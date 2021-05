Los rostros y las voces de Aliana Bigio Alcoba y Jomayra Pimentel Rodríguez cada vez resultan más familiares. Su presencia en las redes sociales a través de la plataforma digital Con(Sentimientos) para simplificar y hacer más accesibles los temas políticos y feministas ha ido creando una comunidad que está ávida de continuar aprendiendo.

A través de videos e infográficos, estas jóvenes toman esos temas que usualmente son reservados a espacios académicos o que resultan muy densos, y simplifican los discursos para llevarlos a las masas para educar y crear un espacio accesible de una manera no tradicional.

“Identifiqué en ese momento a las redes sociales como un espacio que la gente ya frecuentaba y en el que, además de publicar cosas que hacemos en la cotidianidad, podía aprovechar para ofrecer una educación no tradicional”, indicó sobre su proyecto que comenzó en 2018, que también ha incluido podcasts y talleres.

Según cuenta esta joven estudiante de Derecho, en el transcurso han tratado diversas dinámicas sobre cómo se puede desaprender, cómo abordar temas feministas complejos e involucrarse en acciones concretas con organizaciones que convocan manifestaciones y que ofrecen servicios, para darle una mirada a eso y llegar a las personas que no están en espacios accesible y de ese modo todos participen de los procesos.

En esta encomienda se unió Jomayra -en septiembre del pasado año- una joven con maestría en análisis del discurso, especialmente el político. Juntas se han movido hacia una misma dirección desde un espacio empático con una comunidad de miles de seguidores que “están bien puestos para aprender a desaprender”.

“Reconocemos que los procesos de desaprender son difíciles, en el que puedes perder amistades y te puedes ver confundido porque todo lo que te enseñaron no necesariamente vas a mantenerlo por el resto de tu vida. Nosotras partimos desde un espacio bien empático, reconociendo que ninguna de las dos nos criamos en espacios en los que estos temas han sido discutidos entre las familias, sino que fue un proceso de cada una, distinto, de buscar esa información, de repensar y soltar muchas creencias que teníamos bien arraigadas a lo que somos y acompañar a otras personas en esos procesos también”, explicó Aliana.

Y es que, para esta dupla es fundamental ponerle el sentimiento a todo lo que manifiestan. Han logrado un modo de comunicar con el que buscan que la gente no se sienta atacada. Por eso el nombre de su proyecto es llamado Con(Sentimientos), cuyo juego de palabras tiene un poderoso significado.

“Todos estos temas de la manera que los abordé desde el principio, han tenido bien puesto el corazón en la línea, tenían bien puesto los sentimientos. El juego de palabras es porque mi mamá siempre me decía todo el tiempo que las cosas se hacen con sentimientos o no se hacen. También entra el tema de ‘consentimiento’, de hablar con otras personas, de llegar a acuerdos, de considerar a los demás. Eso siempre está presente en los análisis que hacemos. No es un análisis académico. Es bastante reconociendo cuáles son esos sentimientos que tienes puestos en línea”, mencionó la feminista de 23 años, quien reconoció que si bien tenía muchas reflexiones personales, ese individualismo resultaba limitante al no todos compartir las mismas experiencias.

Es por eso que luego de varias conversaciones y de conocerse el año pasado, Jomayra se sumó para aportar a la conversación en una comunidad que se ha creado alrededor del proyecto que es una muy variada, incluyendo hombres y adolescentes.

“Tuvo que ver mucho mi especialización en estudiar discursos, de los medios, los periódicos, la radio y cómo estos influyen en las personas. Aliana todo lo que ha venido haciendo ha sido análisis del discurso público. Sin embargo, en esta plataforma no se trata de solo contestar al discurso público, de los medios, o del discurso cultural, sino crear un nuevo discurso. Darle a la gente las herramientas para que ellos puedan crear un nuevo discurso”, especificó, por su parte, la educadora de 28 años.

Más que hacer una crítica, ambas coinciden que se trata de ofrecer ese nuevo discurso y las herramientas para que otros puedan replicarlo, hacerlo suyo y ver cómo desde su realidad les afecta. Precisamente, Jomayra trae a la atención el que muchas personas les indiquen que escuchan frases que les causan incomodidad, pero que no saben cómo debatirlas o apalabrarlas.

“Queremos contribuir a que puedan apalabrar el sentimiento que lo puedan hablar y verbalizar. Estamos claras en querer crear discursos accesibles a todos, incluyendo a niños. Servimos de facilitadoras de los temas”, expresó la también maestra de niños de quinto grado. “Siento la necesidad de simplificar el vocabulario y los análisis. Con simplificar no significa ningunearlos ni quitarle lo esencial, pero sí hacerlo accesible. Con mis estudiantes lo experimento todos los días, los subestimamos mucho, pensamos que no entienden lo que está pasando y los apartamos de los problemas. Luego que los apartamos, esperamos que cuando cumplan los 18 años mágicamente los entiendan”, añadió.

“Nosotras colaboramos con muchas organizaciones feministas que tienen unas metas y unos reclamos bien claros, pero nosotras también reconocemos que no son accesibles y el trabajo que queremos hacer es cómo llevamos a las masas a que entiendan el porqué de este reclamo, por qué un ‘estado de emergencia’, por qué necesitamos atender la violencia de género como una violencia específica. Lo que hacemos es ir a lo más básico, que es como tú tratas a los demás, cómo tú te tratas a ti mismo, cómo son tus relaciones inmediatas”, señaló Aliana, quien posee un bachillerato en ciencias políticas.

Si hay algo que les ha quedado claro en este satisfactorio caminar, del que aseguran que les falta mucho por recorrer es que quieren acabar con el discurso que a la gente no le importa los temas sociales y políticos. Por el contrario, sí les importa, pero le atribuyen a que suelen ser temas intimidantes y que no son explicados.

Ambas feministas coinciden en que los recientes feminicidios de Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz señalan que ha empoderado a muchas mujeres a decir, “a mí también me pasó eso y estoy viva de milagro”, por lo que hay un antes y un después de esos trágicos incidentes, que a la vez han logrado que se traiga nuevamente temas como los de la pornovenganza, con un proyecto de ley engavetado que clasifica como delito la divulgación y publicación de cualquier material explícito sin el consentimiento de la otra parte implicada, y que fue aprobado esta semana de forma unánime por la Cámara de Representantes. Asimismo, en el caso de Andrea, ha quedado al descubierto las fallas en el sistema judicial en cómo manejan los casos de violencia de género.

Finalmente, las jóvenes activistas, cuyo poder de convocatoria ha quedado evidenciado en diversas manifestaciones, siendo la más reciente la llevada a cabo en el puente Teodoro Moscoso tras el caso de Keishla, invitan a que vean el feminismo no como “nosotras contra ustedes los hombres”, sino a que cada individuo piense en la violencia que vive en sí mismo y qué puede hacer para cambiarlo. Por tal razón, ven como necesario el que hayan organizaciones de hombres que están apostando a nuevas masculinidades.

“Es bien difícil hacerlo solas. Mientras más grupos se sigan gestionando y los hombres vayan y los identifiquen como espacios donde pueden deconstruirse y reflexionen, nos releva de la responsabilidad que siempre recae en nosotras”, apuntaron.

