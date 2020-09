Mujer, ¿has estado en alguna reunión, foro o situación en la que has tratado de dar alguna explicación y de repente una voz masculina irrumpe para tratar de explicar sobre tu planteamiento? Este es un ejemplo sencillo de lo que es “mansplaining”, un término utilizado para definir el modo en que los hombres acostumbran explicarle a las mujeres de manera condescendiente todo tipo de cosas, sin que éstas pregunten o muestren desconocimiento al respecto.

Este acto de violencia machista contra las mujeres, ocurre en el área laboral, política y social, desde diferentes esferas, como parte de una cultura afincada en valores patriarcales que han tenido como resultado la inequidad de género.

“Es catalogado como un micromachismo, ocurre todo el tiempo y se da de maneras no explícitas. A lo mejor un hombre no se levanta todos los días diciendo, ‘hoy voy a degradar a una mujer’. Es que es parte de sus conductas a diario, el explicar o hacer ese tipo de comentarios que son micromachistas. Pasa muy a menudo, al igual que las microagresiones y el problema es que las normalizamos, muchas veces hasta nos quedamos calladas”, expresa la doctora Kalitza Baerga Santini, quien es presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

En días pasados, el término “mansplaining” o dado a conocer como la “macho interrupción” se ha hecho presente en los diversos medios por una situación ocurrida en el espacio digital “Head 2 Head”, donde la periodista y analista deportiva Natalia Meléndez fuera cohibida de expresarse libremente en el programa y ser devaluada.

En el programa digital, la analista deportiva trató de expresar sus argumentos y la personalidad radial Héctor José Torres, conocido como “De Playmaker” y con quien conducía el espacio, acaparó el segmento sin ella poder debatir sus ideas. En cambio, la voz del comentarista fue la que prevaleció junto a la del otro talento masculino, el exdelantero de la selección nacional, Antonio “Puruco” Látimer.

“No solo se dio ahí lo que es el ‘mansplaining’, sino que fue una situación bastante abusiva, en términos de los gritos, principalmente de uno de ellos, el de ‘Playmaker’, desde el principio y hasta levantando el dedo. Son conductas en las que se nota cierta agresividad, aparte de que no la dejaba hablar. Obviamente, cuando ella levanta un poco más el tono, le dice que se va y les habla ‘malo’, entonces ellos son los ofendidos”, expresó la psicóloga a la vez que añadió: “Él señala en un momento dado que ‘no había hablado malo’. Eso lo que da es conocimiento de cómo la gente tiene internalizada ciertas conductas y ni tan quiera se las plantea. Ya él lo había hecho y de momento dice que ‘no había hablado malo’. Ni se había dado cuenta; así mismo muchas de nuestras conductas suceden, no nos damos ni cuenta y cuando nos las señalan nos molestamos”.

PUBLICIDAD

La práctica de silenciar la voz de las mujeres

De acuerdo con Baerga Santini, aunque el término “mansplaining” es mucho más conocido hace unos años, este asunto no es nuevo porque “históricamente es lo que ha sucedido; tratar de silenciar la voz de las mujeres en la sociedad”.

La psicóloga explica que la manera en que el hombre practica esta agresión es queriendo demostrar que quien es experto en el tema es él. Esto ocurre incluso cuando la mujer tiene un grado, es experta en diversos o equis tema, y aun así el hombre trata de explicarle.

“No solo se trata de explicar algo, sino también interrumpirte cuando una está hablando, ya sea para ampliar lo que se está diciendo o porque tienen otra cosa que decir, como si fuera mejor a lo que uno está diciendo. Muchos hombres tratan de explicar la experiencia de uno, en términos de cómo uno se siente acerca de algo, como si conocieran lo que una siente”, indica la doctora Baerga Santini.

“Hay varios ejemplos que se pueden utilizar. Pasa mucho en reuniones. A mí me ha pasado hasta en correos electrónicos. Si alguien hace una pregunta entre grupo de colegas y yo contesto, y sale otro compañero diciendo básicamente lo mismo que yo dije, como para dejar establecido que él es la voz que tiene valor. Es interesante porque son conductas. Es una manera de ver el sexismo en las relaciones”, añade.

Como consecuencia del incidente entre los comunicadores y que captó la atención pública, la también exjugadora de baloncesto dio a conocer que su participación en el programa deportivo.

PUBLICIDAD

Entre las recomendaciones que ofrece la presidenta de la APPR a las mujeres que pasen por este tipo de situaciones es aclararle a la otra persona, diciéndole, “eso que dices es lo que acabo de plantear”, por ejemplo. Asimismo, cuando te interrumpen, señala que se les diga, “con el permiso, estoy hablando, no me interrumpas”.

“Se trata de levantar bandera. Eso no significa ser grosero ni agresivo, significa ser asertivo. Uno le deja saber a la gente que hasta aquí llega la línea. Una de las recomendaciones que mejor podemos hacer es que todos y todas nos concienciemos de que esto ocurre. Hasta que no estemos conscientes de que esto pasa habitualmente, no lo vamos a empezar a erradicar. Es prestar atención a que eso ocurre y denunciarlo, como denunciamos tantas otras cosas que sabemos que son opresoras, que molestan y que sabemos que no les hacen bien ni a las relaciones ni a la comunicación, y sobre todo porque no está basado en la justicia ni en la equidad”, concluyó.