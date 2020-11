Un bebé de nueve meses recibió con éxito este lunes la primera terapia genética en Puerto Rico para curar la condición de atrofia muscular espinal que afecta las destrezas motoras y podría provocar la muerte, informó el doctor Alberto Santiago Cornier del San Jorge Children’s and Women 's Hospital.

“Estamos pasando en este preciso instante la primera terapia genética que se administra en el país. Este tratamiento le da la posibilidad de calidad de vida a ese paciente. ¡Es un gran día! La terapia genética vino para quedarse, para añadir una modalidad de tratamiento a todos los puertorriqueños”, destacó entusiasmado Santiago Cornier.

Tan temprano como a las 10:41 a.m., la intervención médica a cargo del genetista Santiago Cornier había comenzado. Una hora más tarde, el doctor confirmó, en conferencia de prensa, que el menor había salido bien del procedimiento y que sus padres estaban muy emocionados.

La atrofia muscular espinal es una enfermedad genética que ataca las células nerviosas, conocidas como neuronas motoras, que se encuentran en la médula espinal. A medida que los músculos van perdiendo estas neuronas, los pacientes pierden capacidades como gatear, caminar, respirar, tragar y controlar la cabeza y el cuello.

Santiago Cornier indicó que alrededor de 30 a 40 niños sufren atrofia muscular espinal en Puerto Rico.

La expectativa de vida de los pacientes de esta enfermedad depende del tipo y sus efectos en el sistema respiratorio. Hasta hace poco, la condición no tenía cura y los pacientes deterioraban hasta fallecer por problemas en su sistema neuro-muscular.

“El sistema respiratorio es un sistema que funciona con varios músculos a su cargo. Así que, al tener debilidad muscular, el sistema respiratorio se afecta. A estos pacientes cuando les da una infección respiratoria o un catarro, no lo manejan como un nene normal”, detalló la doctora Lourdes Pedraza, directora de Pediatría.

El año pasado, la Agencia para el Medicamento de Estados Unidos (FDA, en inglés) aprobó la medicina Zolgensma que consta de adenoviruses tipo 9 con la formación genética que necesita el paciente, lo que presupone la cura de la condición de la atrofia muscular espinal tipo 1.

“Hoy, le estamos pasando esta medicina vía una infusión venosa. Lo que ocurre es que esa información genética que se está metiendo en esos viruses a su cuerpo se inserta en sus células para que produzcan la proteína”, explicó Santiago Cornier.

Los doctores esperan que en los próximos tres meses, el niño comience a ver los cambios. Además, recalcaron que el proceso de recuperación va de la mano de terapia física para la adquisición de sus destrezas motoras.

“Debería tener una vida normal si responde como responden la mayoría de los pacientes que se les ha administrado el medicamento”, indicó el genetista.

Además, el galeno señaló que la terapia, que se realiza una sola vez en la vida del paciente, costó $2.1 millones. Argumentó que esta terapia es costo efectiva en comparación con los gastos de los medicamentos, tratamientos y procesos dolorosos para el menor y la familia durante el progreso de la enfermedad.

Santiago Cornier insistió que la comunidad científica debe orientarse mejor sobre estos tipos de tratamientos genéticos. “Hay muchos disponibles para muchos tipos de enfermedades. Es una alternativa más efectiva y con más calidad de vida para el paciente”, añadió.

Por otra parte, los médicos coincidieron que los retos que presentan los planes médicos en Puerto Rico limitan que estos tipos de tratamientos se puedan ofrecer de una manera más efectiva y rápida. “La dinámica de cómo los planes médicos trabajan en nuestro país no es lo más fluida”, señaló Santiago Cornier.

La terapia genética fue realizada a raíz de la unión de la sección de Genética del Hospital, el Centro de Investigaciones Clínicas, el Genetic Diagnostic Group, las farmacéuticas Axium Healthcare Pharmacy y Novartis.

Recomiendan un diagnóstico rápido

En la mayoría de los casos, los padres no suelen tener síntomas, pero portan el gen. El doctor indicó que si el gen existe en la familia, el asesoramiento genético es importante.

Para confirmar un diagnóstico de esta condición, el médico debe hacerse un análisis genético molecular sobre una muestra de sangre para confirmar si el niño tiene o no una mutación específica en el gen SMN1 que causa la enfermedad.

Los padres de este caso llegaron al doctor Santiago Cornier en agosto, y para septiembre, ya tenían un diagnóstico de la atrofia muscular espinal de su hijo. Indicó que gracias a que se dieron cuenta de los síntomas a tiempo, pudieron trabajar para aplicar la terapia genética con mayor efectividad.

“Cuando usted ve que su niño no se está desarrollando como usted espera que se desarrolle, acuda al pediatra. Busque cuáles son las edades para el desarrollo de las destrezas motoras de su hijo. Yo creo que Puerto Rico tiene pediatras excelentes. No hay ninguna razón para que este diagnóstico no se pueda hacer a tiempo y se les pueda dar el tratamiento apropiado a los pacientes”, recomendó el doctor.