad y quitarte la mascarilla con el riesgo de contagiarte.

- Es importante ser proactivo, buscar las oportunidades para maximizar tu bienestar. Si no tienes trabajo, sal a buscar las oportunidades. A lo mejor no es el trabajo que tenías antes, pero te puede ayudar a satisfacer tus necesidades. Lo que no puedes es quedarte en casa esperando.

- Hay que vacunar a las personas contra el COVID-19, pero también para generar optimismo. “Martin Seligman dice que hay que vacunar a las personas con optimismo para que puedan encontrar dentro de sí mismo todo el potencial que tienen y no esperar a que las cosas lleguen”, dice Andújar.

- Utiliza tu espiritualidad o busca ayuda profesional para superar la pérdida de seres queridos.

- Si a principios de año quieres establecer resoluciones, trata de que lo que quieres lograr se haga progresivamente en vez de buscar resultados rápidos. “Es enfocarnos en metas a corto plazo del momento presente”.