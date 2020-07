Protegerse del son, más que una moda, es una necesidad de salud, porque, según detallan los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la exposición solar puede causar desde quemaduras y envejecimiento prematuro de la piel (como manchas, arrugas o un “piel cuarteada”), hasta daño a los ojos y cáncer de piel, que el más común de todos los tipos de cáncer.

Por ello, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) evalúa y clasifica los productos de protección solar para garantizar que sus ingredientes activos sean seguros y eficaces, y de que ayuden a proteger a los consumidores. Utilizados como se indican, y en conjunto con otras medidas de protección solar, estos son parte importante del cuidado de la salud de la piel.

Estos productos se han ido mejorando con el tiempo y hoy, es común ver que muchos de estos protectores para la piel del rostro están teniendo su momento, ya que proveen no solo protección, sino un mejor aspecto para la piel.

La luz visible y sus efectos en la piel

La escuela de Medicina de la Universidad de Harvard señala que la radiación ultravioleta (UV) y la luz visible son parte del espectro electromagnético. La primera se compone de tres longitudes de onda diferentes: UVA, UVB y UVC. La capa de ozono absorbe la luz UVC, por lo que los rayos UVA y UVB son las principales longitudes de onda que penetran en la superficie de la piel. La fuente principal de radiación UV es la luz solar.

La luz visible, por su parte, es la porción del espectro electromagnético que puede ser percibida por el ojo humano. Pero, ¡mucho ojo! Este tipo de luz visible también puede provenir de fuentes artificiales, como: dispositivos médicos utilizados para, por ejemplo, tratar los vasos sanguíneos superficiales, la eliminación del vello no deseado y el tratamiento del acné y las lesiones cutáneas precancerosas; pantallas y bombillas.

Lo que muchas personas no saben que es este tipo de luz penetra la piel más profundamente que la radiación UV, por lo que también puede tener consecuencias negativas para la piel. Según la institución médica y académica, estas incluyen la exacerbación de los trastornos del exceso de pigmentación de la piel, como el melasma y la hiperpigmentación posinflamatoria (manchas oscuras).

De hecho, un estudio mostró que la luz visible causaba una hiperpigmentación más notable y persistente que los rayos UVA solos, especialmente en personas con tonos de piel más oscuros. Esto puede ser especialmente cierto para la luz azul (el tipo de luz emitida por las pantallas de dispositivos electrónicos), la cual parece promover la producción de más pigmento que otras longitudes de onda del espectro de luz visible.

¿Qué contienen los protectores solares con tinte?

De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, los protectores solares de amplio espectro y sin tintes contienen filtros que bloquean los rayos UVA y UVB, pero estas preparaciones no están diseñadas para bloquear la luz visible. Para bloquear la luz visible, un protector solar debe ser visible en la piel. ¿Cuál es el problema de las formulaciones sin tinte? Que los protectores solares no polarizados de amplio espectro contienen nanopartículas para ayudar a reducir la apariencia blanca del protector solar en la piel, por lo tanto, están formulados para ser invisibles en la piel y, por lo tanto, no pueden bloquear la luz visible.

Los protectores con tinte combinan filtros UV minerales de amplio espectro, como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, con pigmentos añadidos, dióxidos de titanio pigmentario y óxidos de hierro, que crean el color visible del tono de la piel que puede reflejar la luz visible. Estos se pueden combinar con cualquier tono de piel. Por lo general, este tipo de producto es bien tolerado, aunque, dependiendo de la marca, algunas personas pudieran desarrollar algún tipo de reacción a los óxidos de hierro contenidos en los productos, ya que son similares a los que se usan en las mascaras de los ojos. Aparte de eso, la evidencia sugiere que estos protectores solares pueden ser una excelente adición en el régimen de cuidado de la piel de personas susceptibles al melasma o la hiperpigmentación de la piel.

¿Cómo escoger el protector solar con tinte?

La revista Prevention hace las siguientes recomendaciones:

Escoge un protector de amplio espectro con FPS de 30 o mayor.

Conoce tu tipo de piel para que escojas la mejor formulación. Si tienes la piel seca, escoge productos con ingredientes hidratantes como ácido hialurónico y si es grasosa, decídete por protectores livianos no comedogénicos.

Otras recomendaciones de la FDA