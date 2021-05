Ocurre en un instante. Es un momento que cuando llega, ya lo hemos imaginado un millón de veces, lo hemos soñado, añorado y deseado con el corazón abierto y con una buena dosis de todos los temores posibles. Entonces sucede, llega a nuestros brazos un bebé, una bebé, el niño o la niña de nuestros ojos y sabemos que, a partir de ese instante, nada será igual. Pero de ese ensueño despertamos pronto, porque casi siempre ese instante viene acompañado de un llanto fuerte, de un grito, del grito de hambre de vida que nos tocará atender.

Antes de ir al meollo del asunto, valga la pena hacer una salvedad importante. Sea cual sea el camino que una madre elija —la lactancia exclusiva, la lactancia a través de la extracción de leche y el biberón, la fórmula o una combinación de cualquier método— es fundamental no pasar juicio y respetar la decisión de cada mujer. Lo que necesita una mujer recién parida y una madre es apoyo y acompañamiento en el hermoso, pero intenso proceso de dar vida y a su vez, nacer como madre, sea la primera o la segunda, tercera o cuarta vez. Al dar vida, de alguna manera, nacemos de nuevo.

En algunos casos la lactancia exclusiva es el camino elegido y esas primeras semanas transcurren entre los dolores de recuperación posparto o poscesárea, y los dolores de los pezones resentidos que algunas alivian con remedios caseros o crema de lanolina. También está presente la angustia y la larga lista de preguntas. ¿Ya me bajó la leche? ¿Estará chupando lo suficiente? ¿Y si no gana peso? ¿Y si gana demasiado? ¿Estaré siendo capaz de alimentar a mi bebé?

Los temores se intercalan con los instantes de humor, porque hay que reírse cuando sale el primer disparo de leche con una presión inesperada o cuando hay que reír para no llorar, al perder unas cuantas onzas de leche extraídas con mucho dolor.

No hay una historia igual a la otra. Para algunas madres la lactancia ocurre de manera llevadera, con poco o ningún dolor y producen justo lo que su bebé necesita, quizás hasta un poco más o tanto que, incluso, pueden donar a otras madres y bebés. Para otras, la experiencia es frustrante, les duele demasiado o se tapan los ductos y terminan con mastitis. Están las que deciden utilizar escudos para los pezones de manera que no duela tanto el enlace con la boca del bebé, o las que eligen extraerse la leche siempre y alimentarlo con su leche en un biberón. Otras logran esa conexión especial desde el primer instante o más adelante en el camino y alimentar a su bebé desde su pecho es un instante sublime. Asimismo, hay bebés que nunca se pegan al pecho aunque se reciba la orientación de amigas y consultoras de lactancia. También están las que por su trabajo u otras circunstancias no pueden estar cerca de su bebé tanto como quisieran y eso afecta la producción, o no tienen acceso a una máquina de extracción o simplemente, descubren sobre la marcha que la lactancia no es para ellas. Y esta última es una decisión nada fácil y con una amplia carga de estigma social.

No hay duda de que la lactancia y la leche materna es de gran beneficio para los bebés. Sin embargo, esta no es la realidad de todas. Y la ciencia ha probado que la fórmula es una alternativa excelente para alimentar a un bebé, tanto de manera exclusiva o como alimento suplementario. Entonces, comienza el ejercicio de encontrar la mejor fórmula, de combatir los cólicos si surgieran, de medir onzas y calcular biberones con la misma frecuencia con la que se combaten otras preguntas que podrían resumirse en cualquier caso en una sola: ¿Estaré haciendo lo correcto?

Contrastes culturales

En su libro Bringing Up Bebe, la escritora estadounidense Pamela Druckerman, analiza y documenta los métodos franceses de crianza en contraposición con los estilos estadounidenses. Su libro, publicado originalmente en el 2012, es hoy un fenómeno global que ha recibido incontables alabanzas y no pocas críticas. En el capítulo titulado Bebé Au Lait, la autora compara la cultura de lactancia entre las mujeres de clase media y media alta en París versus sus homólogas en los Estados Unidos. Las primeras prácticamente no lactan o, si lo hacen, es por pocos meses y el discurso social de la culpa por no lactar, no es parte de la conversación. De hecho, a la autora le sorprende cómo ni el estado, ni la cultura en general, se esfuerza por fomentar la lactancia. Cuando llevaba onzas de leche al cuido de su bebé, la miraban raro y no lograban comprender su afán. Ocurre todo lo contrario en los Estados Unidos, donde la cultura fomenta la lactancia, e incluso una madre que elija no lactar podría ser juzgada o mal vista en la sociedad.

A la hora de hablar de este tema, los matices culturales y la historia misma son sumamente importantes. Otro ejemplo se observa en la comunidad afroamericana en Estados Unidos, y se trata del saldo emocional y el efecto que tuvo en las mujeres negras, la historia de trabajo como nodrizas de los hijos de las personas que las esclavizaron. Muchas veces, siendo forzadas a dejar sin alimento a sus propios hijos.

Esta realidad histórica de violencia ha incidido en los índices de lactancia entre la comunidad afroamericana y hay organizaciones antirracistas y pro lactancia que trabajan directamente con el tema.

Culturalmente, también afecta la sexualización de los senos de las mujeres y los ataques que sufren las madres que osan alimentar con su pecho a sus bebés en público, ante una cultura que puede mirar sin problema un cuerpo expuesto en la publicidad, pero repudiar un seno expuesto para alimentar a un bebé. Otro aspecto es visible en el trabajo, pues internacionalmente, se ha tenido que luchar para que los patronos permitan no solo el tiempo para poder extraer leche, sino el espacio adecuado para hacerlo. Porque no se debe olvidar que tanto la lactancia como la extracción de leche, dependen para su éxito de múltiples factores sobre todo el acceso a una buena alimentación, y el bienestar físico y mental de la mujer.

A su vez, el cálculo mental, la gestión diaria de administrar la fórmula y las presiones sociales -y circunstancias particulares como enfermedades y aspectos fisiológicos o psicológicos- que rodean cada decisión, son asuntos que hay que tener en cuenta a la hora de apoyar y acompañar a una madre en el proceso de alimentar a su cría. Después de todo, estamos ante la experiencia más animal y más humana posible: alimentar a una nueva vida. Amar y nutrir, que en el fondo son la misma cosa.